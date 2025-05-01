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Новости Майк Уолц уходит в отставку
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Уолц станет постпредом США в ООН, вместо него временно советником будет Рубио, - Трамп

Трамп подтвердил увольнение Майка Волца

Президент США Дональд Трамп подтвердил увольнение своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолца. Он станет новым постоянным представителем Штатов в Организации объединенных наций.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Майка Уолца на должность следующего посла США в ООН. Со времени, когда он был в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего советника по вопросам национальной безопасности, Майк Уолц упорно работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое на своей новой должности", - отметил американский президент.

Президент США также объявил, что госсекретарь США Марко Рубио будет исполнять обязанности его советника по нацбезопасности, одновременно руководя Госдепартаментом США.

"Вместе мы будем продолжать неутомимо бороться за то, чтобы Америка и мир снова стали безопасными", - добавил Трамп.

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Трамп подтвердил увольнение Майка Волца

Ранее источники западных медиа сообщали, что на эту должность рассматривают спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Автор: 

США (26791) Трамп Дональд (5349) Рубио Марко (175) Майк Уолтц (81)


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а це було очевидно. в ООН хотіли спочатку відправити трампістку Еліс Стефанік, проте потім здали взад, тому що в Конгресі з її відходом стала би дуже хитка більшість у респів, зокрема трампістів. А Волц втратив місце конгресмена, коли пішов на службу у Білий Дім. тому зараз із втратою посади він спокійно піде працювати в ООН, бо в Конгрес йому уже не повернутись, так як він склав мандат.
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01.05.2025 21:50 Ответить
В нормальній країні ті хто проштрафився стають послами, потрібно підкинути Трампу цю ідею
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01.05.2025 21:51 Ответить
Так він так і робить.
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01.05.2025 21:53 Ответить
Так ви ж з ООН виходить зібрались?
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01.05.2025 21:52 Ответить
Rubio-з іспанської «блондин»)))Цей смуглявий блондин оччєнь пратіварєчіфф.
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01.05.2025 21:52 Ответить
Це стара тактика Зеленського.
Міняємо ліжка в борделі і чекаємо великих "позитивних" змін.
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01.05.2025 21:56 Ответить
Волца викинули за Сигнал, але Трамп його, очевидно, любить тож дав синекуру.
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01.05.2025 22:07 Ответить
 
 