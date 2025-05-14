Война продолжится до полного уничтожения ХАМАС, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля вскоре войдет в Газу, для военной операции, которая полностью уничтожит ХАМАС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
Премьер говорит, что Израиль может согласиться на краткосрочное прекращение огня для освобождения заложников, однако не прекратит войну ни при каких обстоятельствах - до тех пор, пока ХАМАС не будет побежден.
"Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем в Газу со всеми силами, чтобы завершить операцию. Завершение операции означает покорение ХАМАСа. Это означает уничтожение ХАМАСа. Ликвидация ХАМАСа и освобождение всех наших заложников - это неразрывно связано. Именно так мы это делаем. (...) Временное прекращение огня - хорошо. Но мы пойдем до конца", - заявил Нетаньяху.
Также он объявил о создании органа, который позволит мирным жителям выехать из сектора Газа.
"Мы уже создали руководящий орган, который позволит (гражданским лицам - ред.) выйти (из Газы - ред.), но главный вопрос заключается в следующем - нам нужны страны, которые готовы их принять. Это то, над чем мы сейчас работаем. Если мы дадим им выход, я вам говорю - более 50% уйдет... Но ХАМАС там не останется", - резюмировал премьер.
Сейчас Зеля встрепенётся: давайте к нам!
тримесяца "на подготовку"), пво, сами сделали "железный купол", танки, ядерное оружие. дети "избранных" людей (да и сами "избранные") служат, воюют, погибают, "батальон монако" приезжает на войну, а не уезжает от нее, все еврейское бабло со всего мира почему-то поддерживает государство, а не пилится по закордонам на поездки, отели и тачки, вывозя все ресурсы по копеечным ценам и мародеря какв последний раз.
"наші вороги хотять нас вбити, а ми хочемо жити, тому у нас немає місця перемовинам"
Голда
І ? шо і ? Трамп всрався
якщо хтось забув, то:
7 жовтня 2023 року група бойовиків ХАМАС напала на територію Ізраїлю, що межує з сектором Гази. Тоді було вбито 1200 людей, ще близько 250 стали заручниками.
нам обурюватись бєспрєдєлом ЦАХАЛа ?
Міністри закордонних справ Єгипту, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Катару відкинули цю пропозицію, виступивши проти "переміщення, заохочення переміщення або виселення палестинців з їхніх земель".
Майже п'ять років минуло відтоді, як Обʼєднані Арабські Емірати приєдналися до Авраамових угод (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020-2021 роках), укладених за посередництва США. Тоді ж підписи під цими угодами поставили Бахрейн та Марокко. І навіть попри обурення через війну між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази договори ніхто не розірвав.
Хоча визнання Ізраїлю принесло ОАЕ економічні та стратегічні вигоди, їхній статус на Близькому Сході постраждав, зазначають експерти.
І хоча ОАЕ та Саудівська Аравія є багатими на нафту державами Перської затоки, репутаційні ризики всередині країни та в усьому арабському та мусульманському світі ще більше тиснуть на Ер-Ріяд, оскільки Трамп намагається переконати його зробити епохальний крок - нормалізацію зв'язків з Ізраїлем.
Опитування громадської думки, опубліковане американським аналітичним центром Arab Center у січні 2024 року, показало, що більшість саудівців виступають проти визнання Ізраїлю. Для порівняння, в аналогічному опитуванні 2022 року лише 38% респондентів висловили заперечення.
ОАЕ, яких палестинці на той час звинувачували у «зраді», заявили, що в обмін на нормалізацію відносин Абу-Дабі отримав від Ізраїлю зобов'язання заморозити плани анексії окупованого Західного берега. Однак дії Ізраїлю під час війни в Секторі Гази продемонстрували обмежений вплив ОАЕ на Тель-Авів.
Саудівська Аравія, ймовірно, двічі подумає, перш ніж піти шляхом ОАЕ.
Цивилизованные государства не применяют силу и варварские средневековые методы в конфликтной ситуации.
Ключом к решению проблемы и достижению мира является прямой диалог между сторонами.
Нельзя из-за отдельных индивидиумов нарушать многовековую дружбу народов и традиции добрососедства.
Нужно посмотреть в глаза друг другу и сесть за стол переговоров.
2 години тому.
Внаслідок ізраїльського авіаудару по Європейській лікарні в Хан-Юнісі на півдні сектора Газа загинули, щонайменше, 28 людей і десятки отримали поранення, повідомили в підконтрольному ХАМАС Агентстві цивільної оборони.За даними місцевих джерел, ізраїльська авіація скинула шість бомб на лікарню в Газі, вразивши внутрішній двір і прилеглу територію.Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала точного удару по «командному центру терористів ХАМАС», який, за їхніми словами, знаходився під лікарнею.Серед постраждалих внаслідок авіаудару опинився позаштатний журналіст, який співпрацював з Бі-бі-сі.