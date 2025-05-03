Волц обговорював із Нетаньяху можливість завдавання удару по Ірану, чим засмутив Трампа, - WP

Майк Волц, який залишає посаду радника президента США з національної безпеки, засмутив Дональда Трампа ще задовго до скандалу з чатом Signal, куди він випадково додав журналіста The Atlantic.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, доля Волца була вирішена після того, як у березні він додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal.

Однак, за словами джерел, Волц конфліктував з іншими офіційними особами від самого початку роботи адміністрації, зокрема щодо питання про доцільність військових дій проти Ірану.

Співрозмовники кажуть, що радник Трампа активно координував дії з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху щодо військових варіантів дій проти Ірану напередодні зустрічі ізраїльського лідера і Трампа в Білому домі.

Джерело розповіло, що Волц "хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа".

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За інформацією джерела, згодом ця інформація дійшла до Трампа і він "залишився незадоволений нею".

Деякі представники адміністрації вважали, що Волц намагався схилити шальки терезів на користь військових дій і діяв пліч-о-пліч з ізраїльтянами.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

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