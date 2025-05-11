УКР
ХАМАС і США обговорюють припинення вогню в Газі та доставку гуманітарної допомоги, - Reuters

США контактують з ХАМАС щодо припинення вогню в Газі

Угруповання ХАМАС і адміністрація США ведуть переговори про припинення вогню в секторі Газі та доставку гуманітарної допомоги в анклав.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на палестинського чиновника та представника Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство нагадало, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп повторив обіцянку, що США допоможуть доставити продовольство палестинцям у Газі.

Своєю чергою посланник Вашингтона в Ізраїлі п'ятницю, 9 травня, заявив, що підтримуваний США механізм доставки допомоги в анклав має набути чинності найближчим часом.

"Ми не можемо говорити про поточні переговори, але я відзначу нещодавні заяви Катару та Єгипту про те, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди... Президент Трамп ясно дав зрозуміти, з якими наслідками зіткнеться ХАМАС, якщо продовжить утримувати заручників, включно з американцем Еданом Александером, і тіла чотирьох американців",- цитує Reuters представника Держдепу.

Читайте також: ХАМАС заявив про готовність до тривалого припинення вогню в Газі, але роззброюватися не хоче, - Reuters

Трампон веде перемовини з хамасівцями, ****..ь, який же під...с.
11.05.2025 23:15 Відповісти
Я вихожу, зупиніть цей потяг, хтось взагалі розуміє того трампа? Шо там плять в голові? Нещодавно давав Ізраілю все шо тра і казав 3-4 дні на повернути заручників інакше писта хамасу та палестіні, тепер ********* ришів! Далі шо?? Перемовини з талібами? Алькаіда ******* пацани?
11.05.2025 23:24 Відповісти
Здаєтся мені, пані та панове, шо до приходу в овальний кабінет для міньнту кремлівськой агентури, перевовин з терористами сша ні вели. Мабуть Моніка там, у тому кабінеті шось поробила.
11.05.2025 23:20 Відповісти
У Трампа також є діти й онуки! І він розуміє, що 16 тисяч загиблих палестинських дітей і жінок Ізраїлю добре вилізе боком і зачепить і Америку!
показати весь коментар
11.05.2025 23:52 Відповісти
Цікаво - а чим ці "палестинські жінки й діти" відрізняються від тих "жінок і дітей", за спинами яких стояли "зелені чоловічки" у Криму? Це спинило агресію? Це спинило окупацію? Якщо у "палестинських жінок і дітей"" є бажання стать "живим щитом" для терористів - то хай стають... Солдати ЦАХАЛ за своїми жінками й дітьми не ховаються... Голді Меїр приписують вислів: "Війна припиниться тоді, коли ВОНИ (араби) почнуть любить своїх дітей більше, ніж ненавидітимуть наших..."
показати весь коментар
12.05.2025 06:32 Відповісти
Дивно , що Ви підтримуєте окупантів! Не читайте Ізраїльських (радянських) газет.
Цивілізовані люди світу вже давно зрозуміли, що всі провокації в Ізраїлі роблять сіоністи. Є багато доказів, що вбивство людей на фестивалі - це діло рук спецслужб Ізраїлю. Найбільший терорист світу - це Ізраїль.
Згадайте Голодомор і подивіться кадри з ГАЗИ. Фото ідентичні. Голод - це улюблений метод сіоністів вбивати людей.
показати весь коментар
12.05.2025 11:13 Відповісти
"Окупанти" - це у нас ХТО?... Ми їх з якого часу "вираховувать" будемо? З часів "виходу євреїв з Єгипту"? Чи "виходу євреїв з Вавілону"? А може, з приходу арабів (предків "******** палестинців", з Аравійського півострова? Адже саме з завоювання арабами Мухамеда Близького Сходу, там почалася епоха мусульманських "халіфатів"... То хто ж тут "окупант"?. Чи почнемо з 1947 року? З рішення ООН про створення ДВОХ держав на території підмандатної території Палестини? Євреї свою державу створили... Де "арабська" держава? Чи почнемо з нападу Сирії на Ізраїль, коли сирійцям "дали по морді" та відібрали Голанські висоти, під прикриттям яких сирійці накопичували війська?... Чи з окупації єгипетського сектора Газа? Який Ізраїль, після війни Судного дня (нападу Єгипту на Ізраїль), пропонував єгиптянам забрать назад (разом з виплодком єгипетських "Братів-мусульман", що стали зараз ХАМАСом)?
показати весь коментар
12.05.2025 11:44 Відповісти
помогают Бибе сохранить лицо, типа не он решил, а ржавый надавил
показати весь коментар
11.05.2025 23:20 Відповісти
У Біби вже лиця не залишилось, це самий проклинаємий в світі персонаж!
показати весь коментар
11.05.2025 23:53 Відповісти
а курды? американцы их защищали от Турции и асада
а те практикую террор акты в Турции

а вась вась с талибами и выход из афганистана?
показати весь коментар
11.05.2025 23:23 Відповісти
А це теж "політика"... З курдами "загравали, в межах стриманості, щоб турки "знали своє місце" і не планували стать "регіональним лідером" на БлизькомуСході... Вони рвуться до створення "пантюркського регіону" - від Босфору і до Середньої Азії... Саме тому вони й підтримали Азербайджан у війні... Адже це не тільки "політичний вплив у регіоні", але й доступ до казахстанських та туркменських нафти і газу... Так їм доступ перекриває Іран і КУРДИ... Бо вони, якраз, найбільш сильні на території "турецької Вірменії" (східні провінції). І теракти турками, на нафтогонах та газогонах, аж ніяк не потрібні...А якщо нафта і газ підуть, безперешкодно, в Туреччину - то навіщо турками дослухаться до НАТО? Вони й "сами с усами"...
показати весь коментар
12.05.2025 06:43 Відповісти
что там с новостями и инсайдами по поводу переговоров амеров и китайцев?
показати весь коментар
11.05.2025 23:21 Відповісти
Перемовини с талібами це ж ще перший термін Трампа)
показати весь коментар
12.05.2025 01:21 Відповісти
😱ЗМІ повідомляють, що Катар планує подарувати Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація нібито вже погодилася на це.

Цей літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю - його вартість становить близько 400 млн доларів.

Після завершення каденції Трампа літак хочуть передати президентській бібліотеці Трампа, що дасть йому можливість далі використовувати борт.

Як зазначають у публікації, ці плани піднімають "значні етичні питання" з огляду на вартість подарунка - і те, що він де-факто залишиться у розпорядженні Трампа.

Юристи Білого дому нібито не побачили порушення законодавства у прийнятті такого подарунка.
показати весь коментар
11.05.2025 23:39 Відповісти
Ну, Трампонівська ішачина, що тут сказати
показати весь коментар
11.05.2025 23:42 Відповісти
З терористами?
ХАМАС тією гуманітаркою торгує, а на ці гроші озброюється.
показати весь коментар
11.05.2025 23:53 Відповісти
чтобы гумaнитaрку продaть, нaдо чтобы ее кто-то купил
показати весь коментар
12.05.2025 00:29 Відповісти
Так вони її населенню продають.
А тим, хто намагаєттся взяти безкоштовно, рубають руки.

Чи ти думав, що не мале населення Гази пісочком годується?
показати весь коментар
12.05.2025 00:46 Відповісти
у жителей гaзы уже дaвным дaвно нет никaких денег.
откудa им взяться?
показати весь коментар
12.05.2025 00:50 Відповісти
ми щасливі за ізраїль. Продовжуйте далі голосувати з сша в Оон проти України
показати весь коментар
11.05.2025 23:57 Відповісти
Надеюсь "гуманитарку" будут и дальше сбрасывать с самолетов, может десяток-другой прибьют при этом...
показати весь коментар
12.05.2025 00:19 Відповісти
Цікаво чого це американські платники податків допомагатимуть ХАМАСу, а не друг Тампона ***** який є союзником ХАМАСа? Чому не проводять опитування серед американців чи хочуть вони допомагати ХАМАСу? Ато як щодо України так щодня там Тампакс проводив опитування чи потрібно щоб сша допомагали Україні зброєю. Ось вам і результат, не захотіли допомагати Україні зброєю тепер будете все життя трильйони доларів виділяти на гуманітрні допомоги і відбудову тисяч розбомблених міст
показати весь коментар
12.05.2025 00:44 Відповісти
Трампу легше говорити з хамасом,аніж з зе,для досягнення миру.
показати весь коментар
12.05.2025 06:27 Відповісти
 
 