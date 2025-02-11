США не купуватимуть Сектор Гази, а "дуже правильно" управлятимуть територією, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці зможуть безпечно жити за межами Гази. Однак США не збираються купувати територію Гази, але візьмуть на себе відповідальність за її управління.
Про це він сказав перед зустріччю з королем Йорданії Абдаллою в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що Трамп висловив сумнів щодо виконання палестинського угруповання ХАМАС своїх зобов’язань зі звільнення ізраїльських заручників.
Він також припустив можливість створення окремих територій у Йорданії та Єгипті для переселення палестинців.
"США не купуватимуть Газу. Я вважаю, що у нас буде ділянка землі в Йорданії. Я вважаю, що ми матимемо ділянку землі в Єгипті. У нас може бути якесь інше місце, але я думаю, що коли ми закінчимо наші переговори, у нас буде місце, де вони житимуть дуже щасливо та дуже безпечно", - заявив Трамп.
Американський президент повторив тезу, що Сектор Гази стане "діамантом для Близького Сходу".
Король Абдалла наголосив, що розв’язання питання палестинців має враховувати інтереси всіх сторін.
Відповідаючи на запитання щодо можливості їхнього розміщення в Йорданії, він зазначив, що "пріоритет країни — діяти у власних національних інтересах".
Також Абдалла повідомив, що Йорданія готова прийняти 2000 хворих палестинських дітей для надання медичної допомоги. У країні очікують офіційного плану Єгипту щодо майбутнього регіону.
За словами короля, "Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, США та інші зустрінуться, щоб узгодити деталі щодо Гази".
палестинські біженці вчинили в Іорданії заколот і чуть не порєшилі його папу - Абдаллу 1. Черкеська королівська гвардія врятувала і придушила палестинський бунт.
Меланья буде дуже рада
Підхід чудовий, але тут великий нюанс, що поки що всі погоджуються від фактора раптовості і старої пам'яті. Але всьому є межа. Особливо тому, як Трамп роздає наліво і направо мита і все інше. Спочатку один введе відповідні мита, потім другий, потім ще кілька об'єднаються, потім хтось і подалі послати може...
Якщо в такому дусі продовжувати, то можна стати другим куйлом, який обісрався під час війни. Така позиція, що всі винні просто так, бо винні, вельми сумнівна в 21 столітті (хоча і на початку 20 століття вона була сумнівною)
він ще багатим арабам конди продасть у Газі на перший лінії до розмінованого пляжу
Америку ждут большие потрясения, а ещё бОльшие ждут весь мир.
Але те управління просто ніяке. Трамп так доуправлявся в Афганістані, що прийшлось тікати без штанів