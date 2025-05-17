РУС
Израиль начал новую масштабную операцию в Газе: ЦАХАЛ нанес 150 авиаударов. ВИДЕО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале нового масштабного наступления в Секторе Газа под кодовым названием "Колесницы Гидеона". Военная операция имеет целью освобождение заложников и уничтожение ХАМАСа.

Об этом пишут Times of Israel и Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ночью 16 мая Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа и стянул наземные войска за пределы анклава.

ЦАХАЛ заявил, что начал масштабные атаки и мобилизовал силы для захвата контролируемых районов в Газе во время первого этапа операции "Колесницы Гидеона".

ЦАХАЛ отмечает, что войска Южного командования продолжат действовать "для защиты израильских граждан и реализации целей войны".

Основные цели операции:

  • захват ключевых территорий в Газе и установление постоянного военного присутствия;
  • освобождение заложников, которые остаются в плену ХАМАС с октября 2023 года;
  • уничтожение военной инфраструктуры и руководства ХАМАС;
  • перемещение палестинского гражданского населения на юг анклава для обеспечения безопасности;
  • предотвращение контроля ХАМАС над гуманитарной помощью.

Израильские медиа сообщают, что ЦАХАЛ объявил эвакуацию тысяч гражданских жителей Газы на севере анклава перед началом ударов.

По данным армии Израиля, в течение последних 24 часов было совершено более 150 авиаударов по целям в Газе, в частности в районах Бейт-Лахия и Джабалия. Также сообщается о продвижении танковых подразделений в направлении района Аль-Салатин.

В результате атак погибли по меньшей мере 115 палестинцев, как пишет Al Jazeera.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что новое наступление направлено на победу над ХАМАС, и израильские войска не будут "входить, а потом выходить" из Газы.

Уже более двух месяцев Израиль держит Сектор Газа в блокаде и не пропускает ни одного грузовика с гуманитарной помощью или коммерческими товарами.

Тель-Авив обвинил ХАМАС в краже гуманитарной помощи гражданским. А также блокирует въезд для давления на группировку, чтобы заставить ее освободить израильских заложников. Однако некоторые международные организации обвиняют Израиль в использовании голода в качестве оружия, что считается военным преступлением.

Глобальная организация по мониторингу голода предупредила, что полмиллиона человек могут умереть от голода - это примерно четверть населения анклава.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер спросил Совет Безопасности ООН, примет ли он меры для "предотвращения геноцида" в Секторе Газа.

Это возмутило Израиль: посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что тот "имел наглость, как высокопоставленный чиновник ООН, стоять перед Совбезом и выдвигать обвинения в геноциде без доказательств, мандата или ограничений".

По данным ООН, более 19 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий.

Автор: 

