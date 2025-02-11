УКР
США не купуватимуть Сектор Гази, а "дуже правильно" управлятимуть територією, - Трамп

Президент США Дональд Трамп та король Йорданії Абдалла

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці зможуть безпечно жити за межами Гази. Однак США не збираються купувати територію Гази, але візьмуть на себе відповідальність за її управління.

Про це він сказав перед зустріччю з королем Йорданії Абдаллою в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп висловив сумнів щодо виконання палестинського угруповання ХАМАС своїх зобов’язань зі звільнення ізраїльських заручників.

Він також припустив можливість створення окремих територій у Йорданії та Єгипті для переселення палестинців.

"США не купуватимуть Газу. Я вважаю, що у нас буде ділянка землі в Йорданії. Я вважаю, що ми матимемо ділянку землі в Єгипті. У нас може бути якесь інше місце, але я думаю, що коли ми закінчимо наші переговори, у нас буде місце, де вони житимуть дуже щасливо та дуже безпечно", - заявив Трамп.

Американський президент повторив тезу, що Сектор Гази стане "діамантом для Близького Сходу".

Король Абдалла наголосив, що розв’язання питання палестинців має враховувати інтереси всіх сторін.

Відповідаючи на запитання щодо можливості їхнього розміщення в Йорданії, він зазначив, що "пріоритет країни — діяти у власних національних інтересах".

Також Абдалла повідомив, що Йорданія готова прийняти 2000 хворих палестинських дітей для надання медичної допомоги. У країні очікують офіційного плану Єгипту щодо майбутнього регіону.

За словами короля, "Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, США та інші зустрінуться, щоб узгодити деталі щодо Гази".

Топ коментарі
+26
ось так треба вміти керувати світом, не викликаючи підозру у санітарів.
показати весь коментар
11.02.2025 22:51 Відповісти
+18
Дуже нагадує одного криворізького хлопця, який всюди лізе, все псує і ніза що не відповідає.
показати весь коментар
11.02.2025 23:01 Відповісти
+14
Балабол.
показати весь коментар
11.02.2025 22:50 Відповісти
ну чуприна и выдает,турборежими
показати весь коментар
11.02.2025 22:49 Відповісти
Абдалла відав цих палестинців ще там...

палестинські біженці вчинили в Іорданії заколот і чуть не порєшилі його папу - Абдаллу 1. Черкеська королівська гвардія врятувала і придушила палестинський бунт.

.
показати весь коментар
12.02.2025 00:05 Відповісти
Буратіно тільки Американське , доречі й не пострадянського татечка синулька с табуреточки артистулька...
показати весь коментар
12.02.2025 02:53 Відповісти
Балабол.
показати весь коментар
11.02.2025 22:50 Відповісти
гірше !

Ідіот !

.
показати весь коментар
11.02.2025 23:08 Відповісти
Ф-ффф-ууууу, то каже Трампушка, що не будуть купувати сектор Гази, а я вже весь аж прям іспіріжівался, що ж це буде, якщо куплять, куди ж бідолаги обрізані дінуться, де будуть намаз справляти та на чому свої рушники з бошки зняті сушити😁 Отже пронесло, Аллаху акбар, коротше алілуя🤔🧐😁🤗 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
11.02.2025 23:26 Відповісти
Він же сказав "У нас може бути якесь інше місце, але я думаю, що коли ми закінчимо наші переговори, у нас буде місце, де вони житимуть дуже щасливо та дуже безпечно". Ніхто ще не здогадується,яке це може бути "інше місце"?
показати весь коментар
11.02.2025 23:55 Відповісти
Мар а лага !!!
бінго !

Меланья буде дуже рада

.
показати весь коментар
12.02.2025 00:06 Відповісти
От і правильно, Трампчику. А давай, краще, кацапам пєрвороходцам колонію на Марсі влаштуємо, все ж толку якогось більше буде.
показати весь коментар
12.02.2025 01:40 Відповісти
Нашо це Америці?
показати весь коментар
11.02.2025 22:50 Відповісти
Собака, як нєхєр робити яйці лиже, а у Трампушки в голові все значно складніше, вік розумієте, солі в суглобчиках, грижі міжхребцевих, гнучкість вже не та, якби не старався, а зігнутись, щоб дотягнутися рудий доні вже невзмозі, хіба що перша маланка омериги допоможе 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
11.02.2025 23:31 Відповісти
перед ізраїлем вислужуються
показати весь коментар
11.02.2025 23:57 Відповісти
А вранці купував. Даю йому 180 днів.
показати весь коментар
11.02.2025 22:50 Відповісти
Краще коліном під зад, не пробував, нє, а ти спробуй, йому, можливо і сподобається 😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
11.02.2025 23:33 Відповісти
"А у нас во дворе"
показати весь коментар
11.02.2025 23:46 Відповісти
а можна ще так з кацапією?
показати весь коментар
11.02.2025 22:50 Відповісти
Можна, звісно, створити кацапам райські кущі за Уралом, тільки ось біда - почнеться брязкіт ракетами з ядерними боєголовками. Легко управляти народами і переселяти куди-інде на власний розсуд, коли ті народи не мають ядерної ломаки, щоб гепнути доброзичливця по макітрі. До речі, ми теж не застраховані від такої долі, якщо вчасно не перетворимо наявні 5 АЕС у стаціонарну ядерну зброю, здатну залити мирним атомом усю ойкумену від Уралу до Біскайської затоки. Нам колись таки доведеться стати божевільними, щоб божевілля не чинилося будь-якими збоченцями проти нас як невиправних клуш. Шантаж - наша остання зброя.
показати весь коментар
11.02.2025 23:17 Відповісти
Так і треба - "ихтамнет"
показати весь коментар
11.02.2025 22:51 Відповісти
ось так треба вміти керувати світом, не викликаючи підозру у санітарів.
показати весь коментар
11.02.2025 22:51 Відповісти
він президент сша, а ти бот нещасний
показати весь коментар
11.02.2025 22:58 Відповісти
а ти взагалі місцевий фєдя, і шо?
показати весь коментар
11.02.2025 23:21 Відповісти
Фєдя місцевий. Тільки не український. А десь з вологодської мєсності.
показати весь коментар
12.02.2025 00:47 Відповісти
можливо. Останні місяці свіжозариганих просунуто-україномовних просто нашестя. Нагадує форум часів ольгіно надцятих років.
показати весь коментар
12.02.2025 00:57 Відповісти
Думаю, вони поповнюють контингент з окупованих українських територій.
показати весь коментар
12.02.2025 00:59 Відповісти
дуже вірогідно.
показати весь коментар
12.02.2025 01:21 Відповісти
Смішно, коли зграя ботів,що цілододобово , 24/7, позмінно, працюють під НІКОМ ФЕДІР СИДОРЕНКО називають когось " ботом"
показати весь коментар
11.02.2025 23:44 Відповісти
Як? Війська туди введеш?
показати весь коментар
11.02.2025 22:53 Відповісти
І не депортують арабів, а дуже правильно перемістять у кращі краї.
показати весь коментар
11.02.2025 22:54 Відповісти
Поки дебіли кудахкають, Трамп працює.
показати весь коментар
11.02.2025 22:54 Відповісти
Позиція Трапма цікава - він не хоче нікуди влазити, нікому допомагати, але збирати повноцінний гешефт. Це вже і з Україною прослизає, що він усю відповідальність за безпеку на Європу хоче спихнути, і тут, і в інших речах

Підхід чудовий, але тут великий нюанс, що поки що всі погоджуються від фактора раптовості і старої пам'яті. Але всьому є межа. Особливо тому, як Трамп роздає наліво і направо мита і все інше. Спочатку один введе відповідні мита, потім другий, потім ще кілька об'єднаються, потім хтось і подалі послати може...

Якщо в такому дусі продовжувати, то можна стати другим куйлом, який обісрався під час війни. Така позиція, що всі винні просто так, бо винні, вельми сумнівна в 21 столітті (хоча і на початку 20 століття вона була сумнівною)
показати весь коментар
11.02.2025 22:59 Відповісти
Дуже нагадує одного криворізького хлопця, який всюди лізе, все псує і ніза що не відповідає.
показати весь коментар
11.02.2025 23:01 Відповісти
Пропоную перейменувати Білий дім в Жовтий дім ( колір фасадів британських психлікарень ) , буде дуже актуально ))
показати весь коментар
11.02.2025 23:12 Відповісти
Пускай палестинцев отправят к нам в Украину, пока Украинцы ликвидируют кацапов на фронте, палестинцы будут здесь работать, жениться, заводить детей и семьи. Все равно к этому придет, так что лучше рано, чем поздно.
показати весь коментар
11.02.2025 23:13 Відповісти
Нет. Лучше уже к вам, в московію.
показати весь коментар
11.02.2025 23:37 Відповісти
От тільки вчора йшла сімейка мимо мого двору. Минулого року тут завелися, як "українців" з Гази евакуювали.
показати весь коментар
11.02.2025 23:53 Відповісти
не виключено що в американській палаті нумер 6 вже ліжко прикручене до підлоги шурупами 16 діаметру і костоправи пишуть "діягнозу ".
показати весь коментар
11.02.2025 23:17 Відповісти
А шо таке, грошей нема? І навіть на Гренландію з Канадою не залишилося? А так жваво починав! В цього теж "двіжуха" понад усе...
показати весь коментар
11.02.2025 23:33 Відповісти
Вчора одне заявляв, сьогодні зовсім інше...Якийсь просто тупорилий дібіл...
І ще президент США ( за сумісництвом)
Американці ржуть по приколу, давно в них такого веселого президента не було!
Навіть можливо сказати - геть ніколи не було.
показати весь коментар
11.02.2025 23:36 Відповісти
Цей 🤡 Клоун не нагадує Вам ще
одного 🤡 Клоуна ?

.
показати весь коментар
12.02.2025 00:01 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2025 23:37 Відповісти
Яке воно *******.
показати весь коментар
11.02.2025 23:41 Відповісти
А Крим, на додачу до Гази, було б краще!!
показати весь коментар
12.02.2025 00:16 Відповісти
Та, хлопці, ми не будемо тратити гроші… ми так візьмемо)))
показати весь коментар
12.02.2025 00:24 Відповісти
сьогодні ввожу митахзавтра відміняю
сьогодні купую-завтра відміняю
війну закінчу за 24 гдини...за 100днів...за пів року....
балаболка чи кіЗЕдун???
показати весь коментар
12.02.2025 00:46 Відповісти
U Tromba tozhe dvizhuha...🤣🤣
показати весь коментар
12.02.2025 00:54 Відповісти
Трамп як професійний забудовник знайде спосіб
він ще багатим арабам конди продасть у Газі на перший лінії до розмінованого пляжу
показати весь коментар
12.02.2025 05:18 Відповісти
і Trump Tower такий відбудує що з Ашкелону буде видно як сяє уночі
показати весь коментар
12.02.2025 05:20 Відповісти
И дураку понятно что Хамас и газовики (палестинцы ) нужны для (живого счита ) от ударов Израилтян . Раион Газы всего длиною около 40 км. .... а тунелей под городом прорыто около 450 км ... под больницами ,школами и административными зданиями. Я владею фото -потверждение как хомасяки обосновывали пушки на первом этаже многоэтажных домов .. да ..да .
показати весь коментар
12.02.2025 07:11 Відповісти
Подобного Америка ещё не знала, если у него такое бредовое начало, то каким страшным может

быть конец, об этом даже не хочется думать.

Америку ждут большие потрясения, а ещё бОльшие ждут весь мир.
показати весь коментар
12.02.2025 08:34 Відповісти
Науправляли в Афганістані, Іраку, Сирії.
Але те управління просто ніяке. Трамп так доуправлявся в Афганістані, що прийшлось тікати без штанів
показати весь коментар
12.02.2025 08:38 Відповісти
Трамп, хочеш премію миру - пересели Ізраіль до себе у Флориду.
показати весь коментар
12.02.2025 10:06 Відповісти
Скільки йому рочків? На вигляд 78, за міркуваннями - десь 8.
показати весь коментар
12.02.2025 12:56 Відповісти
 
 