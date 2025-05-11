ХАМАС и США обсуждают прекращение огня в Газе и доставку гуманитарной помощи, - Reuters

Группировка ХАМАС и администрация США ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи в анклав.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника и представителя Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство напомнило, что недавно американский лидер Дональд Трамп повторил обещание, что США помогут доставить продовольствие палестинцам в Газе.

В свою очередь посланник Вашингтона в Израиле в пятницу, 9 мая, заявил, что поддерживаемый США механизм доставки помощи в анклав должен вступить в силу в ближайшее время.

"Мы не можем говорить о текущих переговорах, но я отмечу недавние заявления Катара и Египта о том, что они продолжают прилагать усилия для достижения соглашения... Президент Трамп ясно дал понять, с какими последствиями столкнется ХАМАС, если продолжит удерживать заложников, включая американца Эдана Александера, и тела четырех американцев",- цитирует Reuters представителя Госдепа.

