Новини
Король Йорданії Абдала ІІ виступив проти переселення палестинців із Сектора Гази після зустрічі з Трампом

Президент США Дональд Трамп та король Йорданії Абдалла

Король Йорданії Абдала ІІ зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та заявив, що виступає проти переселення палестинців із Сектора Гази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Трамп підтвердив свій план щодо встановлення контролю США над Газою і виведення палестинців з анклаву під час спільної пресконференції з королем Йорданії у вівторок.

Абдалла II не відкинув його ідею, але порадив "не забігати наперед" і зазначив, що незабаром з'являться альтернативні пропозиції.

Пізніше король у дописі в мережі Х заявив, що існує "єдина арабська позиція" проти переміщення палестинців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палестинці не повернуться в Сектор Гази, вони матимуть набагато "краще житло" деінде, - Трамп

"Відбудова Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх".

Водночас він назвав переговори з Трампом "конструктивними".

Пост Абдали ІІ про розмову з Трампом

Раніше Трамп заявив, що палестинці зможуть безпечно жити за межами Гази. Однак США не збираються купувати територію Гази, але візьмуть на себе відповідальність за її управління.

Читайте: В ООН назвали незаконним план Трампа виселити палестинців із Гази

Йорданія (36) Палестина (84) Сектор Гази (193) Трамп Дональд (7192)
Топ коментарі
+19
Палістинців треба переселяти в вольєри з бетонною підлогою, щоб тунелів не копали.
12.02.2025 01:39 Відповісти
+17
не знаю, яка притомна людина погодиться на цю божевільну ідею. То що несе трамп - за межами здорового глузду. І всі сидять тихо, і навіть амери, які це не вибирали.
Порядна нація вже зібралася б на майдан, і викинула його на свалку історії. Він же просто хворий
12.02.2025 01:45 Відповісти
+17
Хто такі "палестинці"? Такого народу і держави взагалі не існувало і не існує в історії. Є територія під назвою "Палестина". То хто ж такі "палестинці"? Це придурк арабського свту, невдахи і паразити з усіх мусульманських країн яким мусульманський світ платить гроші за те що вони живуть в Секторі Газа. Палестинець це професія. За ті гроші які вони отримують з усього світу вони професійно "ненавидять Ізраїль". Більш нічого в своєму житті ці невдахи мусульманського світу не роблять. Тому жодна мусульманська країна їх не прийме. Це кримінальна терористична група, яка заточене на паразитизм (вони не працюють для виробництва чогось взагалі) і має мінільний рівень освіти (деякі вміють читати і писати) ненависть до жидів і якщо під боком не буде жидів то ця ненависть буде спрямована на ту країну в якій вони опиняться. Декілька країн колись вже приймали звідти "біженців", а вони створили терористичні організації і почали проводити "ісламські революції". Ну і кому і де така радість потрібна?
12.02.2025 01:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
якщо не вірить своїм очам а вірить єврейській пропаганді то на цвинтарях арабських могил немає, вони відразу з тілом телепортувалися в рай до гурій.
12.02.2025 12:30 Відповісти
Шото Донні Чубчик швидко суне ься до свогосамобанкротства - вже політичного
12.02.2025 04:30 Відповісти
Саудівська Аравія швидко і жорстко відреагувала на обіцянку Трампа «захопити» сектор Газа, повторивши, що ніякої угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем не буде, поки палестинці не отримають свою власну незалежну державу.
12.02.2025 04:44 Відповісти
Я дивився вживу нічого він не відмовив дипломатично сказав що очікуватиме на рішення Египту
Брехучі масс медіа як завжди
12.02.2025 04:54 Відповісти
Надо огромный забор вокруг них построить. И пусть внутри живут как хотят
12.02.2025 05:31 Відповісти
Їх ООН кормить і сама кормиться. Продуктів туди постачають в кілька разів більше ніж може з'їсти така кількість населення.
12.02.2025 06:27 Відповісти
....." тогда атключім ґаз")))в даному випадку допомогу)))
12.02.2025 05:35 Відповісти
Абдула -Таможня дает добро !
12.02.2025 06:13 Відповісти
трампо по лим по по
12.02.2025 06:14 Відповісти
та в Європу їх, парою мільйонів більше це не важливо
12.02.2025 07:37 Відповісти
Біг Діл від Трампо
12.02.2025 07:40 Відповісти
***** і Трампон це Сатана і Хаос
12.02.2025 07:54 Відповісти
Хватит лгать и лицемерить!

Террористов нужно не переселять, а уничтожать, по десятому колену, Земля должна избавиться от этой заразы, вне зависимости от их национальности, страны проживания и статуса, и в первую очередь это касается путлера и его быдлостана.

Нет другого пути у человечества для выживания, или мы их закопаем, или они нас.
12.02.2025 08:26 Відповісти
а тепер трамп має обов'язок надати притулок палестинцям на території сполучених штатів
12.02.2025 08:33 Відповісти
Нехай Трамп переселить Ізраіль до себе у Флориду.
12.02.2025 08:34 Відповісти
Грізного рижого Трампо по всі посилають на йух
12.02.2025 09:18 Відповісти
Интересно, а как Трамп отнёсся бы к тому, если какой то долбанутый рыжий "миротворец" из-за своих хотелок сказал ему переселяться вместе с народом?! Да ещё куда укажут! P.S. И успокойтесь "востоковеды", палестинцы они или по другому, нравится вам или не нравится, но это люди! Завтра этот мудень потребует "народы Крыма" переселиться в паРашу, а сколько там украинцев, кто физически и материально был не способен бежать из оккупации!
12.02.2025 09:44 Відповісти
Навіть Абдула розуміє.,...
12.02.2025 10:25 Відповісти
Абдула якраз розуміє краще за всіх.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C збройне повстання бойовиків Організації визволення Палестини (ОВП) в Йорданії з метою вбивства короля Хусейна і захоплення влади в країні
12.02.2025 11:06 Відповісти
Звісно що він проти, кому потрібні террористи в країні. Це ж не франція чи британія, чи німеччина, котрі завозять терористів і радіють цьому
12.02.2025 10:41 Відповісти
А як же простягнути руку допомоги братам-мусульманам? Віра ж одна.
Вчись, Європо.
Вони і одновірців бачити не хочуть, якщо вони дикі, а ви диких іновірців додому пускаєте.
12.02.2025 10:44 Відповісти
Трам - той ще перемовник. Хто тільки його не посилав нахєр і не дурив.
12.02.2025 11:03 Відповісти
Рудий блазень получів відкоша від хазяїв арабського світу, але скорійш за все нічого не зрозумів, бо живе у світі своїх хворобливих ілюзій де він переселює народи, переіменовує затоки, купує гігантські острови, захватує канали, закінчує війни за помахом палички і дає дозвіл сонцю сходити на небосхилі. Всім нам витримки пережити дурнів при владі і зберегти Україну і себе.
12.02.2025 11:52 Відповісти
