Ізраїль ліквідував керівника розвідки ХАМАСу, - ЗМІ
У п'ятницю, 21 березня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію на півдні Сектора Гази очільника військової розвідки угруповання ХАМАС Усами Табаша. Ліквідація високоставленого члена ХАМАСу відбулося у четвер, 20 березня.
Про це пише видання The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Табаш не лише очолював розвідувальний підрозділ в південній частині Гази, але й був відповідальним за спостереження та визначення цілей. Він також вважався "важливим джерелом інформації" в угрупованні.
Відомо, що Табаш брав участь у плануванні низки терористичних атак, зокрема у 2005 році, коли було вбито координатора ізраїльського безпекового відомства Шин-Бет.
"Впродовж багатьох років він брав участь у терористичній діяльності і керував нападами, включаючи вибух бомби, здійснений терористом-смертником у 2005 році на перехресті Гуш-Катіф в секторі Гази, в результаті якого загинув координатор Шин-Бет Одед Шарон", - пише The Times of Israel.
Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Табаш був відповідальним за планування та координацію цілей, а також визначення "об'єктів для вторгнення".
ЦАХАЛ заявляє, що вбивство Табаша є ударом по "можливостям ХАМАСу зі збору розвідувальної інформації і його спробам завдати шкоди військам ЦАХАЛу, що діють в цьому районі".
Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 березня ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази.
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Офіційними причинами цього стали втрата довіри та "оперативний провал", який зробив можливою атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року, але опоненти Нетаньягу вважають, що це незаконно.
Невдовзі Верховний суд Ізраїлю призупинив дію рішення уряду.
Ронер Бар не був присутній на засіданні і назвав своє звільнення політично мотивованим і «заплямованим конфліктом інтересів», оскільки Shin Bet (ШАБАК) розслідує причетність радників прем'єр-міністра до можливого лобіювання від імені Катару.
Партія Нетаньягу "Лікуд" заперечує ці звинувачення.
Уряд вперше в історії Ізраїлю звільняє главу служби, а висловлений Нетаньягу намір звільнити Бара посилив антиурядові протести в Єрусалимі.
Тут суперечка не по фактах корупції більшовиків - а в термінології мого опонента...
А потом мне попался список кремлевский пайков так там только красной или черной икры быделяли по фунту около 409 гр. и деликатесы возили пароходом с Швеции..
😮
Найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець Трампа Стів Віткофф називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими. "Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту", - сказав він в інтерв'ю Такеру Карлсону в ніч на суботу. Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити. "Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті - це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", - вважає спецпосланець Трампа.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, включно із Кримом.
"Що стосується територій, напевно це буде одним з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. (…) Для нас червоною лінією є визнання українських, тимчасово окупованих територій, російськими. Ми на це не підемо", - заявив Зеленський цього тижня на спільній з президентом Фінляндії прес-конференції.
За його словами, перший крок все одно - безумовне припинення вогню. "І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений, будуть підійматися територіальні питання", - сказав він.
https://interfax.com.ua/news/general/1057843.html
Гугл - Хто має право на отримання українського громадянства?
Оформлення набуття громадянства України здійснюється виключно за ініціативою особи. Клопотання про набуття громадянства України може подати не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов'язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України.
Гугл - хто може отримати громадянство Ізраїлю?
Ізраїлю Громадянином Ізраїлю може стати особа, яка відповідає одній із наведених вище категорій: єврейське походження, шлюб з громадянином Ізраїлю, натуралізація або народження в ізраїльській родині.
І я вважаю, що мусульмани є іншим народом. Інша культура і вони не повинні бути частиною розвиненого світу доки не розділяють її намагання та роботу, не підкорюються правилам. Бо єстандарти які роблять тебе успішним. А не світ аджікістанов, московій та кийтайцв де у тебе немає вибору окрім полтичного шляху скурвлення. економічне скурвлення хоча б дає тобі вибір. а не долю яку за тебе обирають.