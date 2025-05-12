РУС
Израиль просит судей МУС отозвать ордер на арест Нетаньяху и Галанта, - Reuters

Израиль попросил МУС отозвать ордер на арест Нетаньягу

Израиль обратился к судьям Международного уголовного суда (МУС) с просьбой отозвать ордера на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документах, обнародованных на сайте суда в воскресенье вечером, Израиль также просит суд обязать прокуратуру остановить расследование возможных преступлений на палестинских территориях, связанных со зверствами и жестокостью.

Документы датированы 9 мая и подписаны заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волц обсуждал с Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил Трампа, - WP

Напомним, 20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест.

Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

Также читайте: Прокурор МУС Хан, выдавший ордер на арест Путина, попал в санкционный список Трампа, - Reuters

арест (10469) Израиль (2088) Нетаньяху Биньямин (199) Международный уголовный суд (238)
Ой, а шо такоє?

Бібі хоче кудись поїхати, а ордер жметь?
12.05.2025 19:04 Ответить
Нельзя, закон есть закон.
12.05.2025 19:07 Ответить
Не можна , склад злочину був напевно так, отже будьте ласкаві відповідайте.
12.05.2025 19:15 Ответить
а так хотілось поїхати до ***** на 9-те...
12.05.2025 19:19 Ответить
Заміна сша як кришу від навколошнього середовища по телефону не катіт? Трамп може признати палестину але якшо там у руля не буде хамасовців це для бібі страшно? Мирна та дружня палестина з адекватами у руля бібі потрібні тільки на папері який ві читає в телевізор? Ай ай ай
12.05.2025 19:42 Ответить
А ти був в Палестині? Я про те де ти адекватів там знайшов.
12.05.2025 20:07 Ответить
політичне двожоп'є - важка і маже невиліковна хвороба, і МКС навряд чи таке лікує.

12.05.2025 19:57 Ответить
 
 