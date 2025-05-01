Советник Трампа по нацбезопасности Уолц покидает пост, - CBS

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, они должны покинуть свои должности в четверг.

CBS не уточняет, это собственное решение Уолца и Вонга или их подтолкнули к отставке.

Причина отставки не сообщается, но Уолц попал под волну критики после того, как добавил главного редактора Джеффри Голдберга в чат Signal, где представители команды Трампа обсуждали чувствительную информацию об операции США против хуситов.

После того, как Уолц за закрытыми дверями признал это, чиновники Белого дома обсуждали, должен ли он уйти в отставку, но Трамп в то время не попросил его уйти с должности.

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Публично президент Трамп выразил поддержку Уолцу, назвав его "хорошим человеком", который "вынес урок".

В то же время Вонг работал в первой администрации Трампа заместителем специального представителя по вопросам Северной Кореи, а также заместителем помощника госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте. Объявляя о его назначении, Трамп отметил, что Вонг помог ему в переговорах на саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В случае, если Майкл Уолц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.

В то же время Politico сообщает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может заменить Уолца на этом посту.

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Гегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате, и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

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