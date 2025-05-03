Уолтцу предложили должность посла США в Саудовской Аравии, - CBS News

Майку Уолтцу предлагали занять должность посла США в Саудовской Аравии после его отставки с должности советника Трампа по вопросам нацбезопасности.

Об этом CBS News сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным источников, Уайлс предлагала Уолцу должность посла США в ряде стран, в частности в Саудовской Аравии, после его отставки. После раздумий Уолтц выбрал должность постоянного представителя США в ООН.

Источники сообщили, что Рубио и Уолтц встретились в четверг, чтобы начать передачу дел, тогда как пятница должна была стать последним днем для Уолтца в Белом доме.

По словам собеседников, Трамп считает должность посла США в Саудовской Аравии важной и тщательно относится к выбору кандидатов. Он спросил уже нескольких людей, в том числе бывшего старшего советника Белого дома и своего зятя Джареда Кушнера о возможных кандидатурах.

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Вместе с тем, несмотря на сообщения в СМИ о его отставке, заместитель Уолтца - Алекс Вонг остается в Совете национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку со своих должностей в Белом доме в ближайшее время.