Новости Война Израиля против ХАМАС
ХАМАС и США обсуждают прекращение огня в Газе и доставку гуманитарной помощи, - Reuters

США контактируют с ХАМАС по прекращению огня в Газе

Группировка ХАМАС и администрация США ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи в анклав.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника и представителя Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство напомнило, что недавно американский лидер Дональд Трамп повторил обещание, что США помогут доставить продовольствие палестинцам в Газе.

В свою очередь посланник Вашингтона в Израиле в пятницу, 9 мая, заявил, что поддерживаемый США механизм доставки помощи в анклав должен вступить в силу в ближайшее время.

"Мы не можем говорить о текущих переговорах, но я отмечу недавние заявления Катара и Египта о том, что они продолжают прилагать усилия для достижения соглашения... Президент Трамп ясно дал понять, с какими последствиями столкнется ХАМАС, если продолжит удерживать заложников, включая американца Эдана Александера, и тела четырех американцев",- цитирует Reuters представителя Госдепа.

Газа (60) США (27716) Хамас (197) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+7
Трампон веде перемовини з хамасівцями, ****..ь, який же під...с.
11.05.2025 23:15 Ответить
+6
Я вихожу, зупиніть цей потяг, хтось взагалі розуміє того трампа? Шо там плять в голові? Нещодавно давав Ізраілю все шо тра і казав 3-4 дні на повернути заручників інакше писта хамасу та палестіні, тепер ********* ришів! Далі шо?? Перемовини з талібами? Алькаіда ******* пацани?
11.05.2025 23:24 Ответить
+3
Здаєтся мені, пані та панове, шо до приходу в овальний кабінет для міньнту кремлівськой агентури, перевовин з терористами сша ні вели. Мабуть Моніка там, у тому кабінеті шось поробила.
11.05.2025 23:20 Ответить
11.05.2025 23:15 Ответить
У Трампа також є діти й онуки! І він розуміє, що 16 тисяч загиблих палестинських дітей і жінок Ізраїлю добре вилізе боком і зачепить і Америку!
11.05.2025 23:52 Ответить
Цікаво - а чим ці "палестинські жінки й діти" відрізняються від тих "жінок і дітей", за спинами яких стояли "зелені чоловічки" у Криму? Це спинило агресію? Це спинило окупацію? Якщо у "палестинських жінок і дітей"" є бажання стать "живим щитом" для терористів - то хай стають... Солдати ЦАХАЛ за своїми жінками й дітьми не ховаються... Голді Меїр приписують вислів: "Війна припиниться тоді, коли ВОНИ (араби) почнуть любить своїх дітей більше, ніж ненавидітимуть наших..."
12.05.2025 06:32 Ответить
Дивно , що Ви підтримуєте окупантів! Не читайте Ізраїльських (радянських) газет.
Цивілізовані люди світу вже давно зрозуміли, що всі провокації в Ізраїлі роблять сіоністи. Є багато доказів, що вбивство людей на фестивалі - це діло рук спецслужб Ізраїлю. Найбільший терорист світу - це Ізраїль.
Згадайте Голодомор і подивіться кадри з ГАЗИ. Фото ідентичні. Голод - це улюблений метод сіоністів вбивати людей.
12.05.2025 11:13 Ответить
"Окупанти" - це у нас ХТО?... Ми їх з якого часу "вираховувать" будемо? З часів "виходу євреїв з Єгипту"? Чи "виходу євреїв з Вавілону"? А може, з приходу арабів (предків "******** палестинців", з Аравійського півострова? Адже саме з завоювання арабами Мухамеда Близького Сходу, там почалася епоха мусульманських "халіфатів"... То хто ж тут "окупант"?. Чи почнемо з 1947 року? З рішення ООН про створення ДВОХ держав на території підмандатної території Палестини? Євреї свою державу створили... Де "арабська" держава? Чи почнемо з нападу Сирії на Ізраїль, коли сирійцям "дали по морді" та відібрали Голанські висоти, під прикриттям яких сирійці накопичували війська?... Чи з окупації єгипетського сектора Газа? Який Ізраїль, після війни Судного дня (нападу Єгипту на Ізраїль), пропонував єгиптянам забрать назад (разом з виплодком єгипетських "Братів-мусульман", що стали зараз ХАМАСом)?
12.05.2025 11:44 Ответить
помогают Бибе сохранить лицо, типа не он решил, а ржавый надавил
11.05.2025 23:20 Ответить
У Біби вже лиця не залишилось, це самий проклинаємий в світі персонаж!
11.05.2025 23:53 Ответить
Здаєтся мені, пані та панове, шо до приходу в овальний кабінет для міньнту кремлівськой агентури, перевовин з терористами сша ні вели. Мабуть Моніка там, у тому кабінеті шось поробила.
11.05.2025 23:20 Ответить
а курды? американцы их защищали от Турции и асада
а те практикую террор акты в Турции

а вась вась с талибами и выход из афганистана?
11.05.2025 23:23 Ответить
А це теж "політика"... З курдами "загравали, в межах стриманості, щоб турки "знали своє місце" і не планували стать "регіональним лідером" на БлизькомуСході... Вони рвуться до створення "пантюркського регіону" - від Босфору і до Середньої Азії... Саме тому вони й підтримали Азербайджан у війні... Адже це не тільки "політичний вплив у регіоні", але й доступ до казахстанських та туркменських нафти і газу... Так їм доступ перекриває Іран і КУРДИ... Бо вони, якраз, найбільш сильні на території "турецької Вірменії" (східні провінції). І теракти турками, на нафтогонах та газогонах, аж ніяк не потрібні...А якщо нафта і газ підуть, безперешкодно, в Туреччину - то навіщо турками дослухаться до НАТО? Вони й "сами с усами"...
12.05.2025 06:43 Ответить
что там с новостями и инсайдами по поводу переговоров амеров и китайцев?
показать весь комментарий
Я вихожу, зупиніть цей потяг, хтось взагалі розуміє того трампа? Шо там плять в голові? Нещодавно давав Ізраілю все шо тра і казав 3-4 дні на повернути заручників інакше писта хамасу та палестіні, тепер ********* ришів! Далі шо?? Перемовини з талібами? Алькаіда ******* пацани?
11.05.2025 23:24 Ответить
Перемовини с талібами це ж ще перший термін Трампа)
12.05.2025 01:21 Ответить
😱ЗМІ повідомляють, що Катар планує подарувати Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація нібито вже погодилася на це.

Цей літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю - його вартість становить близько 400 млн доларів.

Після завершення каденції Трампа літак хочуть передати президентській бібліотеці Трампа, що дасть йому можливість далі використовувати борт.

Як зазначають у публікації, ці плани піднімають "значні етичні питання" з огляду на вартість подарунка - і те, що він де-факто залишиться у розпорядженні Трампа.

Юристи Білого дому нібито не побачили порушення законодавства у прийнятті такого подарунка.
11.05.2025 23:39 Ответить
Ну, Трампонівська ішачина, що тут сказати
11.05.2025 23:42 Ответить
З терористами?
ХАМАС тією гуманітаркою торгує, а на ці гроші озброюється.
показать весь комментарий
чтобы гумaнитaрку продaть, нaдо чтобы ее кто-то купил
показать весь комментарий
Так вони її населенню продають.
А тим, хто намагаєттся взяти безкоштовно, рубають руки.

Чи ти думав, що не мале населення Гази пісочком годується?
показать весь комментарий
у жителей гaзы уже дaвным дaвно нет никaких денег.
откудa им взяться?
показать весь комментарий
ми щасливі за ізраїль. Продовжуйте далі голосувати з сша в Оон проти України
показать весь комментарий
Надеюсь "гуманитарку" будут и дальше сбрасывать с самолетов, может десяток-другой прибьют при этом...
показать весь комментарий
Цікаво чого це американські платники податків допомагатимуть ХАМАСу, а не друг Тампона ***** який є союзником ХАМАСа? Чому не проводять опитування серед американців чи хочуть вони допомагати ХАМАСу? Ато як щодо України так щодня там Тампакс проводив опитування чи потрібно щоб сша допомагали Україні зброєю. Ось вам і результат, не захотіли допомагати Україні зброєю тепер будете все життя трильйони доларів виділяти на гуманітрні допомоги і відбудову тисяч розбомблених міст
показать весь комментарий
Трампу легше говорити з хамасом,аніж з зе,для досягнення миру.
показать весь комментарий
