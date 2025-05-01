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Новости Майк Уолц уходит в отставку
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Советник Трампа по нацбезопасности Уолц покидает пост, - CBS

Майк Волц уходит в отставку: СМИ раскрыли детали

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, они должны покинуть свои должности в четверг.

CBS не уточняет, это собственное решение Уолца и Вонга или их подтолкнули к отставке.

Причина отставки не сообщается, но Уолц попал под волну критики после того, как добавил главного редактора Джеффри Голдберга в чат Signal, где представители команды Трампа обсуждали чувствительную информацию об операции США против хуситов.

После того, как Уолц за закрытыми дверями признал это, чиновники Белого дома обсуждали, должен ли он уйти в отставку, но Трамп в то время не попросил его уйти с должности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уолц мог добавить журналиста в чат Signal из-за путаницы с контактами, - The Guardian

Публично президент Трамп выразил поддержку Уолцу, назвав его "хорошим человеком", который "вынес урок".

В то же время Вонг работал в первой администрации Трампа заместителем специального представителя по вопросам Северной Кореи, а также заместителем помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте. Объявляя о его назначении, Трамп отметил, что Вонг помог ему в переговорах на саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В случае, если Майкл Уолц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.

В то же время Politico сообщает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может заменить Уолца на этом посту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бринк подала в отставку из-за разногласий с политикой администрации Трампа, - FT

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате, и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

Также читайте: Топ-чиновники США на закрытой встрече советовали Трампу уволить Уолца, - Politico

Автор: 

отставка (3154) США (26791) Трамп Дональд (5349) Майк Уолтц (81)


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Топ комментарии
+8
Погнали на выход козлы отпущения, а главный рыжий козлик, вроде как не при делах...
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01.05.2025 18:18
+6
І щури покидають тонучий корабель.
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01.05.2025 18:22
+5
100 днів рудому під хвіст
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01.05.2025 18:15
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100 днів рудому під хвіст
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01.05.2025 18:15 Ответить
Ну абсолютно непрофесійний шмат лайна. Навіть для Трампа. Та він і не останній. Алкаш Хегсет ...Довбой@б Віткофф. Час звільнятися від баласту.
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01.05.2025 18:47 Ответить
знайшли ще відданіших?
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01.05.2025 18:18 Ответить
цей волц так викручуватися перед трампоном, що одержав заворот кишок

.
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01.05.2025 18:33 Ответить
так отож. зараз ще якогось маговця призначать, щоб працював у парі з тим Вітьком. так хоч Волц з Рубіо були трохи противагою тому Вітьку і Венсу.
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01.05.2025 18:42 Ответить
значить найшли красіву тьотку, яка настільки віддана мага-церкві, що застрелила свого кота, який порвав портрет трампа.
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01.05.2025 18:46 Ответить
та як варіант. не здивуюсь тут. )
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01.05.2025 18:49 Ответить
Вони там всі однакові дегенерати. Ну може адекватний Рубіо перевзувся та вирішив стати ганчіркою заради посади. У всякому випадку на рудого впливають зовсім інші люди,яким зовсім не сподобалися ці "100днів".
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01.05.2025 18:51 Ответить
Погнали на выход козлы отпущения, а главный рыжий козлик, вроде как не при делах...
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01.05.2025 18:18 Ответить
Жил-был у бабушки ЗЕльоненький козлик,
Жил-был у бабушки Рыженький козлик

ЗЕльоное дежавю....
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01.05.2025 18:35 Ответить
Волц не хоче до тюрми.
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01.05.2025 18:19 Ответить
Перші втрати на мирному внутрішньому фронті...
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01.05.2025 18:19 Ответить
ілона, волц,, вонг,, хто наступний? актори залишають сцену??,)
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01.05.2025 18:20 Ответить
Наступний, мін.оборони, алкаш бабник і єпанько!!!
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01.05.2025 18:28 Ответить
Забув, ще венс!!!
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01.05.2025 18:29 Ответить
Венс це обрана посада - його просто не візьмеш

.
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01.05.2025 18:37 Ответить
Як це обрана, його ж Трамп ще на компанії пообіцяв на це місце!!!
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01.05.2025 18:46 Ответить
Не,ну обговіорювати війскови плани у чаті-це суперпілотаж.Наймогутнійша краіна і то такого собі не дозволить.
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01.05.2025 18:20 Ответить
Почалось ...
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01.05.2025 18:20 Ответить
всіх дістав тупістю?
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01.05.2025 18:20 Ответить
вже писали, що як тільки скандал затихне - його звільнять
сиплеться команда рудого клоуна
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01.05.2025 18:21 Ответить
"Боливар не вывезет двоих"(с). Волц в дальнейшем еще порадуется этой отставке, много интересного впереди.
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01.05.2025 18:22 Ответить
І щури покидають тонучий корабель.
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01.05.2025 18:22 Ответить
Вони не щури, вони довбойоби!!!
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01.05.2025 18:31 Ответить
В першу каденцію Трампа у нього була класна команда і його дебілізм був не такий помітний , а зараз коли він сам підібрав команду то дійсно Білий дім перетворився в Жовтий ))
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01.05.2025 18:23 Ответить
хтось повинен заплатити кров'ю за тупість короля.
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01.05.2025 18:23 Ответить
Не встигає підтирати за Трампом?
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01.05.2025 18:23 Ответить
Перший з трійки ******* WWV (вальц, вітькофф і венс) пішов.
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01.05.2025 18:24 Ответить
Волцом і відмітили 100 днів
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01.05.2025 18:25 Ответить
Перший пішов.
Трумп його занінить на ще більш тупійшого.
Серіал " Тупий ще тупійший" почався. Запасайтесь попкорном.
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01.05.2025 18:28 Ответить
Вони посади розподіляють рулеткою - у надії, що може хоч випадково пощастить, і не так швидко все розвалиться.
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01.05.2025 18:29 Ответить
Маск всьо,Вольц всьо,обісралися і звалили турборежим
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01.05.2025 18:30 Ответить
Знаю, що такого не станеться, але хотілось би бачити на цій посаді когось типу Джеймса Меттіса
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01.05.2025 18:39 Ответить
А ще ж добу тому пи₴діло що попало про Україну. Перший непотріб пішов...Чи вже другий? Перший -то Маск.
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01.05.2025 18:45 Ответить
Зал умолк! Харрис РАЗМАЗАЛА ТРАМПА прямо с трибуны, аплодировали все. Эта речь ВЗОРВАЛА СЕТЬ https://www.youtube.com/watch?v=AIo-iU9Paqg
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01.05.2025 18:57 Ответить
А как пел
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01.05.2025 19:11 Ответить
невже в карти програли, бо не мали козирів?
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01.05.2025 19:22 Ответить
Виткоф заменит Волца?? Это продолжение "Тупой и еще тупее"?
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01.05.2025 19:29 Ответить
 
 