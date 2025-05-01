Волц стане постпредом США в ООН, замість нього тимчасово радником буде Рубіо, - Трамп
Президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волца. Він стане новим постійним представником Штатів в Організації об'єднаних націй.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Я радий оголосити, що висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в ООН. З часу, коли він був у військовій формі на полі бою, у Конгресі та на посаді мого радника з питань національної безпеки, Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те ж саме на своїй новій посаді", - зазначив американський президент.
Президент США також оголосив, що держсекретар США Марко Рубіо виконуватиме обов’язки його радника з нацбезпеки, одночасно керуючи Держдепартаментом США.
"Разом ми будемо продовжувати невтомно боротися за те, щоб Америка і світ знову стали безпечними", - додав Трамп.
Раніше джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.
Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.
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