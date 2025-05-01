Віткофф є головним кандидатом на посаду радника Трампа з нацбезпеки замість Волца, - Politico

Одним із головних кандидатів на посаду радника президента США з національної безпеки після звільнення Майкла Волца є спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це видання Politico дізналось від трьох джерел.

Зазначається, що імена кандидатів на заміну Волца обговорюються в Білому домі вже кілька тижнів, але плани щодо його звільнення, можливо, вже цього тижня, набрали обертів останніми днями.

"За словами трьох людей, обізнаних із рішенням про звільнення Волца, наразі головним кандидатом є спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією, Іраном і ХАМАС у Газі", - пише Politico.

Серед інших можливих кандидатів – головний політичний радник Трампа Стівен Міллер, старший директор Ради національної безпеки з питань боротьби з тероризмом Себастіан Горка і спеціальний посланник Трампа з особливих місій Річард Гренелл.

На прохання про коментар прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла: "Ми не будемо коментувати повідомлення з анонімних джерел".

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Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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