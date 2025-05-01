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Новини Майк Волц йде у відставку
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Віткофф не хоче бути радником з нацбезпеки замість Волца, - CNN

віткофф

Спецпредставник президента США, забудовник і друг Дональда Трампа Стів Віткофф не має бажання займати посаду радника президента з нацбезпеки.

Про це повідомила журналістка CNN Алайна Трін із посиланням на три джерела в оточенні спецпредставника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Стів Віткофф говорив своєму оточенню, що не хоче обіймати цю посаду, і вони не очікують, що його в результаті оберуть (або що президент взагалі запропонує йому замінити Волтца)", — повідомили джерела, близькі до Віткоффа.

"Навіщо йому це? Бути обтяженим управлінням міжвідомчою роботою замість того, щоб робити те, що він робить зараз?", — прокоментував інший співрозмовник, знайомий з думкою Віткоффа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф є головним кандидатом на посаду радника Трампа з нацбезпеки замість Волца, - Politico

Алайна Трін додала, що серед кандидатів, прізвища яких озвучувалися на тимчасову заміну Волтца – заступник державного секретаря Крістофер Ландау та державний секретар Марко Рубіо. Водночас Дональд Трамп розглядає варіант більш постійної заміни, повідомила вона з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Автор: 

США (22979) Волц Майк (81) Віткофф Стів (94)


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Топ коментарі
+4
Приємніше смоктати у *****!
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01.05.2025 21:17
+4
віткоффу так сподобалося, чорною ікрою водку заїдати, рускіх мальчіков в пузік цілувати.
нафіга ото йому в оральному кабінеті піл столом сидіти, хвостом віляти, навіть, як що, він це вміє дуже добре.
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01.05.2025 21:19
+3
Добре - бо це вже був би перебор
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01.05.2025 21:16
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Добре - бо це вже був би перебор
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01.05.2025 21:16 Відповісти
Нада дядя, нада !
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01.05.2025 21:16 Відповісти
Приємніше смоктати у *****!
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01.05.2025 21:17 Відповісти
Радником зрадником-какая разніца...
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01.05.2025 21:18 Відповісти
віткоффу так сподобалося, чорною ікрою водку заїдати, рускіх мальчіков в пузік цілувати.
нафіга ото йому в оральному кабінеті піл столом сидіти, хвостом віляти, навіть, як що, він це вміє дуже добре.
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01.05.2025 21:19 Відповісти
Цензор! поверніть, будь ласочка, смайл "валяюсь пацталом!"
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01.05.2025 21:20 Відповісти
Правильно, краще вже Маланью ***** !
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01.05.2025 21:20 Відповісти
Стане радником Окурка.
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01.05.2025 21:24 Відповісти
що
язик заболів лизати
дупу то трампону
то хвуйлу
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01.05.2025 21:30 Відповісти
"Астанавіті, Вітькуффу нада вийті"
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01.05.2025 21:40 Відповісти
укачало ат пєрєгаворав.
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01.05.2025 21:43 Відповісти
хочєт бить царіцей марскою?
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01.05.2025 21:42 Відповісти
на цій посаді тому жиду мало що вигорить. а от на нинішній типу переговорника, то тут ху йло тому жиду може відсипати трохи лімонів за те, щоб правильні меседжі той лив у вуха Чуба. як варіант.
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01.05.2025 21:46 Відповісти
це все через Гольфстрім.
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01.05.2025 21:55 Відповісти
Бізнес-"джет"?
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01.05.2025 22:22 Відповісти
Свят свят свят. Іди внуків бав
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01.05.2025 21:42 Відповісти
Неужели он понял, что всего лишь поц на подтанцовке у кацапов? Не может быть.
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01.05.2025 21:43 Відповісти
Салівана візьміть))))
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01.05.2025 21:44 Відповісти
Та ви жартуєте!!! Довбойоба міняти на довбойоба!!!
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01.05.2025 21:46 Відповісти
«замість того, щоб робити те, що він робить зараз»… А зараз він вже чотири рази їздив вилизувати дупу блідій молі. І у нього все вийшло, улуси запропонували особисто йому крутий бізнес. Трамп буде будувати в Москві Трамптауер, а цей віслюк збудує Віткоффтауер.
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01.05.2025 21:49 Відповісти
 
 