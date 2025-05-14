Війна продовжиться до повного знищення ХАМАС, - Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія Ізраїлю невдовзі увійде в Газу, для військової операції, що повністю знищить ХАМАС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.
Прем'єр каже, що Ізраїль може погодитися на короткострокове припинення вогню для звільнення заручників, однак не припинить війну за жодних обставин — доти, доки ХАМАС не буде переможений.
"Ситуація змінилася. Найближчими днями ми увійдемо в Газу з усіма силами, щоб завершити операцію. Завершення операції означає підкорення ХАМАСу. Це означає знищення ХАМАСу. Ліквідація ХАМАСу і звільнення всіх наших заручників — це нерозривно пов’язано. Саме так ми це робимо. (...) Тимчасове припинення вогню — добре. Але ми підемо до кінця", - заявив Нетаньягу.
Також він оголосив про створення органу, який дасть змогу мирним жителям виїхати із сектору Гази.
"Ми вже створили керівний орган, який дасть змогу (цивільним особам — ред.) вийти (з Гази — ред.), але головне питання полягає в такому — нам потрібні країни, які готові їх прийняти. Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо ми дамо їм вихід, я вам кажу — понад 50% піде… Але ХАМАС там не залишиться", - резюмував прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Сейчас Зеля встрепенётся: давайте к нам!
.
.
тримесяца "на подготовку"), пво, сами сделали "железный купол", танки, ядерное оружие. дети "избранных" людей (да и сами "избранные") служат, воюют, погибают, "батальон монако" приезжает на войну, а не уезжает от нее, все еврейское бабло со всего мира почему-то поддерживает государство, а не пилится по закордонам на поездки, отели и тачки, вывозя все ресурсы по копеечным ценам и мародеря какв последний раз.
"наші вороги хотять нас вбити, а ми хочемо жити, тому у нас немає місця перемовинам"
Голда
І ? шо і ? Трамп всрався
якщо хтось забув, то:
7 жовтня 2023 року група бойовиків ХАМАС напала на територію Ізраїлю, що межує з сектором Гази. Тоді було вбито 1200 людей, ще близько 250 стали заручниками.
нам обурюватись бєспрєдєлом ЦАХАЛа ?
.
.
Міністри закордонних справ Єгипту, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Катару відкинули цю пропозицію, виступивши проти "переміщення, заохочення переміщення або виселення палестинців з їхніх земель".
Майже п'ять років минуло відтоді, як Обʼєднані Арабські Емірати приєдналися до Авраамових угод (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020-2021 роках), укладених за посередництва США. Тоді ж підписи під цими угодами поставили Бахрейн та Марокко. І навіть попри обурення через війну між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази договори ніхто не розірвав.
Хоча визнання Ізраїлю принесло ОАЕ економічні та стратегічні вигоди, їхній статус на Близькому Сході постраждав, зазначають експерти.
І хоча ОАЕ та Саудівська Аравія є багатими на нафту державами Перської затоки, репутаційні ризики всередині країни та в усьому арабському та мусульманському світі ще більше тиснуть на Ер-Ріяд, оскільки Трамп намагається переконати його зробити епохальний крок - нормалізацію зв'язків з Ізраїлем.
Опитування громадської думки, опубліковане американським аналітичним центром Arab Center у січні 2024 року, показало, що більшість саудівців виступають проти визнання Ізраїлю. Для порівняння, в аналогічному опитуванні 2022 року лише 38% респондентів висловили заперечення.
ОАЕ, яких палестинці на той час звинувачували у «зраді», заявили, що в обмін на нормалізацію відносин Абу-Дабі отримав від Ізраїлю зобов'язання заморозити плани анексії окупованого Західного берега. Однак дії Ізраїлю під час війни в Секторі Гази продемонстрували обмежений вплив ОАЕ на Тель-Авів.
Саудівська Аравія, ймовірно, двічі подумає, перш ніж піти шляхом ОАЕ.
Цивилизованные государства не применяют силу и варварские средневековые методы в конфликтной ситуации.
Ключом к решению проблемы и достижению мира является прямой диалог между сторонами.
Нельзя из-за отдельных индивидиумов нарушать многовековую дружбу народов и традиции добрососедства.
Нужно посмотреть в глаза друг другу и сесть за стол переговоров.
2 години тому.
Внаслідок ізраїльського авіаудару по Європейській лікарні в Хан-Юнісі на півдні сектора Газа загинули, щонайменше, 28 людей і десятки отримали поранення, повідомили в підконтрольному ХАМАС Агентстві цивільної оборони.За даними місцевих джерел, ізраїльська авіація скинула шість бомб на лікарню в Газі, вразивши внутрішній двір і прилеглу територію.Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала точного удару по «командному центру терористів ХАМАС», який, за їхніми словами, знаходився під лікарнею.Серед постраждалих внаслідок авіаудару опинився позаштатний журналіст, який співпрацював з Бі-бі-сі.