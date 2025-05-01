Уиткофф является главным кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности вместо Уолца, - Politico

Одним из главных кандидатов на должность советника президента США по национальной безопасности после увольнения Майкла Уолца является спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом издание Politico узнало от трех источников.

Отмечается, что имена кандидатов на замену Уолца обсуждаются в Белом доме уже несколько недель, но планы по его увольнению, возможно, уже на этой неделе, набрали обороты в последние дни.

"По словам трех людей, знакомых с решением об освобождении Уолца, сейчас главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в Секторе Газа", - пишет Politico.

Среди других возможных кандидатов - главный политический советник Трампа Стивен Миллер, старший директор Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себастиан Горка и специальный посланник Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл.

На просьбу о комментарии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила: "Мы не будем комментировать сообщения из анонимных источников".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белом доме разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате, и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уолц мог добавить журналиста в чат Signal из-за путаницы с контактами, - The Guardian