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Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС
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ХАМАС заявив про готовність до тривалого припинення вогню в Газі, але роззброюватися не хоче, - Reuters

ХАМАС заявляє, що не проти тривалого перемир’я в Газі

Терористичне угруповання ХАМАС заявляє про готовність укласти багаторічне перемир’я з Ізраїлем у секторі Гази, однак обговорювати своє роззброєння відмовляється.

Про це пише агентство Reuters, яке цитує офіційного представника угруповання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ідея перемир’я або його тривалості не відкидається нами, і ми готові обговорювати її в рамках переговорів. Ми відкриті до будь-яких серйозних пропозицій щодо припинення війни", - заявив він.

Водночас офіційний представник ХАМАСу відкинув головну вимогу Ізраїлю щодо роззброєння ХАМАС.

"Зброя опору не підлягає обговоренню і залишатиметься в наших руках доти, доки існує окупація", - додав він.

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Джерела, які близькі до переговорного процесу сказали Reuters, що ХАМАС розраховує на підтримку своєї пропозиції серед посередників. За їхніми словами, угруповання може погодитися на перемир’я тривалістю 5-7років в обмін на припинення війни, відновлення Гази, звільнення палестинських в’язнів в Ізраїлі та визволення всіх заручників.

Своєю чергою Ізраїль вимагає повернення всіх заручників та роззброєння ХАМАСу, яке угруповання відкинуло як "червону лінію".

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Автор: 

Газа (21) Ізраїль (1641) Хамас (187) припинення вогню (159)


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копіюють російську позицію - хочуть взяти паузу для накопичення озброєння, сил і нової мобілізації.
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27.04.2025 02:10 Відповісти
У нас з тобою "думки сходяться"... Східне прислів"я каже: "Не залишай ворога живим... Інакше він перечекає, зміцниться, пригадає тобі минуле і обріже тобі майбутнє...". Кацапня, за сім десятків років виростила "націю терористів", які "живуть війною", і не мають ніякої тяги до мирного життя... Дай їм зараз те, що вони хочуть (території Ізраїлю, та ще й з цілою інфраструктурою) - а вони все зруйнують, візьмуться за автомати і знову полізуть з кимсь воювать, залишивши отриману територію зруйнованою...Багато вони "набудували", коли їх "годували" грошима, останні півсотні років? "Скільки не будуй трактор - все одно, танк виходить...".
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27.04.2025 02:40 Відповісти
Вони цю свою інфекцію скрізь розносять, по всьому світу, у країни, де слабкі державницькі традиції. Навіть в Африку лізуть, де периодично влаштовують\ініціюють державні перевороти, рунуючи економічні союзи, зокрема Economic Community of West African States (ECOWAS), з якого через ініційовані кацапами перевороти з 21-го по 23-й рік вже вийшли Гвінея, Малі, Буркіна-Фсо і Нігєр. А Гвінеї і Буркінв-Фасо призупинили членство в Африканському Союзі.
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27.04.2025 03:08 Відповісти
Я надіюсь палізстінци вже живуть в раю Трампа ? Як там гуріі ? Молоденькі? 🤣🤣🤣
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27.04.2025 02:40 Відповісти
Віткоф-лох.
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27.04.2025 03:14 Відповісти
Або не лох - що одне й те саме, як показує гіркий досвід.
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27.04.2025 03:17 Відповісти
Повідомляють, що Зеленський погодився на запропоноване від США тимчасове перемир'я з рашистами із наступного тижня, а також на перемовини з ними, які куруватиме очільник його адміністрації Єрмак.
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27.04.2025 03:39 Відповісти
«Общие потери Израиля за всю войну, включая вторжение ХАМАС, составили 822 гражданских лицаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F_7-10_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-175 [171], 846 военныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-milcasual-177 [173] и 68 полицейскихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-180 [176]. При этом было ранено, по меньшей мере, 14583 жителей Израиляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F_7-10_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-175 [171]. Всего с 7 октября 2023 года на начало апреля 2025 года в Израиле от обстрелов, терактов и боевых действий погибло более 1800 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-181 [177].»

«По данным подчинённого ХАМАС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B минздрава сектора Газа на декабрь 2024 года за время войны в секторе погибли 44 тысячи палестинцев, из которых, по данным ООН, 70 процентов - женщины и детиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-_80cb2980ec245d87-184 [180]. Более 85500 человек были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-185 [181]. "

Дивлячись на ці цифри я вже не підтримую Ізраїль. Зрозуміло що при такому співвідношенні втрат - 2 тисячі до 44 тисяч - ХАМАС не хоче роззброюватись, бо це вже схоже на геноцид палестинців.
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27.04.2025 03:59 Відповісти
 
 