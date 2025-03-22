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Новини Ліквідація глави розвідки ХАМАСу Ізраїлем
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Ізраїль ліквідував керівника розвідки ХАМАСу, - ЗМІ

Ізраїль ліквідував керівника розвідки ХАМАСу

У п'ятницю, 21 березня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію на півдні Сектора Гази очільника військової розвідки угруповання ХАМАС Усами Табаша. Ліквідація високоставленого члена ХАМАСу відбулося у четвер, 20 березня.

Про це пише видання  The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Табаш не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й був відповідальним за спостереження та визначення цілей. Він також вважався "важливим джерелом інформації" в угрупованні.

Відомо, що Табаш брав участь у плануванні низки терористичних атак, зокрема у 2005 році, коли було вбито координатора ізраїльського безпекового відомства Шин-Бет.

"Впродовж багатьох років він брав участь у терористичній діяльності і керував нападами, включаючи вибух бомби, здійснений терористом-смертником у 2005 році на перехресті Гуш-Катіф в секторі Гази, в результаті якого загинув координатор Шин-Бет Одед Шарон", - пише The Times of Israel.

Дивіться також: Ізраїль відновив удари по території Сектору Гази попри перемир’я. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Табаш був відповідальним за планування та координацію цілей, а також визначення "об'єктів для вторгнення".

ЦАХАЛ заявляє, що вбивство Табаша є ударом по "можливостям ХАМАСу зі збору розвідувальної інформації і його спробам завдати шкоди військам ЦАХАЛу, що діють в цьому районі".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 березня ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази.

Читайте також: Ізраїль передасть США Сектор Гази. Палестинців переселять в "безпечніші та красивіші" місця, - Трамп

Автор: 

Газа (21) Ізраїль (1635) ліквідація (3852) Хамас (187)


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Топ коментарі
+9
Нам в первом классе в г.Сколе учительница рассказывала как Ленин с голодухи грых сухарики и запивал кипятком и как обиделся за предложеннные ему пельмени.
А потом мне попался список кремлевский пайков так там только красной или черной икры быделяли по фунту около 409 гр. и деликатесы возили пароходом с Швеции..
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22.03.2025 07:04
+7
Я розумію, що ти трохи "поїхавший" на антисемітизмі, але поясни мені твою характеристику "корумпований сіоніст"... Це поняття з різних площин... "Сіонізм" - ідеологія... А "корупція" - це поведінка людини стосовно прийнятих у суспільстві норм моралі... Це те саме, якби я Леніна, як лідера партії РСДРП (б) назвав "корупціонером"... Він був "комуністом" - але це не заважало йому розкрадать цінності Росії та вивозить їх у швейцарські банки...
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22.03.2025 04:27
+6
Саме про це я й кажу...
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22.03.2025 07:08
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що знову ГУР ?
чи СБУ ?.

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22.03.2025 02:09 Відповісти
Нетаньягу звільнив голову розвідувальної служби ШАБАК.
Офіційними причинами цього стали втрата довіри та "оперативний провал", який зробив можливою атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року, але опоненти Нетаньягу вважають, що це незаконно.
Невдовзі Верховний суд Ізраїлю призупинив дію рішення уряду.
Ронер Бар не був присутній на засіданні і назвав своє звільнення політично мотивованим і «заплямованим конфліктом інтересів», оскільки Shin Bet (ШАБАК) розслідує причетність радників прем'єр-міністра до можливого лобіювання від імені Катару.
Партія Нетаньягу "Лікуд" заперечує ці звинувачення.
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22.03.2025 02:19 Відповісти
Рішення про відставку глави Shin Bet було прийнято урядом в ніч на 21 березня, але Нетаньягу оголосив про свій намір зробити це у відеозверненні в неділю, посилаючись на "триваючу недовіру" між ними, яка "зростала з часом". Як повідомляє Times of Israel, останнім робочим днем Бара буде 10 квітня, але він може піти раніше, якщо уряд затвердить нового главу Шин Бет раніше.
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22.03.2025 02:20 Відповісти
Shin Bet - це внутрішня служба безпеки та контррозвідки. Діяльність і склад спецслужби глибоко засекречені.

Уряд вперше в історії Ізраїлю звільняє главу служби, а висловлений Нетаньягу намір звільнити Бара посилив антиурядові протести в Єрусалимі.
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22.03.2025 02:22 Відповісти
Що мені подобається в Ізраїлі (при моєму негативному відношенні до ізраїльського рішення щодо палестинців), так це демократія, і небажання чиновника бути сра колизом), де "державник" готовий піти у відставку і не бути холуйом.
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22.03.2025 02:54 Відповісти
Бувший глава Шин бета попередив Бібі, що якщо не припинить нападки на службу, обнародує факти щодо Бібі. Він такий же сдєлкарь і хабарник як і його корифан Донні Рудий Чубчик. В Ізраїлі здавна надійним є постулат - Бібі, тут вам не здесь. Таки візьмуть його на цугундер
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22.03.2025 04:01 Відповісти
Якщо є факти, чому він їх досі не оприлюднив?
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22.03.2025 08:52 Відповісти
Натаньяху надзвичайно корумпований сіоніст. Для нього війна спосіб виживання в політиці.
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22.03.2025 03:20 Відповісти
Я розумію, що ти трохи "поїхавший" на антисемітизмі, але поясни мені твою характеристику "корумпований сіоніст"... Це поняття з різних площин... "Сіонізм" - ідеологія... А "корупція" - це поведінка людини стосовно прийнятих у суспільстві норм моралі... Це те саме, якби я Леніна, як лідера партії РСДРП (б) назвав "корупціонером"... Він був "комуністом" - але це не заважало йому розкрадать цінності Росії та вивозить їх у швейцарські банки...
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22.03.2025 04:27 Відповісти
І ти був присутній за таких вивезень цінностей у швейцарські банки? Чи знову ОБС?
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22.03.2025 06:18 Відповісти
Я не був присутній - в силу свого віку... Так само, як і ти... Але система корумпованості більшовицьких лідерів доволі непогано висвітлена у відкритих джерелах - як західних, так і вітчизняних...
Тут суперечка не по фактах корупції більшовиків - а в термінології мого опонента...
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22.03.2025 06:23 Відповісти
Нам в первом классе в г.Сколе учительница рассказывала как Ленин с голодухи грых сухарики и запивал кипятком и как обиделся за предложеннные ему пельмени.
А потом мне попался список кремлевский пайков так там только красной или черной икры быделяли по фунту около 409 гр. и деликатесы возили пароходом с Швеции..
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22.03.2025 07:04 Відповісти
Саме про це я й кажу...
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22.03.2025 07:08 Відповісти
Ну так сухарі були якісь делікатесні а пельмені якась баба невідомого з якого мяса зварганила - ось членін і відмовився .
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22.03.2025 07:57 Відповісти
Яр, для чого ти усіх лякаєш антисемітизмом? Так смішно..
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22.03.2025 07:57 Відповісти
Де ти бачиш, що я когось чимсь "лякаю"?... Ти ще мене назви "жидом", чи "жидовським прихвостнем"... (Уже було таке, не раз, на форумі). Я просто стараюсь дивиться на життя з об"єктивної точки зору...
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22.03.2025 08:52 Відповісти
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму
😮

Найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець Трампа Стів Віткофф називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими. "Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту", - сказав він в інтерв'ю Такеру Карлсону в ніч на суботу. Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити. "Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті - це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", - вважає спецпосланець Трампа.


Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, включно із Кримом.
"Що стосується територій, напевно це буде одним з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. (…) Для нас червоною лінією є визнання українських, тимчасово окупованих територій, російськими. Ми на це не підемо", - заявив Зеленський цього тижня на спільній з президентом Фінляндії прес-конференції.
За його словами, перший крок все одно - безумовне припинення вогню. "І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений, будуть підійматися територіальні питання", - сказав він.
https://interfax.com.ua/news/general/1057843.html
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22.03.2025 06:42 Відповісти
Даладьє з Чемберленом теж так казали у Мюнхені... Якщо повториться "Мюнхен" - це "відкриє ящик Пандори"...
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22.03.2025 07:05 Відповісти
В США є іспаномовні регіони. Чомусь звідти депортують іспаномовних емігрантів.
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22.03.2025 07:16 Відповісти
а може тому, що вони там незаконно?
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22.03.2025 07:34 Відповісти
В Техасі і в Каліфорнії вони законно - якшо це мексиканці і якшо теперішня влада в США плює на міжнародні закони .
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22.03.2025 07:55 Відповісти
у США є свої закони, і вони самі визначають кому і скільки бути на їх території, а "міжнародних законів" не існує в природі, тому ні на що плювати.
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22.03.2025 17:10 Відповісти
Оце ефективнісь) Нам би хо ракету,та по павільйону зйомок серіалу з ****** чи іншими артистами(
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22.03.2025 06:55 Відповісти
Якщо це правда так повинны дыяти ы украънська влада. Дивно чому все не так.)) Не було у Вови 73%
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22.03.2025 07:25 Відповісти
Знати мову ворога це +. Та і пофіг. Головне це діяльність. Не словом, а ділом.
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22.03.2025 07:27 Відповісти
Тут постійно кажуть, щоб ми брали приклад з Ізраїлю:

Гугл - Хто має право на отримання українського громадянства?

Оформлення набуття громадянства України здійснюється виключно за ініціативою особи. Клопотання про набуття громадянства України може подати не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов'язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України.

Гугл - хто може отримати громадянство Ізраїлю?

Ізраїлю Громадянином Ізраїлю може стати особа, яка відповідає одній із наведених вище категорій: єврейське походження, шлюб з громадянином Ізраїлю, натуралізація або народження в ізраїльській родині.
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22.03.2025 08:00 Відповісти
Їх вимоги для мене являються підставою про рішення бути сильними.
І я вважаю, що мусульмани є іншим народом. Інша культура і вони не повинні бути частиною розвиненого світу доки не розділяють її намагання та роботу, не підкорюються правилам. Бо єстандарти які роблять тебе успішним. А не світ аджікістанов, московій та кийтайцв де у тебе немає вибору окрім полтичного шляху скурвлення. економічне скурвлення хоча б дає тобі вибір. а не долю яку за тебе обирають.
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22.03.2025 18:20 Відповісти
Як вважаєш, Україні теж слід було би запровадити надавати українське громадянство за українською національною ознакою?
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22.03.2025 18:24 Відповісти
Знання мови, історії - так. Став на військовий облік піля тесту - привіт земеля. А ще віросповідання.
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22.03.2025 18:27 Відповісти
А за національною ознакою, як в Ізраїлі? я ж саме про це питав.
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22.03.2025 18:51 Відповісти
Чому така складна відповідь на таке просте питання - чи надавати на твою думку громадянство України за національною ознакою, як в Ізраїлі? це ж одним словом можна відповісти - так, або ні.
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22.03.2025 19:02 Відповісти
Ізраїль зробив вірно, що шукав всіх винних. Кожна справа має бути розслідувана та отримати висновок та покарання. Я б зробив значно гурше тим німцям. Я б покарав всх дітей та онуків. Щоб світ знав - жодний вчинок такого масштабу немає строків давності та імен. Лише викорінення паскуд, а потім нехай живе. Зі знанням що накоїв.
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22.03.2025 18:26 Відповісти
А якою в ізраїльтян є мова ворога?
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22.03.2025 08:01 Відповісти
Мністерство мені виключно доповідає про успіхи. Ооо. Так ось чому Піськограй нічого не знає.....
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22.03.2025 18:22 Відповісти
Як там Трамп казав - "вони воюють один з одним.."
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22.03.2025 07:38 Відповісти
 
 