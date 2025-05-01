Радник Трампа з нацбезпеки Волц залишає посаду, - CBS

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News із посиланням на джерела.

За даними джерел телеканалу, вони мають залишити свої посади в четвер.

CBS не уточнює, чи це власне рішення Волца та Вонга, чи їх підштовхнули до відставки.

Причина відставки не повідомляється, але Волц потрапив під хвилю критики після того, як додав головного редактора Джеффрі Голдберга у чат Signal, де представники команди Трампа обговорювали чутливу інформацію про операцію США проти хуситів.

Після того, як Волц за закритими дверима визнав це, чиновники Білого дому обговорювали, чи повинен він піти у відставку, але Трамп на той час не попросив його піти з посади.

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Публічно президент Трамп висловив підтримку Волцу, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок".

Водночас Вонг працював у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті. Оголошуючи про його призначення, Трамп зазначив, що Вонг допоміг йому в переговорах на саміті з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.

Водночас Politico повідомляє, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф може замінити Волца на цій посаді.

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Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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