Уиткофф не хочет быть советником по нацбезопасности вместо Уолца, - CNN

Спецпредставитель президента США, застройщик и друг Дональда Трампа Стив Уиткофф не имеет желания занимать должность советника президента по нацбезопасности.

Об этом сообщила журналистка CNN Алайна Трин со ссылкой на три источника в окружении спецпредставителя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Стив Уиткофф говорил своему окружению, что не хочет занимать эту должность, и они не ожидают, что его в итоге выберут (или что президент вообще предложит ему заменить Уолтца)", - сообщили источники, близкие к Уиткоффу.

"Зачем ему это? Быть обремененным управлением межведомственной работой вместо того, чтобы делать то, что он делает сейчас?" - прокомментировал другой собеседник, знакомый с мнением Уиткоффа.

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Алайна Трин добавила, что среди кандидатов, фамилии которых озвучивались на временную замену Уолтца - заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау и государственный секретарь Марко Рубио. В то же время Дональд Трамп рассматривает вариант более постоянной замены, сообщила она со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.