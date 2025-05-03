Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії, - CBS News

Майку Волцу пропонували обійняти посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника Трампа з питань нацбезпеки.

Про це CBS News повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними джерел, Вайлс пропонувала Волцу посаду посла США у ряді країн, зокрема у Саудівській Аравії, після його відставки. Після роздумів Волц обрав посаду постійного представника США в ООН.

Джерела повідомили, що Рубіо та Волтц зустрілися в четвер, щоб розпочати передачу справ, тоді як п’ятниця мала стати останнім днем ​​для Волтца в Білому домі.

За словами співрозмовників, Трамп вважає посаду посла США в Саудівській Аравії важливою і ретельно ставиться до вибору кандидатів. Він запитав вже декількох людей, у тому числі колишнього старшого радника Білого дому і свого зятя Джареда Кушнера про можливі кандидатури.

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Разом з тим, попри повідомлення у ЗМІ про його відставку, заступник Волца - Алекс Вонг залишається в Раді національної безпеки США.

Раніше повідомлялося, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг підуть у відставку зі своїх посад у Білому домі найближчим часом.