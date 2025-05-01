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Новости Майк Уолц уходит в отставку
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Уиткофф не хочет быть советником по нацбезопасности вместо Уолца, - CNN

віткофф

Спецпредставитель президента США, застройщик и друг Дональда Трампа Стив Уиткофф не имеет желания занимать должность советника президента по нацбезопасности.

Об этом сообщила журналистка CNN Алайна Трин со ссылкой на три источника в окружении спецпредставителя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Стив Уиткофф говорил своему окружению, что не хочет занимать эту должность, и они не ожидают, что его в итоге выберут (или что президент вообще предложит ему заменить Уолтца)", - сообщили источники, близкие к Уиткоффу.

"Зачем ему это? Быть обремененным управлением межведомственной работой вместо того, чтобы делать то, что он делает сейчас?" - прокомментировал другой собеседник, знакомый с мнением Уиткоффа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф является главным кандидатом на должность советника Трампа по нацбезопасности вместо Волца, - Politico

Алайна Трин добавила, что среди кандидатов, фамилии которых озвучивались на временную замену Уолтца - заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау и государственный секретарь Марко Рубио. В то же время Дональд Трамп рассматривает вариант более постоянной замены, сообщила она со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Автор: 

США (26791) Майк Уолтц (81) Стив Уиткофф (90)


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Топ комментарии
+4
Приємніше смоктати у *****!
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01.05.2025 21:17
+3
Добре - бо це вже був би перебор
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01.05.2025 21:16
+3
віткоффу так сподобалося, чорною ікрою водку заїдати, рускіх мальчіков в пузік цілувати.
нафіга ото йому в оральному кабінеті піл столом сидіти, хвостом віляти, навіть, як що, він це вміє дуже добре.
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01.05.2025 21:19
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Добре - бо це вже був би перебор
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01.05.2025 21:16 Ответить
Нада дядя, нада !
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01.05.2025 21:16 Ответить
Приємніше смоктати у *****!
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01.05.2025 21:17 Ответить
Радником зрадником-какая разніца...
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01.05.2025 21:18 Ответить
віткоффу так сподобалося, чорною ікрою водку заїдати, рускіх мальчіков в пузік цілувати.
нафіга ото йому в оральному кабінеті піл столом сидіти, хвостом віляти, навіть, як що, він це вміє дуже добре.
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01.05.2025 21:19 Ответить
Цензор! поверніть, будь ласочка, смайл "валяюсь пацталом!"
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01.05.2025 21:20 Ответить
Правильно, краще вже Маланью ***** !
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01.05.2025 21:20 Ответить
Стане радником Окурка.
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01.05.2025 21:24 Ответить
що
язик заболів лизати
дупу то трампону
то хвуйлу
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01.05.2025 21:30 Ответить
"Астанавіті, Вітькуффу нада вийті"
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01.05.2025 21:40 Ответить
укачало ат пєрєгаворав.
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01.05.2025 21:43 Ответить
хочєт бить царіцей марскою?
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01.05.2025 21:42 Ответить
на цій посаді тому жиду мало що вигорить. а от на нинішній типу переговорника, то тут ху йло тому жиду може відсипати трохи лімонів за те, щоб правильні меседжі той лив у вуха Чуба. як варіант.
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01.05.2025 21:46 Ответить
це все через Гольфстрім.
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01.05.2025 21:55 Ответить
Бізнес-"джет"?
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01.05.2025 22:22 Ответить
Свят свят свят. Іди внуків бав
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01.05.2025 21:42 Ответить
Неужели он понял, что всего лишь поц на подтанцовке у кацапов? Не может быть.
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01.05.2025 21:43 Ответить
Салівана візьміть))))
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01.05.2025 21:44 Ответить
Та ви жартуєте!!! Довбойоба міняти на довбойоба!!!
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01.05.2025 21:46 Ответить
«замість того, щоб робити те, що він робить зараз»… А зараз він вже чотири рази їздив вилизувати дупу блідій молі. І у нього все вийшло, улуси запропонували особисто йому крутий бізнес. Трамп буде будувати в Москві Трамптауер, а цей віслюк збудує Віткоффтауер.
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01.05.2025 21:49 Ответить
 
 