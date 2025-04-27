ХАМАС заявил о готовности к длительному прекращению огня в Газе, но разоружаться не хочет, - Reuters

Террористическая группировка ХАМАС заявляет о готовности заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа, однако обсуждать свое разоружение отказывается.

Об этом пишет агентство Reuters, которое цитирует официального представителя группировки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Идея перемирия или его продолжительности не отвергается нами, и мы готовы обсуждать ее в рамках переговоров. Мы открыты к любым серьезным предложениям по прекращению войны", - заявил он.

В то же время официальный представитель ХАМАСа отверг главное требование Израиля по разоружению ХАМАС.

"Оружие сопротивления не подлежит обсуждению и будет оставаться в наших руках до тех пор, пока существует оккупация", - добавил он.

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Источники, близкие к переговорному процессу сказали Reuters, что ХАМАС рассчитывает на поддержку своего предложения среди посредников. По их словам, группировка может согласиться на перемирие продолжительностью 5-7 лет в обмен на прекращение войны, восстановление Газы, освобождение палестинских заключенных в Израиле и освобождение всех заложников.

В свою очередь Израиль требует возвращения всех заложников и разоружения ХАМАСа, которое группировка отвергла как "красную линию".

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