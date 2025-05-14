Война продолжится до полного уничтожения ХАМАС, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля вскоре войдет в Газу, для военной операции, которая полностью уничтожит ХАМАС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Премьер говорит, что Израиль может согласиться на краткосрочное прекращение огня для освобождения заложников, однако не прекратит войну ни при каких обстоятельствах - до тех пор, пока ХАМАС не будет побежден.

"Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем в Газу со всеми силами, чтобы завершить операцию. Завершение операции означает покорение ХАМАСа. Это означает уничтожение ХАМАСа. Ликвидация ХАМАСа и освобождение всех наших заложников - это неразрывно связано. Именно так мы это делаем. (...) Временное прекращение огня - хорошо. Но мы пойдем до конца", - заявил Нетаньяху.

Также он объявил о создании органа, который позволит мирным жителям выехать из сектора Газа.

"Мы уже создали руководящий орган, который позволит (гражданским лицам - ред.) выйти (из Газы - ред.), но главный вопрос заключается в следующем - нам нужны страны, которые готовы их принять. Это то, над чем мы сейчас работаем. Если мы дадим им выход, я вам говорю - более 50% уйдет... Но ХАМАС там не останется", - резюмировал премьер.

