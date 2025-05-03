Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил Трампа, - WP
Майк Уолтц, который покидает пост советника президента США по национальной безопасности, расстроил Дональда Трампа еще задолго до скандала с чатом Signal, куда он случайно добавил журналиста The Atlantic.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, судьба Уолтца была решена после того, как в марте он добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal.
Однако, по словам источников, Уолтц конфликтовал с другими официальными лицами с самого начала работы администрации, в частности по вопросу о целесообразности военных действий против Ирана.
Собеседники говорят, что советник Трампа активно координировал действия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана накануне встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.
Источник рассказал, что Уолтц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа".
По информации источника, впоследствии эта информация дошла до Трампа и он "остался недоволен ею".
Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытался склонить чаши весов в пользу военных действий и действовал бок о бок с израильтянами.
Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.
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побачивши що є люди
ща дурніши за нього
з 25 хв
Несуть якусь пургу постійно...
Фанатики порвуть Ізраїль як цуцик грілку.
Які з них вояки всі мали змогу пересвідчитись.
Дятел, якби Іран міг, він давно це зробив би.
А зараз, коли Хезбола розгромлена, Хамас дихає через дупу, Сирію втрачено, ППО Ірану знищено Ізраїлем, аятоли можуть хибащо ****** собі порвати.
Єврей?
Перед тим, як гвалтувати клавіатуру масними пальцями почитай про те, які зараз розклади на Блихькому Сході.
Мало того, що Іран втратив більшу частину впливу на свої проксі, так і всі сусіди, включно з Саудівською Аравією та Катаром залюбки випатрають Іран живцем за першої можливості. Бо ці підари заїбали в доску там вже всіх.
А щодо "зубами порвуть" три авіаносні гпупи: була така сама мілітаризована країна Близького Сходу Ірак. І навіть з тим самим Іраном Ірак воював. І Кувейт захоплював, і саудитам погродував, і Ізраїлю грозився ракетами.
А потім прийшли авіаносці США і того Іраку не стало. І самої страшної армії Сходу теж не стало.
а Іран і Ко намагаються порвати Ізраїль мінімум з 1948 року (і ще кілька тисяч років за часів стародавнього Ізраїлю). От тільки Ізраїль відродився, а його вороги так саме "намагаються".
До речі щось давно не чутно Кончтту Венс.
Даже в шайке Трампона отличился крайней тупоголовостью.
Трамп типу роздратований, а насправді врятував його від МАГАшистів КУДИ ??? в ООН ...Так кажуть ООН нєжілєц ... Але все ж... Ну рівно тоді, ,коли надає Україні бабло та шанс на свої F-16 ... Коли 8 травня оголошує днем Перемоги над Гітлером. Це тиск на хйла ? Чи ???
Я надала майже повний он-лан переклад свіжого WP- вірного Трампу та МАГАшистам його команди виданню .
Якщо проаналізувати ТАМ причини та наслідки рішення Трампа ( особисто мій висновок) - Трмап усунув типу під впливом й на вимогу нових його МАГАреспубліканців , а направив на працю в ООН ...То це все навпаки- нікому так не видається? Магашисти хочуть ліквідувати Комітет НАЦБЕЗПЕКИ взагалі... А Трамп рятує Венса - посилаючи до ООН , у той час коли дав Україні допомогу по F-16 й навіть технології на іайбутню розбудову.... Трамп називає ДНЕМ ПЕРЕМОГИ 8 Травня ну й свою МАГА САША головною (ну то такоє) - чи це не розворот від хйла ? Ну хоча б заради тиску на нього?
Inside Waltz's ouster: Before Signalgate, talks with Israel angered Trump
мій виклад з он-лан перекладом в новині про призначення Рубіо на Цензорі