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Новости Майк Уолц уходит в отставку
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Уиткофф является главным кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности вместо Уолца, - Politico

Стив Виткофф станет советником вместо уволенного Волца

Одним из главных кандидатов на должность советника президента США по национальной безопасности после увольнения Майкла Уолца является спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом издание Politico узнало от трех источников.

Отмечается, что имена кандидатов на замену Уолца обсуждаются в Белом доме уже несколько недель, но планы по его увольнению, возможно, уже на этой неделе, набрали обороты в последние дни.

"По словам трех людей, знакомых с решением об освобождении Уолца, сейчас главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в Секторе Газа", - пишет Politico.

Среди других возможных кандидатов - главный политический советник Трампа Стивен Миллер, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себастиан Горка и специальный посланник Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл.

На просьбу о комментарии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила: "Мы не будем комментировать сообщения из анонимных источников".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белом доме разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате, и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уолц мог добавить журналиста в чат Signal из-за путаницы с контактами, - The Guardian

Автор: 

США (26791) Трамп Дональд (5349) Майк Уолтц (81) Стив Уиткофф (90)


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Топ комментарии
+10
Це повний триндець. Давайте вже ***** радником Тампона, не стидайтесь
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01.05.2025 19:30
+7
Чомусь згадав-тупий та ще тупіщий 2...
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01.05.2025 19:41
+6
весело ведмеді ї*уцця.
прям санта-барбара якась.
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01.05.2025 19:28
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весело ведмеді ї*уцця.
прям санта-барбара якась.
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01.05.2025 19:28 Ответить
ще хуже
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01.05.2025 19:29 Ответить
Це повний триндець. Давайте вже ***** радником Тампона, не стидайтесь
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01.05.2025 19:30 Ответить
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01.05.2025 19:33 Ответить
Це схоже на пересування ліжок у борделі...нє...
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01.05.2025 19:30 Ответить
Как тебе такое, Волтц?! Давай досвидания!!!🥳🤣🤡🤪🤣
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01.05.2025 19:30 Ответить
ну це вже повний **********...
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01.05.2025 19:30 Ответить
О, якраз цей алкаш йому нарадить...
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01.05.2025 19:34 Ответить
напевно незабаром будуть, як і Зеля, ларьочників і міньєтчиць призначати на ключові посади.
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01.05.2025 19:34 Ответить
Вітьку офф
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01.05.2025 19:36 Ответить
А шо я тільки шо казав? Призначит ще тупійшого. Ну прямо як у нас.
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01.05.2025 19:37 Ответить
************* вітькофф? ну шо, американчики, тоді піз*дець всій вашій нацбезпеці
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01.05.2025 19:40 Ответить
та у них на чолі зовнішньої розвідки на додачу до всього - комсомолка.
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01.05.2025 20:24 Ответить
Їм шо там пороблено?
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01.05.2025 19:41 Ответить
Чомусь згадав-тупий та ще тупіщий 2...
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01.05.2025 19:41 Ответить
Якє їхало - такє здибало
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01.05.2025 19:43 Ответить
Виграв посаду в карти.
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01.05.2025 19:43 Ответить
Ось так треба облизувати *****, щоб Трампу сподобалося.
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01.05.2025 19:44 Ответить
Не облизувати, а відсмокчувати
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01.05.2025 21:04 Ответить
О, цей вже точно спеціаліст! Хай-но тільки рота витре після пуйла.
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01.05.2025 19:45 Ответить
Один краще другого ... пздц
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01.05.2025 19:46 Ответить
Человек-легенда.
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01.05.2025 19:50 Ответить
Чєлавєк-***************.
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01.05.2025 19:56 Ответить
Цей еврей талант. Путіну дупу відполірував потужно. Результатів правда немає ніде, но то таке.
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01.05.2025 19:51 Ответить
В кремлі Вітькуфу готують представлення до "герою Разії".
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01.05.2025 19:52 Ответить
хай тоді собі у помічники візьме дмітрієффа.
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01.05.2025 19:54 Ответить
Схоже діда лише могила виправить ,той хто просуває російські наративи ,той йде на підвищення.
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01.05.2025 20:04 Ответить
Він же просто не далекий!
https://www.youtube.com/shorts/pcmVLBllRC4
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01.05.2025 20:10 Ответить
Оце в дусі трумпа - мудака на ********* замінити
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01.05.2025 20:32 Ответить
Як казав свого часу Вільям Меллін: GIGO -- Garbage in, Garbage out.
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01.05.2025 20:35 Ответить
Гренела мабуть призначать. Вітьок хірово себе зарекомендував у переговорах по хамасу, по Україні, по Ірану. і на того Вітька в Сенаті є зуб. навряд вони його через Сенат просунуть, а на цю посаду потрібне схвалення Сенату.
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01.05.2025 20:51 Ответить
нічого не нагадує? це як в нас при бубоні радником був Богдан ,протримався недовго і на його місце прийшов ще зашквареніший "таваріщ", самі знаєте хто.
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01.05.2025 20:53 Ответить
 
 