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Новости Война Израиля против ХАМАС
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ХАМАС заявил о готовности к длительному прекращению огня в Газе, но разоружаться не хочет, - Reuters

ХАМАС заявляет, что не против длительного перемирия в Газе

Террористическая группировка ХАМАС заявляет о готовности заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа, однако обсуждать свое разоружение отказывается.

Об этом пишет агентство Reuters, которое цитирует официального представителя группировки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Идея перемирия или его продолжительности не отвергается нами, и мы готовы обсуждать ее в рамках переговоров. Мы открыты к любым серьезным предложениям по прекращению войны", - заявил он.

В то же время официальный представитель ХАМАСа отверг главное требование Израиля по разоружению ХАМАС.

"Оружие сопротивления не подлежит обсуждению и будет оставаться в наших руках до тех пор, пока существует оккупация", - добавил он.

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Источники, близкие к переговорному процессу сказали Reuters, что ХАМАС рассчитывает на поддержку своего предложения среди посредников. По их словам, группировка может согласиться на перемирие продолжительностью 5-7 лет в обмен на прекращение войны, восстановление Газы, освобождение палестинских заключенных в Израиле и освобождение всех заложников.

В свою очередь Израиль требует возвращения всех заложников и разоружения ХАМАСа, которое группировка отвергла как "красную линию".

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Автор: 

Газа (51) Израиль (1925) Хамас (183) прекращения огня (159)


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Топ комментарии
+15
копіюють російську позицію - хочуть взяти паузу для накопичення озброєння, сил і нової мобілізації.
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27.04.2025 02:10
+11
У нас з тобою "думки сходяться"... Східне прислів"я каже: "Не залишай ворога живим... Інакше він перечекає, зміцниться, пригадає тобі минуле і обріже тобі майбутнє...". Кацапня, за сім десятків років виростила "націю терористів", які "живуть війною", і не мають ніякої тяги до мирного життя... Дай їм зараз те, що вони хочуть (території Ізраїлю, та ще й з цілою інфраструктурою) - а вони все зруйнують, візьмуться за автомати і знову полізуть з кимсь воювать, залишивши отриману територію зруйнованою...Багато вони "набудували", коли їх "годували" грошима, останні півсотні років? "Скільки не будуй трактор - все одно, танк виходить...".
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27.04.2025 02:40
+7
Вони цю свою інфекцію скрізь розносять, по всьому світу, у країни, де слабкі державницькі традиції. Навіть в Африку лізуть, де периодично влаштовують\ініціюють державні перевороти, рунуючи економічні союзи, зокрема Economic Community of West African States (ECOWAS), з якого через ініційовані кацапами перевороти з 21-го по 23-й рік вже вийшли Гвінея, Малі, Буркіна-Фсо і Нігєр. А Гвінеї і Буркінв-Фасо призупинили членство в Африканському Союзі.
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27.04.2025 03:08
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Правила форума Совет форумчан
копіюють російську позицію - хочуть взяти паузу для накопичення озброєння, сил і нової мобілізації.
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27.04.2025 02:10 Ответить
У нас з тобою "думки сходяться"... Східне прислів"я каже: "Не залишай ворога живим... Інакше він перечекає, зміцниться, пригадає тобі минуле і обріже тобі майбутнє...". Кацапня, за сім десятків років виростила "націю терористів", які "живуть війною", і не мають ніякої тяги до мирного життя... Дай їм зараз те, що вони хочуть (території Ізраїлю, та ще й з цілою інфраструктурою) - а вони все зруйнують, візьмуться за автомати і знову полізуть з кимсь воювать, залишивши отриману територію зруйнованою...Багато вони "набудували", коли їх "годували" грошима, останні півсотні років? "Скільки не будуй трактор - все одно, танк виходить...".
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27.04.2025 02:40 Ответить
Вони цю свою інфекцію скрізь розносять, по всьому світу, у країни, де слабкі державницькі традиції. Навіть в Африку лізуть, де периодично влаштовують\ініціюють державні перевороти, рунуючи економічні союзи, зокрема Economic Community of West African States (ECOWAS), з якого через ініційовані кацапами перевороти з 21-го по 23-й рік вже вийшли Гвінея, Малі, Буркіна-Фсо і Нігєр. А Гвінеї і Буркінв-Фасо призупинили членство в Африканському Союзі.
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27.04.2025 03:08 Ответить
Я вже давно кажу, що це одна війна - у нас та в Ізраїлі.
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27.04.2025 07:49 Ответить
Я надіюсь палізстінци вже живуть в раю Трампа ? Як там гуріі ? Молоденькі? 🤣🤣🤣
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27.04.2025 02:40 Ответить
Віткоф-лох.
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27.04.2025 03:14 Ответить
Або не лох - що одне й те саме, як показує гіркий досвід.
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27.04.2025 03:17 Ответить
брехло, хто повідомляє, ти?
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27.04.2025 07:47 Ответить
«Общие потери Израиля за всю войну, включая вторжение ХАМАС, составили 822 гражданских лицаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F_7-10_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-175 [171], 846 военныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-milcasual-177 [173] и 68 полицейскихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-180 [176]. При этом было ранено, по меньшей мере, 14583 жителей Израиляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F_7-10_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-175 [171]. Всего с 7 октября 2023 года на начало апреля 2025 года в Израиле от обстрелов, терактов и боевых действий погибло более 1800 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-181 [177].»

«По данным подчинённого ХАМАС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B минздрава сектора Газа на декабрь 2024 года за время войны в секторе погибли 44 тысячи палестинцев, из которых, по данным ООН, 70 процентов - женщины и детиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-_80cb2980ec245d87-184 [180]. Более 85500 человек были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-185 [181]. "

Дивлячись на ці цифри я вже не підтримую Ізраїль. Зрозуміло що при такому співвідношенні втрат - 2 тисячі до 44 тисяч - ХАМАС не хоче роззброюватись, бо це вже схоже на геноцид палестинців.
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27.04.2025 03:59 Ответить
Тававрісч.
Ти мене заінтригував - "...Я більше не підтримую Ізраїль". А коли ти його підтримував? Знаючи мухи у твоїй голові, така заява для мене несподівана.
І називати владу ХАМАС у Газі "Палестиною", велика логічна помилка. Палестина була там з 1996 по 2007 рік після того, як Ізраїль передав владу над сектором Газа під юрисдикцію Палестинської автономії. У 2007 році стався збройний переворот, владу захопив ХАМАС, читай, східний дивізіон єгипетської організації "Брати-Мусульмани" і залишків палестинської адміністрації вони позбулися найшвидшим і найефективнішим способом - покидали її представників з дахів висотних будинків. З тих пір там не "Палестина", а ХАМАСстан та зв'язки з Палестинською автономією в Рамаллі вони не підтримують
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27.04.2025 07:29 Ответить
Коли терористи напали на Ізраїль не тільки я, а й увесь цивілізований весь світ підтримував Ізраїль. Що ми бачимо зараз? Винищення жінок і дітей. І хто ж це робить? Діти і внуки жертв Холокосту? Так не можна! Це надмірне застосування сили проти цивільних. Зрозуміла необхідність винищення хамасівців і їх терористичних поплічників саме за напади на цивільних. Те що собі дозволяє Натаньяху і його генерали є по суті етнічним чистками. Це злочин. Світ це бачить. Що це за війна в якій 70% жертв з однієї сторони жінки і діти, а з 30% чоловіків далеко не всі терористи? За кожного з ізраїльтянин ви вбили по 24 "палестинця" і продовжуєте... Це теж тероризм і залякування, тобто сіонізм. Таким чином ви не зупините тероризм. Ненависть до ізраїльтян і бажання помсти буде тільки зростати. Люди всіх народів і націй адекватно реагують на справедливу відплату і покарання злочинців. Те що робить Натаньяху та цахал - масове вбивство невинних жінок і дітей та знищення їх помешкань - це військовий злочин.
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27.04.2025 08:12 Ответить
Друг і товарісч.
Я схиляюся перед твоїм знанням вищої арифметики, але претензії ти спрямовуєш не в той бік.
Ізраїль не воює з "жінками, дітьми, старими". Ізраїль взагалі не воює із цивільним населенням. Ізраїль воює із озброєними бандитами. А те, що ці бандити після збройного нападу та терактів ховаються за "жінками, дітьми, старими", проблема якось більше не Ізраїлю, а бандитів. Ні, спочатку це у них виходило чудово - вдарили, і розчинилися серед цивільних, напали і сховалися за дітьми. Цілих 76 років виходило. Але 07.10. вони перейшли межу і тепер перебувають у шоці - їх вперше в історії б'ють по-справжньому, б'ють так, як вони заслуговують. А те, що й діти гинуть, то всі питання вирішуй із "татами" цих дітей.
Недарма мудра киянка Голда сказала - "Світ між нами настане тоді, коли своїх дітей вони почнуть любити більше, ніж ненавидіти наших". Поки що цей час не настав. Заради "щастя" вбивати наших дітей, вони легко погоджуються на смерть своїх дітей
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27.04.2025 08:30 Ответить
"17:45 30/10/2023 Один из лидеров ХАМАСа Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос "если вы построили 500 км туннелей, то почему тогда не сделали бомбоубежища для гражданских", заявил, что за безопасность жителей отвечают не они (ХАМАС), а "ООН и Израиль". https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-izraile-vojna-prodolzhaetsya-24-j-den-tsahal-vvel-dopolnitelnye-vojska-v-sektor-gaza-obnovlyaetsya/"

Ну і чим ви, ізраїльтяни, по менталітету відрізняєтесь від хамасівців? А... Це ж безнадійно. Тікайте. Миру у вас ніколи не буде і врешті 160 мільйонів арабів винищать вас до останнього як заповідав їм Мухаммад в хаддісах.

"Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!»"

І що ж ви робите щоб стримувати цих дикунів і при цьому вважаєте себе розумними? Застосовуєте такі ж дикунські методи і самі сієте, вирощуєте і множите ненависть до себе. Це дурість! А ще ізраїльтяни "поклали з прибором" на ООН. Ай молодці... Зараз Трамп "дуже любить Ізраїль" - чмонить студентів та профессуру Граварда за "антисемітизм", тобто протести проти винищення мирняка, і надає багато зброї. Трампа не стане дуже швидко, а його зять Кушнер не стане Президентом... Сьогоднішні студенти завтра керуватимуть США... Хто ж тоді вам буде постачати зброю і захищати від усіх сусідів? Вже сьогодні араби захищають в чотири рази більше докторських дисертацій в технічних галузях ніж ізраїльтяни. Вони вже стали менше молитись, а більше вчитись, але їх ненависть до Ізраїлю тільки збільшується. І вони таки застосують знання для помсти...
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27.04.2025 09:29 Ответить
Процес, про який індивід мріє, але досягти реально нездатний, досягається розумовим чином, у мріях.
По науковому в психології, це називається сублімація, а я людина темна і неосвічена, і тому називаю це мастурбацією. Мрій, коротше, тебе приємно, а мені не шкодить
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27.04.2025 10:16 Ответить
Я якраз цілком на стороні Ізраїлю, а мусульманських фанатиків, мяко кажучи, дуже не люблю. Але як доктор соціального управління (LSE, 2000) вважаю що ті методи якими Ізраїль під керівництвом Натаньяху їм протидіє згубні для держави. Іншими словами, якщо інвестуєш в ненависть то отримаєш її реалізацію...
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27.04.2025 10:30 Ответить
Маєш право на свою точку зору, але з реальністю вони (точка зору і реальність, тобто) знаходяться в паралельних і непересічних всесвітах.
Наведені тобою розрахунки ґрунтуються на формальній логіці та статистиці. Ізраїль виник і існує не завдяки логіці та статистиці. а всупереч їм. Чому так, не знаю. Здогадуюсь, але не певен повністю. Проте живе і процвітає. Це головне, все інше фоновий шум
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27.04.2025 10:38 Ответить
Та ну.... Не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті... Так недовго і до конспірології та "релігійних" містифікацій докотитись. У всього є причини і наслідки. Виникнення Ізраїлю, до речі, результат багаторічної праці. Але побудувати будинок недостатньо. Треба ще дбати аби в ньому не заводились таргани, миші і змії...
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27.04.2025 10:49 Ответить
Так саме зараз і дбаємо про це - окропом і хлоркою виводимо нечисть, що накопичилася за 75 років.
Але цікава в тебе точка зору(точки(!) зору) - один раз закликаєш безжально виводити геть усіх тарганів. А через п'ять хвилин ллєш сльози про нелегку тарганову долю. Прямо як у відомому анекдоті про баню.
- Иван Израилевич, вы или крестик снимите или трусы наденьте
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27.04.2025 11:00 Ответить
Вам хочеться як в рекламі - "все і відразу бо ви того варті". Але ви воюєте вже майже 80 років, а ситуація не змінюється. Це означає лише те, що потрібно міняти методи впливу на противника. Ну от зараз, наприклад, Натаньяху особисто затягування війни вигідно хоча б для того щоб уникнути відповідальності за корупційні дії. І він готовий платити за це життям чужих дітей...
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27.04.2025 11:48 Ответить
Нетаньягу не має "корупційних справ". Є боротьба лівоналаштованої еліти (суди, преса, університетська кафедра) та законно обраного народом уряду. Ліві хочуть правити, але не можуть перемогти, тому тиснуть на ті важелі, які в руках, у даному випадку - суд. Вся "корупція" Нетаньягу (в матеріальному сенсі) починалася з 0.5 млн доларів, докотилася до 20 тисяч і це зійшло теж. Жодного центу довести не могли. Знаєш, про що зараз йдуть нескінченні судові засідання? - "Політичний вплив в обмін на позитивне висвітлення у пресі". Те, що ніхто ніколи довести не міг і не зможе, бо цю тему можна крутити в руках у будь-якому напрямку. Так що, надалі, постарайся писати про те, що знаєш, дорогий доктор соціології, чи як тебе там. У справах ізраїльських ти не бум-бум.
І зверни увагу на ще одну річ. За ******** українським правописом - НетаньяГу. (h =г, g =ґ)
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27.04.2025 12:25 Ответить
Згоден. Таки добряче відстав. До війни друзі дитинства регулярно приїздили "поностальгувати" і багато розповідали. Тепер війна. Ніхто вже сюди не їде. На Новий рік поздоровили і побажали вижити...
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27.04.2025 12:40 Ответить
"Політичний вплив в обмін на позитивне висвітлення у пресі", українським "новоязом" перекладається, як "бігусизація та шабунізація влади..."
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27.04.2025 12:51 Ответить
ти но краще тут розкажи а чого це євреї звертаються до американців, щоб ті вплинули на нову сирійську владу, щоб та дозволила лишити в Сирії кацапам їхні військові бази? і це після того як там вже немає режиму Асада, а нова сирійська влада веде бойові дії з Хезболою.. що, знову до ху йла зібралися на побєдобєсіє? зовсім не здивуюсь, коли Бібі знову поїде до ху йла на 9 мая. виженіть кацапів з Ірану і іранська ядерна програма зникне разом з кацапами. терпіли, бл... кацапи їх їпашать руками ісламістів і своєю зброєю, а вони і далі просять американців, щоб залишили в Сирії кацапські військові бази. розум є?
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27.04.2025 12:42 Ответить
Чув прислів'я - "Святе місце порожнє не буває".
Замість сирійського маніяка Асада-джуніора Сирію прибирає до рук турецький маніяк Ердоган. Тому мати під боком турецькі бази Ізраїль не хоче і миритися з цим не буде. Альтернатива - чи терпіти подальше перебування Росії на цих базах чи відкритий збройний конфлікт із Туреччиною, якщо вони ці бази займуть. З росіянами за 20 років уже притерлися, а з турками ще ні, тим більше, що на тлі внутрішніх проблем ісламіст Ердоган остаточно збожеволів і шукає війни
Хочеш гарного рішення? Ну, то запропонуй. Але його нема.
Або дуже погане або жахливе
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27.04.2025 13:08 Ответить
Виправдовуєш вбивство дітей і жінок. Так ти таким боком виправдовуєш і вбивство українських дітей і жінок, яких знищують московські терористи, виправдовуючи ці вбивства тим, що серед них ховаються українські військові.
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27.04.2025 09:36 Ответить
Голду Мейер вивезли з Києва в віці 4 роки. Звідси вважати її "киянкою" не можна. До Києва вона не має жодного стосунку крім факту народження.
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27.04.2025 09:53 Ответить
ти нарешті ***** закриєш? жидобор ти наш кімнатний
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27.04.2025 11:38 Ответить
Пішой на *** дебіл, навіть пояснювати нічого не буду, бо ти дебіл!
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27.04.2025 11:36 Ответить
- Ти такий дебіл, такий дебіл, що навіть на конкурсі дебілів ти зайняв би лише друге місце.
- А чому лише друге?
- Тому що ти ДЕБІЛ!
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27.04.2025 12:33 Ответить
Матюками та образами опонента, займаються люди, за відсутності аргументів... У римлян є, з цього приводу, "крилатий" вислів: "Юпітер! Ти гніваєшся? Значить, ти неправий..."
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27.04.2025 12:55 Ответить
Тобі треба до русні - там за терористів.
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27.04.2025 13:02 Ответить
Оружие, как таковое, всегда было гарантией , часто последней. Кому, как ни нам это знать. И в белых перчатках иногда пытаются начать войну. А вот потом всё наоборот.
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27.04.2025 06:38 Ответить
Ізраїль не піде на такі недалекоглядні поступки. А хамас той...що хамас? Хай собі хоче що завгодно, і відбудову Гази в тому числі.
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27.04.2025 07:31 Ответить
Українці які підтримують ХАМАС - ви й@бнуті на всю голову. У палестинців була вся влада в руках в Секторі Газа - вони отримувати величезну іноземну допомогу, що давало можливість їм плодитися і збагачуватися (усі топи ХАМАС є мільярдерами і живуть за кордоном). Натомість їм мало - бо вони хочуть ізраїльської крові.

Ізраїль - країна яка чи не єдина знищує зло на сьогодні.
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27.04.2025 13:05 Ответить
 
 