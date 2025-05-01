Віткофф не хоче бути радником з нацбезпеки замість Волца, - CNN
Спецпредставник президента США, забудовник і друг Дональда Трампа Стів Віткофф не має бажання займати посаду радника президента з нацбезпеки.
Про це повідомила журналістка CNN Алайна Трін із посиланням на три джерела в оточенні спецпредставника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Стів Віткофф говорив своєму оточенню, що не хоче обіймати цю посаду, і вони не очікують, що його в результаті оберуть (або що президент взагалі запропонує йому замінити Волтца)", — повідомили джерела, близькі до Віткоффа.
"Навіщо йому це? Бути обтяженим управлінням міжвідомчою роботою замість того, щоб робити те, що він робить зараз?", — прокоментував інший співрозмовник, знайомий з думкою Віткоффа.
Алайна Трін додала, що серед кандидатів, прізвища яких озвучувалися на тимчасову заміну Волтца – заступник державного секретаря Крістофер Ландау та державний секретар Марко Рубіо. Водночас Дональд Трамп розглядає варіант більш постійної заміни, повідомила вона з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями.
Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.
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нафіга ото йому в оральному кабінеті піл столом сидіти, хвостом віляти, навіть, як що, він це вміє дуже добре.
язик заболів лизати
дупу то трампону
то хвуйлу