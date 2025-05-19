РУС
Война Израиля против ХАМАС
3 179 24

Израиль начал наступление в нескольких районах Газы

ЦАХАЛ начал наземную операцию в нескольких районах сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в нескольких районах сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, информирует Цензор.НЕТ.

В израильской армии рассказали, что в течение последних 24 часов регулярные и резервные части начали широкую наземную операцию по всему северу и югу сектора Газа.

В ЦАХАЛ говорят, что в течение прошлой недели Воздушные силы атаковали более 670 целей группировки ХАМАС по всей Газе. Цель этих атак "сорвать подготовку противника и помочь наземной операции". Среди целей были склады оружия, террористы, подземный тоннель и позиции противотанковых ракет.

По данным израильской армии, ликвидированы десятки террористов ХАМАСа, уничтожена наземная и подземная террористическая инфраструктура.

Автор: 

Газа (61) Израиль (2089) Хамас (197)
Топ комментарии
+16
Бажаю перемоги Ізраїлю над всіми ворогами які прагнуть його знищити...
показать весь комментарий
18.05.2025 23:53 Ответить
+9
А як же велике і переможне перемир'я Тампона яким він так хвалився? Даже дня не протрималось. Все що потрібно знати про всі ці договорняки
показать весь комментарий
19.05.2025 00:39 Ответить
+7
Дипломатія Віткоффа дала результати 😆
показать весь комментарий
18.05.2025 23:50 Ответить
Операція "Дератизація"...
показать весь комментарий
19.05.2025 06:04 Ответить
Дуже вони тобі допомогли ?
показать весь комментарий
19.05.2025 07:36 Ответить
Про свою допомогу вони просять не говорити широкому загалу.
Хоча про останній Петріот, який приїхав до України з Ізраїлю - казати дозволили.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:34 Ответить
Все що зараз падає на Палестину. мало б падати на голову *****....
Але хитрожопі вирішили не чекати спустошення американських складів з БК,
звідки йшли поставки Україні, і спровокували напад на себе, щоб не залишитися у порожнього корита..
показать весь комментарий
19.05.2025 10:17 Ответить
З якого дуба ви впали?
До слова, війна в Ізраїлі, яка йде з 7 жовтня 2023 року була підготовлена спецами з ГРУ МО РФ.
І вона продовжується. А Петріот передали зі згоди США. Прокиньтеся...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:02 Ответить
Звідки у вас така інформація про передачу Петріот Ізраєлем, все що нам надходить з відти, йде з американських баз зберігання, і передають нам їх американці.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:32 Ответить
Ам Ісраель Хай!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:05 Ответить
Не усі тут розуміють іврит, тож перекладайте, що це значить "Народ Ізраїлю живий"!
показать весь комментарий
19.05.2025 08:40 Ответить
Не усі розуміють українську, але що таке "Слава Україні!" знають усі!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:24 Ответить
достойна відповідь
трампону з його підхвуйловниками тіпа віткофа
показать весь комментарий
19.05.2025 00:18 Ответить
Яке там перемир'я? Ізраїль поки не поверне заручників та не знищить хамасятину не зупиниться!
показать весь комментарий
19.05.2025 01:04 Ответить
Намного лучше было бы просто забить на заручников и просто валить по 50-100 газовцев за каждого израильтянина, живого или мертвого. Тогда и заручников перестанут брать.
показать весь комментарий
19.05.2025 02:40 Ответить
Штандартенфюрер, перелогинтесь!
показать весь комментарий
19.05.2025 03:15 Ответить
Справа у тому, що ця отара газівців - такі самі, як і у паРаші - з відсутністю мозку у головах...
показать весь комментарий
19.05.2025 08:43 Ответить
Дії сіоністів і рашистів абсолютно однакові.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:29 Ответить
беспрепятственно перемещается
Довжина Гази - приблизно 40 км. Пішки за десять годин прогулянковим шагом.
Що вже другий рік заважає?
показать весь комментарий
19.05.2025 09:00 Ответить
Давно пора було! Перемоги, братики! Вріжте путинським дружбанам по самісінькі помідори!!!
Ам Ісраель хай!!! 🇮🇱
показать весь комментарий
19.05.2025 09:22 Ответить
 
 