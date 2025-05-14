УКР
Війна продовжиться до повного знищення ХАМАС, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія Ізраїлю невдовзі увійде в Газу, для військової операції, що повністю знищить ХАМАС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.

Прем'єр каже, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, однак не припинить війну за жодних обставин — доти, доки ХАМАС не буде переможений.

"Ситуація змінилася. Найближчими днями ми увійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАСу. Це означає знищення ХАМАСу. Ліквідація ХАМАСу і звільнення всіх наших заручників — це нерозривно пов’язано. Саме так ми це робимо. (...) Тимчасове припинення вогню — добре. Але ми підемо до кінця", - заявив Нетаньягу.

Читайте: Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу та Галанта, - Reuters

Також він оголосив про створення органу, який дасть змогу мирним жителям виїхати із сектору Гази.

"Ми вже створили керівний орган, який дасть змогу (цивільним особам — ред.) вийти (з Гази — ред.), але головне питання полягає в такому — нам потрібні країни, які готові їх прийняти. Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо ми дамо їм вихід, я вам кажу — понад 50% піде… Але ХАМАС там не залишиться", - резюмував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ХАМАС відпустить ізраїльсько-американсько заручника для пришвидшення переговорного процесу, - ЗМІ

О. ще одна війна. яку зупинив трамп!!
14.05.2025 00:05 Відповісти
10 млн человек, все прошли военную подготовку (включая женщин), моб ресурс официально 3 ляма человек (с 18 лет, 3 года срочной службы, а не с 25 и три месяца "на подготовку"), пво, сами сделали "железный купол", танки, ядерное оружие. дети "избранных" людей (да и сами "избранные") служат, воюют, погибают, "батальон монако" приезжает на войну, а не уезжает от нее, все еврейское бабло со всего мира почему-то поддерживает государство, а не пилится по закордонам на поездки, отели и тачки, вывозя все ресурсы по копеечным ценам и мародеря как в последний раз.
14.05.2025 01:09 Відповісти
Мені здається, чи у Світі все більше керівників, які намагаються втримати владу завдяки продовженню війни?
14.05.2025 00:25 Відповісти
Щось не діє трампівське перемир'я, да? Зато всі чомусь вірять що з ****** мир реальний.
14.05.2025 00:03 Відповісти
О. ще одна війна. яку зупинив трамп!!
14.05.2025 00:05 Відповісти
бібі послав донні

.
14.05.2025 02:06 Відповісти
... але головне питання полягає в такому - нам потрібні країни, які готові їх прийняти.

Сейчас Зеля встрепенётся: давайте к нам!
14.05.2025 00:06 Відповісти
Можливо це був би непоганий хід, бо наше населення полегшало на 10 млн. а працювати та воювати комусь треба. Але є але. Вони симпатики москалів, та також скоріше залишаться під "страшним геноцидом Цахалу" ніж будуть ризикувати опинитися під "лагідним звільненням" своїх братушок.
14.05.2025 00:39 Відповісти
Не дай боже, ви навіть не уявляєте, що це за публіка ті араби.
14.05.2025 01:23 Відповісти
"трампон" може відправити війскове підкріплення "хамасятникам"
14.05.2025 00:20 Відповісти
чом би й ні, але за гроші, звісно, і ... жидкозьоми Гази

.

.
14.05.2025 02:10 Відповісти
Мені здається, чи у Світі все більше керівників, які намагаються втримати владу завдяки продовженню війни?
14.05.2025 00:25 Відповісти
Маленька країна ніби залежить від Штатів, а ні фіга- сказали, що йдуть до кінця.
14.05.2025 00:34 Відповісти
10 млн человек, все прошли военную подготовку (включая женщин), моб ресурс официально 3 ляма человек (с 18 лет, 3 года срочной службы, а не с 25 и три месяца "на подготовку"), пво, сами сделали "железный купол", танки, ядерное оружие. дети "избранных" людей (да и сами "избранные") служат, воюют, погибают, "батальон монако" приезжает на войну, а не уезжает от нее, все еврейское бабло со всего мира почему-то поддерживает государство, а не пилится по закордонам на поездки, отели и тачки, вывозя все ресурсы по копеечным ценам и мародеря как в последний раз.
14.05.2025 01:09 Відповісти
+ 100 !
"наші вороги хотять нас вбити, а ми хочемо жити, тому у нас немає місця перемовинам"
Голда
14.05.2025 02:12 Відповісти
Кацарылый, ти державою помилився. То у вас там 140 мільйонів бидла, яке виконує всі забаганки свого *****.
14.05.2025 02:19 Відповісти
Заднім розумом, і нітаняху мудрий, після КРИВАВОЇ БІЙНІ, 7 листопада!!
14.05.2025 00:54 Відповісти
это, кстати, значит, что с Ираном "не порешали". хотя - как "порешать" то после Хйла, Будапештского меморандума и Крыма ...
14.05.2025 01:13 Відповісти
Трамп вже був наобіцяв --армагедон хамасу..всі прийшли...розсілись...купили попкорн...
І ? шо і ? Трамп всрався
14.05.2025 01:23 Відповісти
газаватянє по багатому платять за вчинену ними різню 7 жовтня 2023

якщо хтось забув, то:
7 жовтня 2023 року група бойовиків ХАМАС напала на територію Ізраїлю, що межує з сектором Гази. Тоді було вбито 1200 людей, ще близько 250 стали заручниками.

нам обурюватись бєспрєдєлом ЦАХАЛа ?

.
14.05.2025 02:17 Відповісти
арабська плата кровью за тупість

.
14.05.2025 02:18 Відповісти
Плачим с вами, козломордый.
14.05.2025 02:32 Відповісти
Раніше Трамп заявляв про плани переселення всіх двох мільйонів палестинців із Сектора Гази до інших арабських країн, називаючи її "місцем для знесення", яке США хочуть придбати.

Міністри закордонних справ Єгипту, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Катару відкинули цю пропозицію, виступивши проти "переміщення, заохочення переміщення або виселення палестинців з їхніх земель".
14.05.2025 05:01 Відповісти
Radio France internationale
Майже п'ять років минуло відтоді, як Обʼєднані Арабські Емірати приєдналися до Авраамових угод (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020-2021 роках), укладених за посередництва США. Тоді ж підписи під цими угодами поставили Бахрейн та Марокко. І навіть попри обурення через війну між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази договори ніхто не розірвав.

Хоча визнання Ізраїлю принесло ОАЕ економічні та стратегічні вигоди, їхній статус на Близькому Сході постраждав, зазначають експерти.

І хоча ОАЕ та Саудівська Аравія є багатими на нафту державами Перської затоки, репутаційні ризики всередині країни та в усьому арабському та мусульманському світі ще більше тиснуть на Ер-Ріяд, оскільки Трамп намагається переконати його зробити епохальний крок - нормалізацію зв'язків з Ізраїлем.
14.05.2025 05:22 Відповісти
Саудівська Аравія чудово усвідомлює, що визнання Ізраїлю вплинуло на репутацію ОАЕ в арабському світі, де багато хто залишається вороже налаштованим до нормалізації відносин.

Опитування громадської думки, опубліковане американським аналітичним центром Arab Center у січні 2024 року, показало, що більшість саудівців виступають проти визнання Ізраїлю. Для порівняння, в аналогічному опитуванні 2022 року лише 38% респондентів висловили заперечення.

ОАЕ, яких палестинці на той час звинувачували у «зраді», заявили, що в обмін на нормалізацію відносин Абу-Дабі отримав від Ізраїлю зобов'язання заморозити плани анексії окупованого Західного берега. Однак дії Ізраїлю під час війни в Секторі Гази продемонстрували обмежений вплив ОАЕ на Тель-Авів.
14.05.2025 05:24 Відповісти
До війни, що почалася після нападу ХАМАС сьомого жовтня, Саудівська Аравія вела попередні переговори з Вашингтоном щодо встановлення зв'язків з Ізраїлем в обмін на угоду про безпеку та підтримку цивільної ядерної програми. Але королівство з того часу уточнило свою позицію, заявивши, що не погодиться на нормалізацію без палестинської держави.

Саудівська Аравія, ймовірно, двічі подумає, перш ніж піти шляхом ОАЕ.
14.05.2025 05:26 Відповісти
Военного решения этого кризиса нет.
Цивилизованные государства не применяют силу и варварские средневековые методы в конфликтной ситуации.
Ключом к решению проблемы и достижению мира является прямой диалог между сторонами.
Нельзя из-за отдельных индивидиумов нарушать многовековую дружбу народов и традиции добрососедства.
Нужно посмотреть в глаза друг другу и сесть за стол переговоров.
14.05.2025 06:41 Відповісти
тільки знищується все і все, окрім хамасу. Геноцид повним перебігом. нетаньяху і путін одне гов...
14.05.2025 07:57 Відповісти
BBC
2 години тому.
Внаслідок ізраїльського авіаудару по Європейській лікарні в Хан-Юнісі на півдні сектора Газа загинули, щонайменше, 28 людей і десятки отримали поранення, повідомили в підконтрольному ХАМАС Агентстві цивільної оборони.За даними місцевих джерел, ізраїльська авіація скинула шість бомб на лікарню в Газі, вразивши внутрішній двір і прилеглу територію.Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала точного удару по «командному центру терористів ХАМАС», який, за їхніми словами, знаходився під лікарнею.Серед постраждалих внаслідок авіаудару опинився позаштатний журналіст, який співпрацював з Бі-бі-сі.
14.05.2025 08:04 Відповісти
Куйло в Україні робить точно так же. Бомбить лікарні та школи а потім розповідає, що "поразілі штаб інструкторов НАТО".
14.05.2025 08:23 Відповісти
 
 