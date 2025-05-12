Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу та Галанта, - Reuters

Ізраїль звернувся до суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документах, оприлюднених на сайті суду в неділю ввечері, Ізраїль також просить суд зобов’язати прокуратуру зупинити розслідування щодо можливих злочинів на палестинських територіях, пов'язаних зі звірствами й жорстокістю.

Документи датовані 9 травня і підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волц обговорював із Нетаньяху можливість завдавання удару по Ірану, чим засмутив Трампа, - WP

Нагадаємо, 20 травня 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Нетаньяху назвав "моральною образою історичного масштабу" заклик прокурора МКС щодо видачі ордера на свій арешт.

Пізніше президент США Джо Байден висловився з приводу видачі ордерів на арешт лідерам Ізраїлю: "Запит прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені чітко сказати: хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодного знаку рівняння".

21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Також читайте: Прокурор МКС Хан, який видав ордер на арешт Путіна, потрапив до санкційного списку Трампа, - Reuters