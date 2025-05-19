Израиль начал наступление в нескольких районах Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в нескольких районах сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.

В израильской армии рассказали, что в течение последних 24 часов регулярные и резервные части начали широкую наземную операцию по всему северу и югу сектора Газа.

В ЦАХАЛ говорят, что в течение прошлой недели Воздушные силы атаковали более 670 целей группировки ХАМАС по всей Газе. Цель этих атак "сорвать подготовку противника и помочь наземной операции". Среди целей были склады оружия, террористы, подземный тоннель и позиции противотанковых ракет.

По данным израильской армии, ликвидированы десятки террористов ХАМАСа, уничтожена наземная и подземная террористическая инфраструктура.

Смотрите также: Израиль начал новую масштабную операцию в Газе: ЦАХАЛ нанес 150 авиаударов. ВИДЕО