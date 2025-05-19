Израиль начал наступление в нескольких районах Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в нескольких районах сектора Газа.
Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.
В израильской армии рассказали, что в течение последних 24 часов регулярные и резервные части начали широкую наземную операцию по всему северу и югу сектора Газа.
В ЦАХАЛ говорят, что в течение прошлой недели Воздушные силы атаковали более 670 целей группировки ХАМАС по всей Газе. Цель этих атак "сорвать подготовку противника и помочь наземной операции". Среди целей были склады оружия, террористы, подземный тоннель и позиции противотанковых ракет.
По данным израильской армии, ликвидированы десятки террористов ХАМАСа, уничтожена наземная и подземная террористическая инфраструктура.
Хоча про останній Петріот, який приїхав до України з Ізраїлю - казати дозволили.
Але хитрожопі вирішили не чекати спустошення американських складів з БК,
звідки йшли поставки Україні, і спровокували напад на себе, щоб не залишитися у порожнього корита..
До слова, війна в Ізраїлі, яка йде з 7 жовтня 2023 року була підготовлена спецами з ГРУ МО РФ.
І вона продовжується. А Петріот передали зі згоди США. Прокиньтеся...
трампону з його підхвуйловниками тіпа віткофа
Довжина Гази - приблизно 40 км. Пішки за десять годин прогулянковим шагом.
Що вже другий рік заважає?
Ам Ісраель хай!!! 🇮🇱