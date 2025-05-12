РУС
ХАМАС отпустит израильско-американского заложника для ускорения переговорного процесса, - СМИ

Война Израиля против ХАМАС: движение отпустит заложника

ХАМАС готов отпустить израильско-американского заложника Эдана Александера для ускорения переговорного процесса по прекращению войны.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Источник издания говорит, что это рассматривается движением, как жест доброй воли администрации Трампа в надежде на то, что Вашингтон убедит Израиль прекратить войну в Газе.

Источник утверждает, что Хамас получил заверения от США через посредников, что освобождение Александера "будет иметь большое значение" для президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы остальные заложники были освобождены, а война в Газе закончилась.

Также читайте: ХАМАС и США обсуждают прекращение огня в Газе и доставку гуманитарной помощи, - Reuters

заложник (1494) Израиль (2088) США (27716) Хамас (197)
Прикольно нині справи робляться.
Мабуть Трамп тепер повинен дякувати за таку милість.

Замість того, щоб вчинити ХАМАСу справжній геноцид за те, що вони зробили, з ними перемовини ведуть.
12.05.2025 01:16 Ответить
Ну аякже. ХАМАС віддасть одного заручника і Трамп простить ХАМАСу вбивство більше 2000 ізраїльтян. Ще й назве терористів ХАМАСу хорошими хлопцями які вміють укладати мирні угоди. Це вам не українці які ніяк не хочуть укласти мирну угоду про капітуляцію
12.05.2025 01:43 Ответить
Так і я ж про це.

От тільки на тому фестивалі було повно іноземців. Наскільки я пам'ятаю, серед жертв та заручників були американці.

Раніше ЦРУ б землю гризло, щоб показово покарати за таке терористів. А тепер слину пускають.
12.05.2025 01:46 Ответить
Хто на кому стояв?)))
12.05.2025 01:17 Ответить
Робіть висновки. Головне побільше набрати американських заручників і вас будуть все життя дупу цілувати за те що ви будете віддавати по одному заручнику в рік
12.05.2025 01:40 Ответить
***** так і робило - хападо у Москві американців і міняло на кацапських шпигунів та злочинців.

А тепер так всі нарвані будуть робити.
12.05.2025 01:48 Ответить
 
 