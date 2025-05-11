ХАМАС і США обговорюють припинення вогню в Газі та доставку гуманітарної допомоги, - Reuters

Угруповання ХАМАС і адміністрація США ведуть переговори про припинення вогню в секторі Газі та доставку гуманітарної допомоги в анклав.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на палестинського чиновника та представника Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадало, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп повторив обіцянку, що США допоможуть доставити продовольство палестинцям у Газі.

Своєю чергою посланник Вашингтона в Ізраїлі п'ятницю, 9 травня, заявив, що підтримуваний США механізм доставки допомоги в анклав має набути чинності найближчим часом.

"Ми не можемо говорити про поточні переговори, але я відзначу нещодавні заяви Катару та Єгипту про те, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди... Президент Трамп ясно дав зрозуміти, з якими наслідками зіткнеться ХАМАС, якщо продовжить утримувати заручників, включно з американцем Еданом Александером, і тіла чотирьох американців",- цитує Reuters представника Держдепу.

