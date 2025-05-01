Уолц станет постпредом США в ООН, вместо него временно советником будет Рубио, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолца. Он станет новым постоянным представителем Штатов в Организации объединенных наций.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Майка Уолца на должность следующего посла США в ООН. Со времени, когда он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего советника по вопросам национальной безопасности, Майк Уолц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности", - отметил американский президент.

Президент США также объявил, что госсекретарь США Марко Рубио будет исполнять обязанности его советника по нацбезопасности, одновременно руководя Госдепартаментом США.

"Вместе мы будем продолжать неутомимо бороться за то, чтобы Америка и мир снова стали безопасными", - добавил Трамп.

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Ранее источники западных медиа сообщали, что на эту должность рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.