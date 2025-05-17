Ізраїль розпочав нову масштабну операцію в Газі: ЦАХАЛ завдав 150 авіаударів. ВIДЕО

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про початок нового масштабного наступу в Секторі Гази під кодовою назвою "Колісниці Гідеона". Військова операція має на меті визволення заручників та знищення ХАМАСу.

Про це пишуть Times of Israel та Reuters., передає Цензор.НЕТ.

Уночі 16 травня Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази та стягнув наземні війська за межі анклаву.

ЦАХАЛ заявив, що розпочав масштабні атаки та мобілізував сили для захоплення контрольованих районів у Газі під час першого етапу операції "Колісниці Гідеона".

ЦАХАЛ зазначає, що війська Південного командування продовжать діяти "для захисту ізраїльських громадян і реалізації цілей війни".

Основні цілі операції:

захоплення ключових територій у Газі та встановлення постійної військової присутності;

звільнення заручників, які залишаються в полоні ХАМАС з жовтня 2023 року;

знищення військової інфраструктури та керівництва ХАМАС;

переміщення палестинського цивільного населення на південь анклаву для забезпечення безпеки;

запобігання контролю ХАМАС над гуманітарною допомогою.

Ізраїльські медіа повідомляють, що ЦАХАЛ оголосив евакуацію тисяч цивільних жителів Гази на півночі анклаву перед початком ударів.

За даними армії Ізраїлю, протягом останніх 24 годин було здійснено понад 150 авіаударів по цілях у Газі, зокрема в районах Бейт-Лахія та Джабалія. Також повідомляється про просування танкових підрозділів у напрямку району Аль-Салатін.

Унаслідок атак загинуло щонайменше 115 палестинців, як пише Al Jazeera.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що новий наступ спрямований на перемогу над ХАМАС, і ізраїльські війська не будуть "входити, а потім виходити" з Гази.

Уже понад два місяці Ізраїль тримає Сектор Гази у блокаді та не пропускає жодної вантажівки з гуманітарною допомогою або комерційними товарами.

Тель-Авів звинуватив ХАМАС у крадіжці гуманітарної допомоги цивільним. А також блокує в’їзд для тиску на угруповання, щоб змусити його звільнити ізраїльських заручників. Однак деякі міжнародні організації звинувачують Ізраїль у використанні голоду як зброї, що вважається воєнним злочином.

Глобальна організація з моніторингу голоду попередила, що півмільйона людей можуть померти від голоду — це приблизно чверть населення анклаву.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер запитав Раду Безпеки ООН, чи вживе вона заходів для "запобігання геноциду" в Секторі Гази.

Це обурило Ізраїль: посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що той "мав нахабство, як високопосадовець ООН, стояти перед Радбезом та висувати звинувачення у геноциді без доказів, мандата чи обмежень".

За даними ООН, понад 19 000 палестинців були змушені залишити свої домівки внаслідок бойових дій.

