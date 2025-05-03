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Новини Майк Волц йде у відставку
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Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії, - CBS News

Майк Волц

Майку Волцу пропонували обійняти посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника Трампа з питань нацбезпеки.

Про це CBS News повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними джерел, Вайлс пропонувала Волцу посаду посла США у ряді країн, зокрема у Саудівській Аравії, після його відставки. Після роздумів Волц обрав посаду постійного представника США в ООН.

Джерела повідомили, що Рубіо та Волтц зустрілися в четвер, щоб розпочати передачу справ, тоді як п’ятниця мала стати останнім днем ​​для Волтца в Білому домі.

За словами співрозмовників, Трамп вважає посаду посла США в Саудівській Аравії важливою і ретельно ставиться до вибору кандидатів. Він запитав вже декількох людей, у тому числі колишнього старшого радника Білого дому і свого зятя Джареда Кушнера про можливі кандидатури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волц стане постпредом США в ООН, замість нього тимчасово радником буде Рубіо, - Трамп

Разом з тим, попри повідомлення у ЗМІ про його відставку, заступник Волца - Алекс Вонг залишається в Раді національної безпеки США.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.

Автор: 

Саудівська Аравія (571) США (23024) Волц Майк (87)


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Топ коментарі
+3
З України беруть приклад - якийсь пройоб і послом - щоб очі не муляв
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03.05.2025 17:16
+2
Верблюди, наложниці, акіян... Що ще потрібно, щоб гідно зустріти старість
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03.05.2025 17:15
+1
Що "зелени" що "руди" екземпляри Даннінга - Крюгера. Тому і алгоритм дій однаковий.
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03.05.2025 17:48
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Верблюди, наложниці, акіян... Що ще потрібно, щоб гідно зустріти старість
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03.05.2025 17:15 Відповісти
З України беруть приклад - якийсь пройоб і послом - щоб очі не муляв
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03.05.2025 17:16 Відповісти
І рота не відкривав.
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03.05.2025 17:56 Відповісти
Ну нармуль), сЧЩастлівага плаванія, волц,!,)
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03.05.2025 17:17 Відповісти
Ще й "харчами" перебирає. Тут хочу, а там не хочу.
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03.05.2025 17:22 Відповісти
А чому туди? В талібан, або до Сектору Гази.
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03.05.2025 17:30 Відповісти
Найвеличнішому радники не потрібні.
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03.05.2025 17:44 Відповісти
Що "зелени" що "руди" екземпляри Даннінга - Крюгера. Тому і алгоритм дій однаковий.
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03.05.2025 17:48 Відповісти
В Україні теж, відправляють з ОПУ оманський, йому подібних, послицями… або генпрокурорів чи міністрів оборони з 2019 року, які своєю бездіяльністю, призвели до смерті Українців та подальшої втрати території України!! Таран з костіним, можуть це підтвердити!
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03.05.2025 17:52 Відповісти
Перший пішов: відставка в команді Трампа. Все по плану.
https://www.youtube.com/watch?v=ROViHw6xANk
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03.05.2025 17:59 Відповісти
 
 