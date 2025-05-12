УКР
ХАМАС відпустить ізраїльсько-американсько заручника для пришвидшення переговорного процесу, - ЗМІ

Війна Ізраїля проти ХАМАС: рух відпустить заручника

ХАМАС готовий відпустити ізраїльсько-американсько заручника Едана Александера для пришвидшення переговорного процесу щодо припинення війни.

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Джерело видання каже, що це розглядається рухом, як жест доброї волі адміністрації Трампа в надії на те, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі.

Джерело стверджує, що Хамас отримав запевнення від США через посередників, що звільнення Александера "матиме велике значення" для президента США Дональда Трампа, який хоче, щоб решта заручників були звільнені, а війна в Газі закінчилася.

Також читайте: ХАМАС і США обговорюють припинення вогню в Газі та доставку гуманітарної допомоги, - Reuters

Прикольно нині справи робляться.
Мабуть Трамп тепер повинен дякувати за таку милість.

Замість того, щоб вчинити ХАМАСу справжній геноцид за те, що вони зробили, з ними перемовини ведуть.
12.05.2025 01:16 Відповісти
Ну аякже. ХАМАС віддасть одного заручника і Трамп простить ХАМАСу вбивство більше 2000 ізраїльтян. Ще й назве терористів ХАМАСу хорошими хлопцями які вміють укладати мирні угоди. Це вам не українці які ніяк не хочуть укласти мирну угоду про капітуляцію
12.05.2025 01:43 Відповісти
Так і я ж про це.

От тільки на тому фестивалі було повно іноземців. Наскільки я пам'ятаю, серед жертв та заручників були американці.

Раніше ЦРУ б землю гризло, щоб показово покарати за таке терористів. А тепер слину пускають.
12.05.2025 01:46 Відповісти
Хто на кому стояв?)))
12.05.2025 01:17 Відповісти
Робіть висновки. Головне побільше набрати американських заручників і вас будуть все життя дупу цілувати за те що ви будете віддавати по одному заручнику в рік
12.05.2025 01:40 Відповісти
***** так і робило - хападо у Москві американців і міняло на кацапських шпигунів та злочинців.

А тепер так всі нарвані будуть робити.
