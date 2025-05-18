УКР
Ізраїль розпочав наступ в кількох районах Гази

ЦАХАЛ почав наземну операцію у кількох районах сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію у кількох районах сектора Гази.

Про це йдеться у заяві ЦАХАЛу, інформує Цензор.НЕТ.

В ізраїльській армії розповіли, що впродовж останніх 24 годин регулярні та резервні частини розпочали широку наземну операцію по всій півночі та півдні сектора Гази.

У ЦАХАЛ кажуть, що протягом минулого тижня Повітряні сили атакували понад 670 цілей угруповання ХАМАС по всій Газі. Мета цих атак "зірвати підготовку противника та допомогти наземній операції". Серед цілей були склади зброї, терористи, підземний тунель та позиції протитанкових ракет. 

За даними ізраїльської армії, ліквідовано десятки терористів ХАМАСу, знищено наземну та підземну терористичну інфраструктуру.

Топ коментарі
+16
Бажаю перемоги Ізраїлю над всіми ворогами які прагнуть його знищити...
показати весь коментар
18.05.2025 23:53 Відповісти
+9
А як же велике і переможне перемир'я Тампона яким він так хвалився? Даже дня не протрималось. Все що потрібно знати про всі ці договорняки
показати весь коментар
19.05.2025 00:39 Відповісти
+7
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бажаю перемоги Ізраїлю над всіми ворогами які прагнуть його знищити...
показати весь коментар
18.05.2025 23:53 Відповісти
Операція "Дератизація"...
показати весь коментар
19.05.2025 06:04 Відповісти
Дуже вони тобі допомогли ?
показати весь коментар
19.05.2025 07:36 Відповісти
Про свою допомогу вони просять не говорити широкому загалу.
Хоча про останній Петріот, який приїхав до України з Ізраїлю - казати дозволили.
показати весь коментар
19.05.2025 08:34 Відповісти
Все що зараз падає на Палестину. мало б падати на голову *****....
Але хитрожопі вирішили не чекати спустошення американських складів з БК,
звідки йшли поставки Україні, і спровокували напад на себе, щоб не залишитися у порожнього корита..
показати весь коментар
19.05.2025 10:17 Відповісти
З якого дуба ви впали?
До слова, війна в Ізраїлі, яка йде з 7 жовтня 2023 року була підготовлена спецами з ГРУ МО РФ.
І вона продовжується. А Петріот передали зі згоди США. Прокиньтеся...
показати весь коментар
19.05.2025 19:02 Відповісти
Звідки у вас така інформація про передачу Петріот Ізраєлем, все що нам надходить з відти, йде з американських баз зберігання, і передають нам їх американці.
показати весь коментар
19.05.2025 12:32 Відповісти
Ам Ісраель Хай!!!
показати весь коментар
19.05.2025 00:05 Відповісти
Не усі тут розуміють іврит, тож перекладайте, що це значить "Народ Ізраїлю живий"!
показати весь коментар
19.05.2025 08:40 Відповісти
Не усі розуміють українську, але що таке "Слава Україні!" знають усі!
показати весь коментар
19.05.2025 09:24 Відповісти
достойна відповідь
трампону з його підхвуйловниками тіпа віткофа
показати весь коментар
19.05.2025 00:18 Відповісти
Яке там перемир'я? Ізраїль поки не поверне заручників та не знищить хамасятину не зупиниться!
показати весь коментар
19.05.2025 01:04 Відповісти
Намного лучше было бы просто забить на заручников и просто валить по 50-100 газовцев за каждого израильтянина, живого или мертвого. Тогда и заручников перестанут брать.
показати весь коментар
19.05.2025 02:40 Відповісти
Штандартенфюрер, перелогинтесь!
показати весь коментар
19.05.2025 03:15 Відповісти
Справа у тому, що ця отара газівців - такі самі, як і у паРаші - з відсутністю мозку у головах...
показати весь коментар
19.05.2025 08:43 Відповісти
Дії сіоністів і рашистів абсолютно однакові.
показати весь коментар
19.05.2025 08:29 Відповісти
беспрепятственно перемещается
Довжина Гази - приблизно 40 км. Пішки за десять годин прогулянковим шагом.
Що вже другий рік заважає?
показати весь коментар
19.05.2025 09:00 Відповісти
Давно пора було! Перемоги, братики! Вріжте путинським дружбанам по самісінькі помідори!!!
Ам Ісраель хай!!! 🇮🇱
показати весь коментар
19.05.2025 09:22 Відповісти
 
 