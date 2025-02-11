США не купуватимуть Сектор Гази, а "дуже правильно" управлятимуть територією, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці зможуть безпечно жити за межами Гази. Однак США не збираються купувати територію Гази, але візьмуть на себе відповідальність за її управління.

Про це він сказав перед зустріччю з королем Йорданії Абдаллою в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп висловив сумнів щодо виконання палестинського угруповання ХАМАС своїх зобов’язань зі звільнення ізраїльських заручників.

Він також припустив можливість створення окремих територій у Йорданії та Єгипті для переселення палестинців.

"США не купуватимуть Газу. Я вважаю, що у нас буде ділянка землі в Йорданії. Я вважаю, що ми матимемо ділянку землі в Єгипті. У нас може бути якесь інше місце, але я думаю, що коли ми закінчимо наші переговори, у нас буде місце, де вони житимуть дуже щасливо та дуже безпечно", - заявив Трамп.

Американський президент повторив тезу, що Сектор Гази стане "діамантом для Близького Сходу".

Король Абдалла наголосив, що розв’язання питання палестинців має враховувати інтереси всіх сторін.

Відповідаючи на запитання щодо можливості їхнього розміщення в Йорданії, він зазначив, що "пріоритет країни — діяти у власних національних інтересах".

Також Абдалла повідомив, що Йорданія готова прийняти 2000 хворих палестинських дітей для надання медичної допомоги. У країні очікують офіційного плану Єгипту щодо майбутнього регіону.

За словами короля, "Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, США та інші зустрінуться, щоб узгодити деталі щодо Гази".

