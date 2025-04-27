ХАМАС заявил о готовности к длительному прекращению огня в Газе, но разоружаться не хочет, - Reuters
Террористическая группировка ХАМАС заявляет о готовности заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа, однако обсуждать свое разоружение отказывается.
Об этом пишет агентство Reuters, которое цитирует официального представителя группировки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Идея перемирия или его продолжительности не отвергается нами, и мы готовы обсуждать ее в рамках переговоров. Мы открыты к любым серьезным предложениям по прекращению войны", - заявил он.
В то же время официальный представитель ХАМАСа отверг главное требование Израиля по разоружению ХАМАС.
"Оружие сопротивления не подлежит обсуждению и будет оставаться в наших руках до тех пор, пока существует оккупация", - добавил он.
Источники, близкие к переговорному процессу сказали Reuters, что ХАМАС рассчитывает на поддержку своего предложения среди посредников. По их словам, группировка может согласиться на перемирие продолжительностью 5-7 лет в обмен на прекращение войны, восстановление Газы, освобождение палестинских заключенных в Израиле и освобождение всех заложников.
В свою очередь Израиль требует возвращения всех заложников и разоружения ХАМАСа, которое группировка отвергла как "красную линию".
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«По данным подчинённого ХАМАС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B минздрава сектора Газа на декабрь 2024 года за время войны в секторе погибли 44 тысячи палестинцев, из которых, по данным ООН, 70 процентов - женщины и детиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-_80cb2980ec245d87-184 [180]. Более 85500 человек были раненыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5_(%D1%81_2023)#cite_note-185 [181]. "
Дивлячись на ці цифри я вже не підтримую Ізраїль. Зрозуміло що при такому співвідношенні втрат - 2 тисячі до 44 тисяч - ХАМАС не хоче роззброюватись, бо це вже схоже на геноцид палестинців.
Ти мене заінтригував - "...Я більше не підтримую Ізраїль". А коли ти його підтримував? Знаючи мухи у твоїй голові, така заява для мене несподівана.
І називати владу ХАМАС у Газі "Палестиною", велика логічна помилка. Палестина була там з 1996 по 2007 рік після того, як Ізраїль передав владу над сектором Газа під юрисдикцію Палестинської автономії. У 2007 році стався збройний переворот, владу захопив ХАМАС, читай, східний дивізіон єгипетської організації "Брати-Мусульмани" і залишків палестинської адміністрації вони позбулися найшвидшим і найефективнішим способом - покидали її представників з дахів висотних будинків. З тих пір там не "Палестина", а ХАМАСстан та зв'язки з Палестинською автономією в Рамаллі вони не підтримують
Я схиляюся перед твоїм знанням вищої арифметики, але претензії ти спрямовуєш не в той бік.
Ізраїль не воює з "жінками, дітьми, старими". Ізраїль взагалі не воює із цивільним населенням. Ізраїль воює із озброєними бандитами. А те, що ці бандити після збройного нападу та терактів ховаються за "жінками, дітьми, старими", проблема якось більше не Ізраїлю, а бандитів. Ні, спочатку це у них виходило чудово - вдарили, і розчинилися серед цивільних, напали і сховалися за дітьми. Цілих 76 років виходило. Але 07.10. вони перейшли межу і тепер перебувають у шоці - їх вперше в історії б'ють по-справжньому, б'ють так, як вони заслуговують. А те, що й діти гинуть, то всі питання вирішуй із "татами" цих дітей.
Недарма мудра киянка Голда сказала - "Світ між нами настане тоді, коли своїх дітей вони почнуть любити більше, ніж ненавидіти наших". Поки що цей час не настав. Заради "щастя" вбивати наших дітей, вони легко погоджуються на смерть своїх дітей
Ну і чим ви, ізраїльтяни, по менталітету відрізняєтесь від хамасівців? А... Це ж безнадійно. Тікайте. Миру у вас ніколи не буде і врешті 160 мільйонів арабів винищать вас до останнього як заповідав їм Мухаммад в хаддісах.
"Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!»"
І що ж ви робите щоб стримувати цих дикунів і при цьому вважаєте себе розумними? Застосовуєте такі ж дикунські методи і самі сієте, вирощуєте і множите ненависть до себе. Це дурість! А ще ізраїльтяни "поклали з прибором" на ООН. Ай молодці... Зараз Трамп "дуже любить Ізраїль" - чмонить студентів та профессуру Граварда за "антисемітизм", тобто протести проти винищення мирняка, і надає багато зброї. Трампа не стане дуже швидко, а його зять Кушнер не стане Президентом... Сьогоднішні студенти завтра керуватимуть США... Хто ж тоді вам буде постачати зброю і захищати від усіх сусідів? Вже сьогодні араби захищають в чотири рази більше докторських дисертацій в технічних галузях ніж ізраїльтяни. Вони вже стали менше молитись, а більше вчитись, але їх ненависть до Ізраїлю тільки збільшується. І вони таки застосують знання для помсти...
По науковому в психології, це називається сублімація, а я людина темна і неосвічена, і тому називаю це мастурбацією. Мрій, коротше, тебе приємно, а мені не шкодить
Наведені тобою розрахунки ґрунтуються на формальній логіці та статистиці. Ізраїль виник і існує не завдяки логіці та статистиці. а всупереч їм. Чому так, не знаю. Здогадуюсь, але не певен повністю. Проте живе і процвітає. Це головне, все інше фоновий шум
Але цікава в тебе точка зору(точки(!) зору) - один раз закликаєш безжально виводити геть усіх тарганів. А через п'ять хвилин ллєш сльози про нелегку тарганову долю. Прямо як у відомому анекдоті про баню.
- Иван Израилевич, вы или крестик снимите или трусы наденьте
І зверни увагу на ще одну річ. За ******** українським правописом - НетаньяГу. (h =г, g =ґ)
Замість сирійського маніяка Асада-джуніора Сирію прибирає до рук турецький маніяк Ердоган. Тому мати під боком турецькі бази Ізраїль не хоче і миритися з цим не буде. Альтернатива - чи терпіти подальше перебування Росії на цих базах чи відкритий збройний конфлікт із Туреччиною, якщо вони ці бази займуть. З росіянами за 20 років уже притерлися, а з турками ще ні, тим більше, що на тлі внутрішніх проблем ісламіст Ердоган остаточно збожеволів і шукає війни
Хочеш гарного рішення? Ну, то запропонуй. Але його нема.
Або дуже погане або жахливе
- А чому лише друге?
- Тому що ти ДЕБІЛ!
Ізраїль - країна яка чи не єдина знищує зло на сьогодні.