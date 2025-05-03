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Новости Майк Уолц уходит в отставку
2 019 28

Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану, чем расстроил Трампа, - WP

Волц раздражал Трампа еще до скандала с Signal

Майк Уолтц, который покидает пост советника президента США по национальной безопасности, расстроил Дональда Трампа еще задолго до скандала с чатом Signal, куда он случайно добавил журналиста The Atlantic.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, судьба Уолтца была решена после того, как в марте он добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal.

Однако, по словам источников, Уолтц конфликтовал с другими официальными лицами с самого начала работы администрации, в частности по вопросу о целесообразности военных действий против Ирана.

Собеседники говорят, что советник Трампа активно координировал действия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно военных вариантов действий против Ирана накануне встречи израильского лидера и Трампа в Белом доме.

Источник рассказал, что Уолтц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа".

Читайте также: Уолц станет постпредом США в ООН, вместо него временно советником будет Рубио, - Трамп

По информации источника, впоследствии эта информация дошла до Трампа и он "остался недоволен ею".

Некоторые представители администрации считали, что Уолтц пытался склонить чаши весов в пользу военных действий и действовал бок о бок с израильтянами.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Читайте также: Волцу предлагали должность посла США в Саудовской Аравии, - CBS News

Автор: 

Нетаньяху Биньямин (181) отставка (3156) США (26827) Майк Уолтц (87)


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Топ комментарии
+4
краснову рашка заборонила діктаторів чіпати, в принципі очікувано.
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03.05.2025 20:04
+3
Трампон засмутився
побачивши що є люди
ща дурніши за нього
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03.05.2025 20:01
+3
Даже не хочется представлять, что эти придурки ещё могут натворить в мире.....
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03.05.2025 20:02
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Правила форума Совет форумчан
Трампон засмутився
побачивши що є люди
ща дурніши за нього
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03.05.2025 20:01 Ответить
Даже не хочется представлять, что эти придурки ещё могут натворить в мире.....
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03.05.2025 20:02 Ответить
Тупий гівнюк не роздупляє, як працювати із секретною інформацією - ось причина, а все решта - гівновкиди для відволікання уваги від кретинізму дилетантів команди трампона.
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03.05.2025 20:02 Ответить
краснову рашка заборонила діктаторів чіпати, в принципі очікувано.
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03.05.2025 20:04 Ответить
З того часу багато чого минуло - й чому саме зараз Трамп вирішив поставити в куток Волса? Це так пише в заголовку МАГАшистьке WP, а якщо уважно почитаєте текст то... виникають зовсім інші думки- Трамп став грати між МАГА та неМАГА
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03.05.2025 21:12 Ответить
На дворі ТРАВЕНЬ, а після типу пройбів Венса пройшло.... Й дійшло до ПРЯМИХІ грошей ВІД ТРАМПА для україни для розвитку військової авіації на основі F-16 .https://www.youtube.com/watch?v=mm4uDJmc8cI
з 25 хв
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03.05.2025 21:17 Ответить
Ой ладно. А три авіаносні групи США туди підтягнулися без відома Трамапа.

Несуть якусь пургу постійно...
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03.05.2025 20:11 Ответить
Ірану ті групи до одного місця.
Фанатики порвуть Ізраїль як цуцик грілку.
Які з них вояки всі мали змогу пересвідчитись.
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03.05.2025 20:30 Ответить
Ага. Зубами порвуть авіаносці, а лятаки молитвами позбивають. 😁

Дятел, якби Іран міг, він давно це зробив би.
А зараз, коли Хезбола розгромлена, Хамас дихає через дупу, Сирію втрачено, ППО Ірану знищено Ізраїлем, аятоли можуть хибащо ****** собі порвати.
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03.05.2025 20:36 Ответить
У тебе галюцинації.
Єврей?
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03.05.2025 20:38 Ответить
Розумна людина, а не колгоспник з кругозором хом'ячка.
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03.05.2025 20:40 Ответить
Дебіл зажопний.
Перед тим, як гвалтувати клавіатуру масними пальцями почитай про те, які зараз розклади на Блихькому Сході.

Мало того, що Іран втратив більшу частину впливу на свої проксі, так і всі сусіди, включно з Саудівською Аравією та Катаром залюбки випатрають Іран живцем за першої можливості. Бо ці підари заїбали в доску там вже всіх.

А щодо "зубами порвуть" три авіаносні гпупи: була така сама мілітаризована країна Близького Сходу Ірак. І навіть з тим самим Іраном Ірак воював. І Кувейт захоплював, і саудитам погродував, і Ізраїлю грозився ракетами.
А потім прийшли авіаносці США і того Іраку не стало. І самої страшної армії Сходу теж не стало.
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03.05.2025 21:23 Ответить
Я єврей.
а Іран і Ко намагаються порвати Ізраїль мінімум з 1948 року (і ще кілька тисяч років за часів стародавнього Ізраїлю). От тільки Ізраїль відродився, а його вороги так саме "намагаються".
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03.05.2025 22:24 Ответить
Далі Трамп буде призначати ще гірших, нема в нього команди, є тільки ті хто заглядає йому в рота.
До речі щось давно не чутно Кончтту Венс.
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03.05.2025 20:14 Ответить
Засмучувати Трампа зась
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03.05.2025 20:31 Ответить
Майк Вальс, тупой солдафон с одной извилиной от армейской бейсболки.
Даже в шайке Трампона отличился крайней тупоголовостью.
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03.05.2025 20:42 Ответить
Ви впевнені що ненавмисне Волс робив злив - почитайте публікацію WP сьогоднішню .
Трамп типу роздратований, а насправді врятував його від МАГАшистів КУДИ ??? в ООН ...Так кажуть ООН нєжілєц ... Але все ж... Ну рівно тоді, ,коли надає Україні бабло та шанс на свої F-16 ... Коли 8 травня оголошує днем Перемоги над Гітлером. Це тиск на хйла ? Чи ???
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03.05.2025 21:02 Ответить
В новині на ЦН -Рубіо мінімум 6 місяців обійматиме дві посади одночасно, - Politico Джерело:
Я надала майже повний он-лан переклад свіжого WP- вірного Трампу та МАГАшистам його команди виданню .

Якщо проаналізувати ТАМ причини та наслідки рішення Трампа ( особисто мій висновок) - Трмап усунув типу під впливом й на вимогу нових його МАГАреспубліканців , а направив на працю в ООН ...То це все навпаки- нікому так не видається? Магашисти хочуть ліквідувати Комітет НАЦБЕЗПЕКИ взагалі... А Трамп рятує Венса - посилаючи до ООН , у той час коли дав Україні допомогу по F-16 й навіть технології на іайбутню розбудову.... Трамп називає ДНЕМ ПЕРЕМОГИ 8 Травня ну й свою МАГА САША головною (ну то такоє) - чи це не розворот від хйла ? Ну хоча б заради тиску на нього?
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03.05.2025 20:49 Ответить
В Ірані розкоркували шампанське)
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03.05.2025 21:00 Ответить
Трамп назначил Майка Волтца послом США в ООН- нє усьо так адназначна - читайте ПАОВНІСТЮ статтю в свіженькому абсолютно в MAGAшистському

Inside Waltz's ouster: Before Signalgate, talks with Israel angered Trump
мій виклад з он-лан перекладом в новині про призначення Рубіо на Цензорі
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03.05.2025 21:06 Ответить
....я про статтю в WP
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03.05.2025 21:08 Ответить
А хіба стаття змінить волца?))Типова практика кудись подалі відправити винного в чомусь ,але щоб не дуже боляче.
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03.05.2025 21:17 Ответить
Стаття, це свого роду з газєти ПРАВДА команди МАГА ... Тому треба її читати та думати - усьо нє так адназначна
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03.05.2025 21:20 Ответить
Вони там Волса назвали чужорідним тілом на відміну від пристосувавшогося Рубіо ...
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03.05.2025 21:22 Ответить
Якшо нанесуть то скажут шо волц дав зелене світло, а рудого потом спільнота ************ бо він головний, от хитрі ті євреі!
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03.05.2025 21:12 Ответить
 
 