Ізраїль розпочав наступ в кількох районах Гази
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію у кількох районах сектора Гази.
Про це йдеться у заяві ЦАХАЛу, інформує Цензор.НЕТ.
В ізраїльській армії розповіли, що впродовж останніх 24 годин регулярні та резервні частини розпочали широку наземну операцію по всій півночі та півдні сектора Гази.
У ЦАХАЛ кажуть, що протягом минулого тижня Повітряні сили атакували понад 670 цілей угруповання ХАМАС по всій Газі. Мета цих атак "зірвати підготовку противника та допомогти наземній операції". Серед цілей були склади зброї, терористи, підземний тунель та позиції протитанкових ракет.
За даними ізраїльської армії, ліквідовано десятки терористів ХАМАСу, знищено наземну та підземну терористичну інфраструктуру.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.05.2025 23:53 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар19.05.2025 00:39 Відповісти Посилання
+7 Тиха Вода #607592
показати весь коментар18.05.2025 23:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча про останній Петріот, який приїхав до України з Ізраїлю - казати дозволили.
Але хитрожопі вирішили не чекати спустошення американських складів з БК,
звідки йшли поставки Україні, і спровокували напад на себе, щоб не залишитися у порожнього корита..
До слова, війна в Ізраїлі, яка йде з 7 жовтня 2023 року була підготовлена спецами з ГРУ МО РФ.
І вона продовжується. А Петріот передали зі згоди США. Прокиньтеся...
трампону з його підхвуйловниками тіпа віткофа
Довжина Гази - приблизно 40 км. Пішки за десять годин прогулянковим шагом.
Що вже другий рік заважає?
Ам Ісраель хай!!! 🇮🇱