Ізраїль ліквідував керівника розвідки ХАМАСу, - ЗМІ

У п'ятницю, 21 березня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію на півдні Сектора Гази очільника військової розвідки угруповання ХАМАС Усами Табаша. Ліквідація високоставленого члена ХАМАСу відбулося у четвер, 20 березня.

Про це пише видання The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Табаш не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й був відповідальним за спостереження та визначення цілей. Він також вважався "важливим джерелом інформації" в угрупованні.

Відомо, що Табаш брав участь у плануванні низки терористичних атак, зокрема у 2005 році, коли було вбито координатора ізраїльського безпекового відомства Шин-Бет.

"Впродовж багатьох років він брав участь у терористичній діяльності і керував нападами, включаючи вибух бомби, здійснений терористом-смертником у 2005 році на перехресті Гуш-Катіф в секторі Гази, в результаті якого загинув координатор Шин-Бет Одед Шарон", - пише The Times of Israel.

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Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Табаш був відповідальним за планування та координацію цілей, а також визначення "об'єктів для вторгнення".

ЦАХАЛ заявляє, що вбивство Табаша є ударом по "можливостям ХАМАСу зі збору розвідувальної інформації і його спробам завдати шкоди військам ЦАХАЛу, що діють в цьому районі".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 березня ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази.

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