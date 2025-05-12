Израиль просит судей МУС отозвать ордер на арест Нетаньяху и Галанта, - Reuters

Израиль обратился к судьям Международного уголовного суда (МУС) с просьбой отозвать ордера на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документах, обнародованных на сайте суда в воскресенье вечером, Израиль также просит суд обязать прокуратуру остановить расследование возможных преступлений на палестинских территориях, связанных со зверствами и жестокостью.

Документы датированы 9 мая и подписаны заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.

Напомним, 20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением исторического масштаба" призыв прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест.

Позже президент США Джо Байден высказался по поводу выдачи ордеров на арест лидерам Израиля: "Запрос прокурора МУС относительно ордеров на арест израильских лидеров является возмутительным. Позвольте мне четко сказать: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого знака равенства".

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

