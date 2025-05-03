Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил Трампа, - WP

Майк Уолтц, который покидает пост советника президента США по национальной безопасности, расстроил Дональда Трампа еще задолго до скандала с чатом Signal, куда он случайно добавил журналиста The Atlantic.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, судьба Уолтца была решена после того, как в марте он добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal.

Однако, по словам источников, Уолтц конфликтовал с другими официальными лицами с самого начала работы администрации, в частности по вопросу о целесообразности военных действий против Ирана.

Собеседники говорят, что советник Трампа активно координировал действия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана накануне встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.

Источник рассказал, что Уолтц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа".

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По информации источника, впоследствии эта информация дошла до Трампа и он "остался недоволен ею".

Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытался склонить чаши весов в пользу военных действий и действовал бок о бок с израильтянами.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

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