Ізраїль розпочав наступ в кількох районах Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію у кількох районах сектора Гази.

Про це йдеться у заяві ЦАХАЛу, інформує Цензор.НЕТ.

В ізраїльській армії розповіли, що впродовж останніх 24 годин регулярні та резервні частини розпочали широку наземну операцію по всій півночі та півдні сектора Гази.

У ЦАХАЛ кажуть, що протягом минулого тижня Повітряні сили атакували понад 670 цілей угруповання ХАМАС по всій Газі. Мета цих атак "зірвати підготовку противника та допомогти наземній операції". Серед цілей були склади зброї, терористи, підземний тунель та позиції протитанкових ракет.

За даними ізраїльської армії, ліквідовано десятки терористів ХАМАСу, знищено наземну та підземну терористичну інфраструктуру.

