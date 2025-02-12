Король Йорданії Абдала ІІ виступив проти переселення палестинців із Сектора Гази після зустрічі з Трампом

Король Йорданії Абдала ІІ зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та заявив, що виступає проти переселення палестинців із Сектора Гази.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Трамп підтвердив свій план щодо встановлення контролю США над Газою і виведення палестинців з анклаву під час спільної пресконференції з королем Йорданії у вівторок.

Абдалла II не відкинув його ідею, але порадив "не забігати наперед" і зазначив, що незабаром з'являться альтернативні пропозиції.

Пізніше король у дописі в мережі Х заявив, що існує "єдина арабська позиція" проти переміщення палестинців.

"Відбудова Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх".

Водночас він назвав переговори з Трампом "конструктивними".

Раніше Трамп заявив, що палестинці зможуть безпечно жити за межами Гази. Однак США не збираються купувати територію Гази, але візьмуть на себе відповідальність за її управління.

