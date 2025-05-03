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Новости Майк Уолц уходит в отставку
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Уолтцу предложили должность посла США в Саудовской Аравии, - CBS News

Майк Волц

Майку Уолтцу предлагали занять должность посла США в Саудовской Аравии после его отставки с должности советника Трампа по вопросам нацбезопасности.

Об этом CBS News сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным источников, Уайлс предлагала Уолцу должность посла США в ряде стран, в частности в Саудовской Аравии, после его отставки. После раздумий Уолтц выбрал должность постоянного представителя США в ООН.

Источники сообщили, что Рубио и Уолтц встретились в четверг, чтобы начать передачу дел, тогда как пятница должна была стать последним днем для Уолтца в Белом доме.

По словам собеседников, Трамп считает должность посла США в Саудовской Аравии важной и тщательно относится к выбору кандидатов. Он спросил уже нескольких людей, в том числе бывшего старшего советника Белого дома и своего зятя Джареда Кушнера о возможных кандидатурах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уолц станет постпредом США в ООН, вместо него временно советником будет Рубио, - Трамп

Вместе с тем, несмотря на сообщения в СМИ о его отставке, заместитель Уолтца - Алекс Вонг остается в Совете национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.

Автор: 

Саудовская Аравия (335) США (26827) Майк Уолтц (87)


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Топ комментарии
+5
Верблюди, наложниці, акіян... Що ще потрібно, щоб гідно зустріти старість
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03.05.2025 17:15
+4
З України беруть приклад - якийсь пройоб і послом - щоб очі не муляв
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03.05.2025 17:16
+1
Ну нармуль), сЧЩастлівага плаванія, волц,!,)
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03.05.2025 17:17
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Верблюди, наложниці, акіян... Що ще потрібно, щоб гідно зустріти старість
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03.05.2025 17:15 Ответить
Куди небудь подалі "в голубые е-ня"
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03.05.2025 19:13 Ответить
З України беруть приклад - якийсь пройоб і послом - щоб очі не муляв
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03.05.2025 17:16 Ответить
І рота не відкривав.
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03.05.2025 17:56 Ответить
Ну нармуль), сЧЩастлівага плаванія, волц,!,)
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03.05.2025 17:17 Ответить
Ще й "харчами" перебирає. Тут хочу, а там не хочу.
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03.05.2025 17:22 Ответить
А чому туди? В талібан, або до Сектору Гази.
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03.05.2025 17:30 Ответить
Найвеличнішому радники не потрібні.
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03.05.2025 17:44 Ответить
Що "зелени" що "руди" екземпляри Даннінга - Крюгера. Тому і алгоритм дій однаковий.
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03.05.2025 17:48 Ответить
В Україні теж, відправляють з ОПУ оманський, йому подібних, послицями… або генпрокурорів чи міністрів оборони з 2019 року, які своєю бездіяльністю, призвели до смерті Українців та подальшої втрати території України!! Таран з костіним, можуть це підтвердити!
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03.05.2025 17:52 Ответить
Перший пішов: відставка в команді Трампа. Все по плану.
https://www.youtube.com/watch?v=ROViHw6xANk
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03.05.2025 17:59 Ответить
Частушка 53 року - сам таваріщ Берія вишел із довєрія. Це за те, що рушники крєпко абідєлі Чубчика і послали на .....
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03.05.2025 18:43 Ответить
Я бы этому Вальсу даже колхозный клуб не доверил.
Всё что Вальс умеет, вылизывать зад вышестоящего.
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03.05.2025 19:33 Ответить
 
 