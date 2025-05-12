ХАМАС отпустит израильско-американского заложника для ускорения переговорного процесса, - СМИ

ХАМАС готов отпустить израильско-американского заложника Эдана Александера для ускорения переговорного процесса по прекращению войны.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Источник издания говорит, что это рассматривается движением, как жест доброй воли администрации Трампа в надежде на то, что Вашингтон убедит Израиль прекратить войну в Газе.

Источник утверждает, что Хамас получил заверения от США через посредников, что освобождение Александера "будет иметь большое значение" для президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы остальные заложники были освобождены, а война в Газе закончилась.

Также читайте: ХАМАС и США обсуждают прекращение огня в Газе и доставку гуманитарной помощи, - Reuters