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Новини Майк Волц йде у відставку
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Радник Трампа з нацбезпеки Волц залишає посаду, - CBS

Майк Волц йде у відставку: ЗМІ розкрили деталі

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News із посиланням на джерела.

За даними джерел телеканалу, вони мають залишити свої посади в четвер.

CBS не уточнює, чи це власне рішення Волца та Вонга, чи їх підштовхнули до відставки.

Причина відставки не повідомляється, але Волц потрапив під хвилю критики після того, як додав головного редактора Джеффрі Голдберга у чат Signal, де представники команди Трампа обговорювали чутливу інформацію про операцію США проти хуситів.

Після того, як Волц за закритими дверима визнав це, чиновники Білого дому обговорювали, чи повинен він піти у відставку, але Трамп на той час не попросив його піти з посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волц міг додати журналіста в чат Signal через плутанину з контактами, - The Guardian

Публічно президент Трамп висловив підтримку Волцу, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок".

Водночас Вонг працював у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті. Оголошуючи про його призначення, Трамп зазначив, що Вонг допоміг йому в переговорах на саміті з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.

Водночас Politico повідомляє, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф може замінити Волца на цій посаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брінк подала у відставку через розбіжності з політикою адміністрації Трампа, - FT

Витік конфіденційної інформації із чату Signal

Нагадаємо, раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Також читайте: Топпосадовці США на закритій зустрічі радили Трампу звільнити Волца, - Politico

Автор: 

відставка (1464) США (22979) Трамп Дональд (5773) Волц Майк (81)


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Топ коментарі
+10
Погнали на выход козлы отпущения, а главный рыжий козлик, вроде как не при делах...
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01.05.2025 18:18
+8
І щури покидають тонучий корабель.
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01.05.2025 18:22
+7
100 днів рудому під хвіст
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01.05.2025 18:15
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100 днів рудому під хвіст
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01.05.2025 18:15 Відповісти
Ну абсолютно непрофесійний шмат лайна. Навіть для Трампа. Та він і не останній. Алкаш Хегсет ...Довбой@б Віткофф. Час звільнятися від баласту.
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01.05.2025 18:47 Відповісти
знайшли ще відданіших?
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01.05.2025 18:18 Відповісти
цей волц так викручуватися перед трампоном, що одержав заворот кишок

.
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01.05.2025 18:33 Відповісти
так отож. зараз ще якогось маговця призначать, щоб працював у парі з тим Вітьком. так хоч Волц з Рубіо були трохи противагою тому Вітьку і Венсу.
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01.05.2025 18:42 Відповісти
значить найшли красіву тьотку, яка настільки віддана мага-церкві, що застрелила свого кота, який порвав портрет трампа.
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01.05.2025 18:46 Відповісти
та як варіант. не здивуюсь тут. )
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01.05.2025 18:49 Відповісти
Вони там всі однакові дегенерати. Ну може адекватний Рубіо перевзувся та вирішив стати ганчіркою заради посади. У всякому випадку на рудого впливають зовсім інші люди,яким зовсім не сподобалися ці "100днів".
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01.05.2025 18:51 Відповісти
Погнали на выход козлы отпущения, а главный рыжий козлик, вроде как не при делах...
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01.05.2025 18:18 Відповісти
Жил-был у бабушки ЗЕльоненький козлик,
Жил-был у бабушки Рыженький козлик

ЗЕльоное дежавю....
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01.05.2025 18:35 Відповісти
Волц не хоче до тюрми.
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01.05.2025 18:19 Відповісти
Перші втрати на мирному внутрішньому фронті...
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01.05.2025 18:19 Відповісти
ілона, волц,, вонг,, хто наступний? актори залишають сцену??,)
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01.05.2025 18:20 Відповісти
Наступний, мін.оборони, алкаш бабник і єпанько!!!
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01.05.2025 18:28 Відповісти
Забув, ще венс!!!
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01.05.2025 18:29 Відповісти
Венс це обрана посада - його просто не візьмеш

.
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01.05.2025 18:37 Відповісти
Як це обрана, його ж Трамп ще на компанії пообіцяв на це місце!!!
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01.05.2025 18:46 Відповісти
Не,ну обговіорювати війскови плани у чаті-це суперпілотаж.Наймогутнійша краіна і то такого собі не дозволить.
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01.05.2025 18:20 Відповісти
Почалось ...
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01.05.2025 18:20 Відповісти
всіх дістав тупістю?
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01.05.2025 18:20 Відповісти
вже писали, що як тільки скандал затихне - його звільнять
сиплеться команда рудого клоуна
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01.05.2025 18:21 Відповісти
"Боливар не вывезет двоих"(с). Волц в дальнейшем еще порадуется этой отставке, много интересного впереди.
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01.05.2025 18:22 Відповісти
І щури покидають тонучий корабель.
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01.05.2025 18:22 Відповісти
Вони не щури, вони довбойоби!!!
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01.05.2025 18:31 Відповісти
В першу каденцію Трампа у нього була класна команда і його дебілізм був не такий помітний , а зараз коли він сам підібрав команду то дійсно Білий дім перетворився в Жовтий ))
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01.05.2025 18:23 Відповісти
хтось повинен заплатити кров'ю за тупість короля.
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01.05.2025 18:23 Відповісти
Не встигає підтирати за Трампом?
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01.05.2025 18:23 Відповісти
Перший з трійки ******* WWV (вальц, вітькофф і венс) пішов.
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01.05.2025 18:24 Відповісти
Волцом і відмітили 100 днів
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01.05.2025 18:25 Відповісти
Перший пішов.
Трумп його занінить на ще більш тупійшого.
Серіал " Тупий ще тупійший" почався. Запасайтесь попкорном.
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01.05.2025 18:28 Відповісти
Вони посади розподіляють рулеткою - у надії, що може хоч випадково пощастить, і не так швидко все розвалиться.
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01.05.2025 18:29 Відповісти
Маск всьо,Вольц всьо,обісралися і звалили турборежим
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01.05.2025 18:30 Відповісти
Знаю, що такого не станеться, але хотілось би бачити на цій посаді когось типу Джеймса Меттіса
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01.05.2025 18:39 Відповісти
А ще ж добу тому пи₴діло що попало про Україну. Перший непотріб пішов...Чи вже другий? Перший -то Маск.
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01.05.2025 18:45 Відповісти
Зал умолк! Харрис РАЗМАЗАЛА ТРАМПА прямо с трибуны, аплодировали все. Эта речь ВЗОРВАЛА СЕТЬ https://www.youtube.com/watch?v=AIo-iU9Paqg
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01.05.2025 18:57 Відповісти
А как пел
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01.05.2025 19:11 Відповісти
невже в карти програли, бо не мали козирів?
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01.05.2025 19:22 Відповісти
Виткоф заменит Волца?? Это продолжение "Тупой и еще тупее"?
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01.05.2025 19:29 Відповісти
 
 