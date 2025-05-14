Війна продовжиться до повного знищення ХАМАС, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія Ізраїлю невдовзі увійде в Газу, для військової операції, що повністю знищить ХАМАС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

Прем'єр каже, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, однак не припинить війну за жодних обставин — доти, доки ХАМАС не буде переможений.

"Ситуація змінилася. Найближчими днями ми увійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАСу. Це означає знищення ХАМАСу. Ліквідація ХАМАСу і звільнення всіх наших заручників — це нерозривно пов’язано. Саме так ми це робимо. (...) Тимчасове припинення вогню — добре. Але ми підемо до кінця", - заявив Нетаньягу.

Читайте: Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу та Галанта, - Reuters

Також він оголосив про створення органу, який дасть змогу мирним жителям виїхати із сектору Гази.

"Ми вже створили керівний орган, який дасть змогу (цивільним особам — ред.) вийти (з Гази — ред.), але головне питання полягає в такому — нам потрібні країни, які готові їх прийняти. Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо ми дамо їм вихід, я вам кажу — понад 50% піде… Але ХАМАС там не залишиться", - резюмував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС відпустить ізраїльсько-американсько заручника для пришвидшення переговорного процесу, - ЗМІ