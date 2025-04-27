ХАМАС заявив про готовність до тривалого припинення вогню в Газі, але роззброюватися не хоче, - Reuters

Терористичне угруповання ХАМАС заявляє про готовність укласти багаторічне перемир’я з Ізраїлем у секторі Гази, однак обговорювати своє роззброєння відмовляється.

Про це пише агентство Reuters, яке цитує офіційного представника угруповання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ідея перемир’я або його тривалості не відкидається нами, і ми готові обговорювати її в рамках переговорів. Ми відкриті до будь-яких серйозних пропозицій щодо припинення війни", - заявив він.

Водночас офіційний представник ХАМАСу відкинув головну вимогу Ізраїлю щодо роззброєння ХАМАС.

"Зброя опору не підлягає обговоренню і залишатиметься в наших руках доти, доки існує окупація", - додав він.

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Джерела, які близькі до переговорного процесу сказали Reuters, що ХАМАС розраховує на підтримку своєї пропозиції серед посередників. За їхніми словами, угруповання може погодитися на перемир’я тривалістю 5-7років в обмін на припинення війни, відновлення Гази, звільнення палестинських в’язнів в Ізраїлі та визволення всіх заручників.

Своєю чергою Ізраїль вимагає повернення всіх заручників та роззброєння ХАМАСу, яке угруповання відкинуло як "червону лінію".

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