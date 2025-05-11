ХАМАС і США обговорюють припинення вогню в Газі та доставку гуманітарної допомоги, - Reuters
Угруповання ХАМАС і адміністрація США ведуть переговори про припинення вогню в секторі Газі та доставку гуманітарної допомоги в анклав.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на палестинського чиновника та представника Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.
Агентство нагадало, що нещодавно американський лідер Дональд Трамп повторив обіцянку, що США допоможуть доставити продовольство палестинцям у Газі.
Своєю чергою посланник Вашингтона в Ізраїлі п'ятницю, 9 травня, заявив, що підтримуваний США механізм доставки допомоги в анклав має набути чинності найближчим часом.
"Ми не можемо говорити про поточні переговори, але я відзначу нещодавні заяви Катару та Єгипту про те, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди... Президент Трамп ясно дав зрозуміти, з якими наслідками зіткнеться ХАМАС, якщо продовжить утримувати заручників, включно з американцем Еданом Александером, і тіла чотирьох американців",- цитує Reuters представника Держдепу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цивілізовані люди світу вже давно зрозуміли, що всі провокації в Ізраїлі роблять сіоністи. Є багато доказів, що вбивство людей на фестивалі - це діло рук спецслужб Ізраїлю. Найбільший терорист світу - це Ізраїль.
Згадайте Голодомор і подивіться кадри з ГАЗИ. Фото ідентичні. Голод - це улюблений метод сіоністів вбивати людей.
а те практикую террор акты в Турции
а вась вась с талибами и выход из афганистана?
Цей літак може стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю - його вартість становить близько 400 млн доларів.
Після завершення каденції Трампа літак хочуть передати президентській бібліотеці Трампа, що дасть йому можливість далі використовувати борт.
Як зазначають у публікації, ці плани піднімають "значні етичні питання" з огляду на вартість подарунка - і те, що він де-факто залишиться у розпорядженні Трампа.
Юристи Білого дому нібито не побачили порушення законодавства у прийнятті такого подарунка.
ХАМАС тією гуманітаркою торгує, а на ці гроші озброюється.
А тим, хто намагаєттся взяти безкоштовно, рубають руки.
Чи ти думав, що не мале населення Гази пісочком годується?
откудa им взяться?