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Новини Майк Волц йде у відставку
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Віткофф є головним кандидатом на посаду радника Трампа з нацбезпеки замість Волца, - Politico

Стів Віткофф стане радником замість звільненого Волца

Одним із головних кандидатів на посаду радника президента США з національної безпеки після звільнення Майкла Волца є спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це видання Politico дізналось від трьох джерел.

Зазначається, що імена кандидатів на заміну Волца обговорюються в Білому домі вже кілька тижнів, але плани щодо його звільнення, можливо, вже цього тижня, набрали обертів останніми днями.

"За словами трьох людей, обізнаних із рішенням про звільнення Волца, наразі головним кандидатом є спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією, Іраном і ХАМАС у Газі", - пише Politico.

Серед інших можливих кандидатів – головний політичний радник Трампа Стівен Міллер, старший директор Ради національної безпеки з питань боротьби з тероризмом Себастіан Горка і спеціальний посланник Трампа з особливих місій Річард Гренелл.

На прохання про коментар прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла: "Ми не будемо коментувати повідомлення з анонімних джерел".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білому домі розчаровані підходом Віткоффа до переговорів з Росією, - New York Post

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волц міг додати журналіста в чат Signal через плутанину з контактами, - The Guardian

Автор: 

США (22979) Трамп Дональд (5773) Волц Майк (81) Віткофф Стів (91)


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Топ коментарі
+4
весело ведмеді ї*уцця.
прям санта-барбара якась.
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01.05.2025 19:28
+4
Це повний триндець. Давайте вже ***** радником Тампона, не стидайтесь
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01.05.2025 19:30
+3
А шо я тільки шо казав? Призначит ще тупійшого. Ну прямо як у нас.
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01.05.2025 19:37
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весело ведмеді ї*уцця.
прям санта-барбара якась.
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01.05.2025 19:28 Відповісти
ще хуже
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01.05.2025 19:29 Відповісти
Це повний триндець. Давайте вже ***** радником Тампона, не стидайтесь
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01.05.2025 19:30 Відповісти
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01.05.2025 19:33 Відповісти
Це схоже на пересування ліжок у борделі...нє...
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01.05.2025 19:30 Відповісти
Как тебе такое, Волтц?! Давай досвидания!!!🥳🤣🤡🤪🤣
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01.05.2025 19:30 Відповісти
ну це вже повний **********...
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01.05.2025 19:30 Відповісти
О, якраз цей алкаш йому нарадить...
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01.05.2025 19:34 Відповісти
напевно незабаром будуть, як і Зеля, ларьочників і міньєтчиць призначати на ключові посади.
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01.05.2025 19:34 Відповісти
Вітьку офф
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01.05.2025 19:36 Відповісти
А шо я тільки шо казав? Призначит ще тупійшого. Ну прямо як у нас.
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01.05.2025 19:37 Відповісти
************* вітькофф? ну шо, американчики, тоді піз*дець всій вашій нацбезпеці
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01.05.2025 19:40 Відповісти
та у них на чолі зовнішньої розвідки на додачу до всього - комсомолка.
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01.05.2025 20:24 Відповісти
Їм шо там пороблено?
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01.05.2025 19:41 Відповісти
Чомусь згадав-тупий та ще тупіщий 2...
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01.05.2025 19:41 Відповісти
Якє їхало - такє здибало
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01.05.2025 19:43 Відповісти
Виграв посаду в карти.
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01.05.2025 19:43 Відповісти
Ось так треба облизувати *****, щоб Трампу сподобалося.
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01.05.2025 19:44 Відповісти
О, цей вже точно спеціаліст! Хай-но тільки рота витре після пуйла.
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01.05.2025 19:45 Відповісти
Один краще другого ... пздц
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01.05.2025 19:46 Відповісти
Человек-легенда.
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01.05.2025 19:50 Відповісти
Чєлавєк-***************.
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01.05.2025 19:56 Відповісти
Цей еврей талант. Путіну дупу відполірував потужно. Результатів правда немає ніде, но то таке.
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01.05.2025 19:51 Відповісти
В кремлі Вітькуфу готують представлення до "герою Разії".
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01.05.2025 19:52 Відповісти
хай тоді собі у помічники візьме дмітрієффа.
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01.05.2025 19:54 Відповісти
Схоже діда лише могила виправить ,той хто просуває російські наративи ,той йде на підвищення.
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01.05.2025 20:04 Відповісти
Він же просто не далекий!
https://www.youtube.com/shorts/pcmVLBllRC4
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01.05.2025 20:10 Відповісти
Оце в дусі трумпа - мудака на ********* замінити
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01.05.2025 20:32 Відповісти
 
 