ХАМАС відпустить ізраїльсько-американсько заручника для пришвидшення переговорного процесу, - ЗМІ
ХАМАС готовий відпустити ізраїльсько-американсько заручника Едана Александера для пришвидшення переговорного процесу щодо припинення війни.
Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Джерело видання каже, що це розглядається рухом, як жест доброї волі адміністрації Трампа в надії на те, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі.
Джерело стверджує, що Хамас отримав запевнення від США через посередників, що звільнення Александера "матиме велике значення" для президента США Дональда Трампа, який хоче, щоб решта заручників були звільнені, а війна в Газі закінчилася.
Мабуть Трамп тепер повинен дякувати за таку милість.
Замість того, щоб вчинити ХАМАСу справжній геноцид за те, що вони зробили, з ними перемовини ведуть.
От тільки на тому фестивалі було повно іноземців. Наскільки я пам'ятаю, серед жертв та заручників були американці.
Раніше ЦРУ б землю гризло, щоб показово покарати за таке терористів. А тепер слину пускають.
А тепер так всі нарвані будуть робити.