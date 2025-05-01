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Новини Майк Волц йде у відставку
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Волц стане постпредом США в ООН, замість нього тимчасово радником буде Рубіо, - Трамп

Трамп підтвердив звільнення Майка Волца

Президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення свого радника з питань нацбезпеки Майка Волца. Він стане новим постійним представником Штатів в Організації об'єднаних націй.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий оголосити, що висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду наступного посла США в ООН. З часу, коли він був у військовій формі на полі бою, у Конгресі та на посаді мого радника з питань національної безпеки, Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те ж саме на своїй новій посаді", - зазначив американський президент.

Президент США також оголосив, що держсекретар США Марко Рубіо виконуватиме обов’язки його радника з нацбезпеки, одночасно керуючи Держдепартаментом США.

"Разом ми будемо продовжувати невтомно боротися за те, щоб Америка і світ знову стали безпечними", - додав Трамп. 

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Трамп підтвердив звільнення Майка Волца

Раніше джерела західних медіа повідомляли, що на цю посаду розглядають спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Автор: 

США (22979) Трамп Дональд (5773) Рубіо Марко (179) Волц Майк (81)


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а це було очевидно. в ООН хотіли спочатку відправити трампістку Еліс Стефанік, проте потім здали взад, тому що в Конгресі з її відходом стала би дуже хитка більшість у респів, зокрема трампістів. А Волц втратив місце конгресмена, коли пішов на службу у Білий Дім. тому зараз із втратою посади він спокійно піде працювати в ООН, бо в Конгрес йому уже не повернутись, так як він склав мандат.
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01.05.2025 21:50 Відповісти
В нормальній країні ті хто проштрафився стають послами, потрібно підкинути Трампу цю ідею
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01.05.2025 21:51 Відповісти
Так він так і робить.
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01.05.2025 21:53 Відповісти
Так ви ж з ООН виходить зібрались?
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01.05.2025 21:52 Відповісти
Це многоходовочка. Тепер з ООН вийдуть всі інші.
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01.05.2025 22:40 Відповісти
Rubio-з іспанської «блондин»)))Цей смуглявий блондин оччєнь пратіварєчіфф.
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01.05.2025 21:52 Відповісти
Це стара тактика Зеленського.
Міняємо ліжка в борделі і чекаємо великих "позитивних" змін.
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01.05.2025 21:56 Відповісти
Волца викинули за Сигнал, але Трамп його, очевидно, любить тож дав синекуру.
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01.05.2025 22:07 Відповісти
Нормально. У цьому закладі кого завгодно до "сигналу" підключати можна.
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01.05.2025 22:38 Відповісти
Трамп, візьми мене радником. Я тобі такого нараджу, шо всі, хто ще не офігєл, точно офігєют. Справ невпроворот. Націоналізувати острова Пасхи, завезти кенгуру в Австрію, обкласти 300% митом виробників цвітної капусти, помирити зулусів і біробіджанців. І я гарантую, шо всі ці цілі будуть досягнені менш ніж за сто днів!
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01.05.2025 22:38 Відповісти
 
 