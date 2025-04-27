ХАМАС заявив про готовність до тривалого припинення вогню в Газі, але роззброюватися не хоче, - Reuters
Терористичне угруповання ХАМАС заявляє про готовність укласти багаторічне перемир’я з Ізраїлем у секторі Гази, однак обговорювати своє роззброєння відмовляється.
Про це пише агентство Reuters, яке цитує офіційного представника угруповання, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ідея перемир’я або його тривалості не відкидається нами, і ми готові обговорювати її в рамках переговорів. Ми відкриті до будь-яких серйозних пропозицій щодо припинення війни", - заявив він.
Водночас офіційний представник ХАМАСу відкинув головну вимогу Ізраїлю щодо роззброєння ХАМАС.
"Зброя опору не підлягає обговоренню і залишатиметься в наших руках доти, доки існує окупація", - додав він.
Джерела, які близькі до переговорного процесу сказали Reuters, що ХАМАС розраховує на підтримку своєї пропозиції серед посередників. За їхніми словами, угруповання може погодитися на перемир’я тривалістю 5-7років в обмін на припинення війни, відновлення Гази, звільнення палестинських в’язнів в Ізраїлі та визволення всіх заручників.
Своєю чергою Ізраїль вимагає повернення всіх заручників та роззброєння ХАМАСу, яке угруповання відкинуло як "червону лінію".
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«По данным подчинённого ХАМАС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B минздрава сектора Газа на декабрь 2024 года за время войны в секторе погибли 44 тысячи палестинцев, из которых, по данным ООН, 70 процентов - женщины и детиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-_80cb2980ec245d87-184 [180]. Более 85500 человек были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-185 [181]. "
Дивлячись на ці цифри я вже не підтримую Ізраїль. Зрозуміло що при такому співвідношенні втрат - 2 тисячі до 44 тисяч - ХАМАС не хоче роззброюватись, бо це вже схоже на геноцид палестинців.