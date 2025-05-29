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Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
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Ізраїль та ХАМАС погодилися на 60-денне перемир’я, - Білий дім

ХАМАС та Ізраїль погодилися на 60-денне перемир’я

29 травня Ізраїль та ХАМАС погодилися на 60 днів припинити вогонь в Секторі Гази. 

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підписав проєкт угоди до того, як документ передали угрупованню ХАМАС.

Спеціальний посланник Віткофф та президент США Дональд Трамп вже передали ХАМАС варіант угоди про перемир'я.

"Ми сподіваємося, що в Газі буде досягнуто припинення вогню, щоб повернути всіх заручників додому. Це було пріоритетом адміністрації з першого дня", - наголосила Левітт.

Водночас, додала вона, переговори тривають і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль підтримає новий план США про тимчасове припинення вогню з ХАМАС, - Axios

Автор: 

Ізраїль (1655) Сектор Гази (189) Хамас (194) перемир’я (990) Левітт Керолайн (22)


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Топ коментарі
+3
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29.05.2025 21:11
+1
Пытаться "мириться" с парашным прокси-дерьмом это всё равно, что пытаться "мириться" с самой парашей. Результата как всегда не будет, а запах дерьма опять останется.
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29.05.2025 21:12
+1
BBC

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».

Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
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29.05.2025 21:15
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29.05.2025 21:11 Відповісти
Пытаться "мириться" с парашным прокси-дерьмом это всё равно, что пытаться "мириться" с самой парашей. Результата как всегда не будет, а запах дерьма опять останется.
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29.05.2025 21:12 Відповісти
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.

Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.

На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
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29.05.2025 21:14 Відповісти
BBC

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».

Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
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29.05.2025 21:15 Відповісти
BBC

Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.

У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
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29.05.2025 21:16 Відповісти
BBC

Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.

Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.

Вони програли. Ледве освічений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.

В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.

Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.

Наприкінці травня 1967 року арабські країни стягнули війська до кордонів Ізраїлю і навперебій погрожували стерти єврейську державу з лиця землі. Ізраїль завдав превентивного удару - і за 6 днів все було закінчено.
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29.05.2025 21:17 Відповісти
BBC

Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією.
Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів.
З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави.
І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.
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29.05.2025 21:18 Відповісти
"Народа Палестины" не было и не будет. Это сброд, причём в Секторе Газа эталонный сброд парашной закваски и спонсорства. Так что "Палестина"- это как "Генацвале".
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29.05.2025 21:18 Відповісти
єто исконная земля, нікахда не било никаких украинцев палестинцев
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29.05.2025 21:33 Відповісти
дебіле, до чого тут паралелі з українцями? народу "палестинець" як такого не існує і ніколи не існувало, держави "Палестина" ні в якому вигляді в історії теж ніколи не існувало!
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29.05.2025 22:11 Відповісти
фашизм, простий як валенок, фашизм
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29.05.2025 22:24 Відповісти
Андруша, напиши здесь любую фразу на палестинском йазыке.
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29.05.2025 22:15 Відповісти
اذهب إلى الجحيم أيها الفاشي
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29.05.2025 22:22 Відповісти
Это на арабском.
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29.05.2025 22:24 Відповісти
я так тебе, нацик, и написал.
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29.05.2025 22:27 Відповісти
Ты у психиатра давно был? Я пишу о священном праве Израиля мочить до полного искоренения твою парашную нечисть, а ты меня здесь "нациком" обзываешь.
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29.05.2025 22:29 Відповісти
маю шеврони, звісно, психіатр, нарколог, штатний псіхолог.... Ізраіль не мочить рашистів, вони автори їх програми дронів...
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29.05.2025 22:31 Відповісти
Пошей себе шеврон Наполеона, твой лечащий врач это одобрит.
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29.05.2025 22:34 Відповісти
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29.05.2025 22:36 Відповісти
"в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою)" - ви коли щось копіпастите хоч читайте та думате! Палестина взагалі ніколи не була державою, а лише територією, римляни перейменували окуповану Юдею у провінцію "Сирія Палестинська" 135 р. н.е. після повстання Бар-Кохби. Державами на цій території були Ізраїльське та Юдейське царства (до них лише хананські міста-держави), та трошки Єрусалимське Королівство хрестоносців! весь інший час це була територія у складі інших імперій. тобто реальними палестинцями є саме євреї, а ніяк не араби які приперлись туди і в певний час стали більшістю, але як показала історія тимчасово!
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29.05.2025 21:58 Відповісти
правильна. убить всех палестинских (а они не палестинцы, их нет) детей. сама история говорит, что наш геноцид самый гуманный в мире! урра!
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29.05.2025 22:25 Відповісти
Это все повторяется по кругу, уже тошнить начинает от таких мирных инициатив от белого дома!
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29.05.2025 21:25 Відповісти
В цьому головна проблема що погодились на якесь там перемир'я, Ізраїль повинен знищити ХАМАС та взяти повністю під контроль Сектор Газа!
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29.05.2025 21:29 Відповісти
Геноцид так собі занятіє.
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29.05.2025 21:31 Відповісти
Немає ніякого геноциду, Ізраїль знищує терористичне угрупування яке загрожує країні!
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29.05.2025 21:34 Відповісти
Да есть. и даже не обязательно мне цитироват Кавказ Центр или Аль Джазиру. Вот вчерась на СNN Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт раскритиковал политическое руководство страны и действия ее военных, заявив CNN, что он больше не может защищать https://www.cnn.com/2025/05/28/middleeast/freed-israeli-hostages-fears-intl Израиль от обвинений в военных преступлениях. Ольмерт, возглавлявший страну с 2006 по 2009 год, указал на 11-недельную блокаду Израилем поставок https://www.cnn.com/2025/05/27/middleeast/gaza-aid-distribution-chaos-ghf-intl-latam гуманитарной помощи в Газу и резкое увеличение числа убитых палестинцев.
«Что это, если не военное преступление?»
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29.05.2025 21:40 Відповісти
Це все свого роду провокація, така сама як зі сторони кацапстану. Є багато сил які зацікавлені в підтримці терористів, тому інколи різні персонажі і видають подібну порцію брехні. А в Україні хіба не так само? Чи не повилазили останнім часом у медійне поле різні кремлівські провокатори? Точно така сама ситуація, головне щоб не піддаватись на цей жантаж, провокації і інші речі, а довести війну до кінця.
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29.05.2025 21:43 Відповісти
Ехала колонна спасателей палестинских, скорые помощи и гуманитарка. Пропала. Потом их нашли в братской могиле, на флешке на телефоне увидели, что израильтяне остановили колонну и всех безоружных убили. Это было недавно, опять же на CNN, что отнюдь не фашисты придумали. Скорее фашисты сделали. Мне не надо ничего доказывать. Смерть детей, в т.ч. от голода невозможно оправдать ничем.
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29.05.2025 21:49 Відповісти
А чому вони туди їхали якщо там йдуть бойові дії? Самі винні що туди поїхали, тому і загинули. Палестинці винні що вибрали терористів до влади, за те і зараз розплачуються. Жили мирно, Ізраїль їх кормив та постав електроенергію, і потрібно було їм нападати на них. Так само і з терористично державою кацапстан, які напали на Україну, і навіть якщо ЗСУ будуть знищувати звичайних кацапів, їхніх дітей і т.п., то це наслідки нападу терористів, а не геноцид.
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29.05.2025 21:58 Відповісти
лівак Ольмерт може базікати все що йому заманеться, в Ізраїлі свобода слова, та ще й така що іноді аж занадто! а цитувати Аль-Джазіру треба бути конченим недоумком...
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29.05.2025 22:14 Відповісти
так і у нас свобода слова, і жоден фашист мені рот не заткне. Джазіру я не цитував, не палай. а хоч би і цитував, про придурка це ж типова демагогія.... я не фашист, і араби і палестинці такі ж люди, які мають право жити
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29.05.2025 22:20 Відповісти
"і араби, і палестинці..." - а як ти їх відокремив? так звані "палестинці" це і є звичайні араби які колись припхались на цю територію! "які мають право жити..." - вбиваючи сусідів, не мають!
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29.05.2025 22:24 Відповісти
напиши ще про "мирних кацапів" які мають якесь там право...
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29.05.2025 22:26 Відповісти
а сенс? чим снайпер Ізраіля, що вбиває жінок з дітьми (опять же, це CNN) краще москаля?
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29.05.2025 22:28 Відповісти
не бачу посилання на відео як ізраїльський снайпер вбиває жінок з дітьми... надати можете? чи достатньо написати "це CNN" і тоді це залізобетонний пруф? по твоєму Ізраїль напав на Газу? чи може хамас напав на Ізраїль, по звірячому вбивав без розбору всіх кого бачив, жінок, дітей (навіть немовлят), старих? в тебе насрано в голові! хто не давав населенню Гази нормально жити?
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29.05.2025 22:40 Відповісти
Тримайте нейтралітет, як Ізраіль. І пам'ятайте про вулиці імені Шварцбарда Самуїла Ісааковича.
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29.05.2025 21:30 Відповісти
Ну тут все зрозуміло. Сша потрібна постійна війна. Тому сша ніколи не дає добити терористів до кінця а трохи оставляє на розвод і дає терористам оговтатись і розмножитись. Щоб знову почалась війна і продавати зброю обидвом сторонам.
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29.05.2025 21:42 Відповісти
Ер-Ріяд заявив, що «не припинить свою неустанну роботу по створенню незалежної палестинської держави з столицею в Східному Єрусалимі, і що без цього королівство не встановить дипломатичні відносини з Ізраїлем».

На саміті в Єгипті знову буде запропонована ідея Арабської мирної ініціативи, вже висунутій арабськими країнами в 2002 році.

Вона передбачає нормалізацію відносин Ізраїлю з арабським світом в обмін на угоду про створення держави для палестинців і повний вихід Ізраїлю з територій, захоплених у 1967 році.
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29.05.2025 21:48 Відповісти
чому ці мудаки до 1967 року, майже 20 років не робили ніякої "Палестинської держави"? потім араби отримали пістюлєй від мікроскопічного Ізраїля і пригадали що треба "Палестину" робити, а майже 20 років окуповувати території своїх братушок-палестинців то було нормально, Газа під Єгиптом, так званий Західний берег зі Східним Єрусалимом під Йорданією - чомусь так їх влаштовувало... хер їм а не кордони 1967-го року, були вони в них, але ж вони самі їх і просрали!
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29.05.2025 22:20 Відповісти
За "мікроскопічним Ізраїлем" стояли макроскопічні США.
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29.05.2025 22:25 Відповісти
ну не ганьбіться так! які до біса США стояли за Ізраїлем у 1967-му році?! не пишіть дурниць, хоч почитайте трошки кілька різних джерел про події тих часів, може перестанете херню писати. А то бачу можете лише копіпастити, та й дуже часто не перевірену та однобоку інформацію, бо навіть базових знань стосовно цього питання у вас нуль!
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29.05.2025 22:33 Відповісти
Війну за незалежність в кінці 1940-х ізраїльтяни вигравали ще без американської допомоги.

Все змінилося у 1960-х роках, коли Радянський Союз почав співпрацювати з арабськими країнами.

У відповідь США запустили поставки ******** озброєнь Ізраїлю і підтримали його під час Шестиденної війни 1967 року та у Війні судного дня 1973 року.

З тих часів США залишаються найбільшим постачальником зброї Ізраїлю, а також співпрацюють у сфері виробництва деяких видів озброєнь (наприклад, протиповітряних систем "Залізний купол" та "Праща Давида".
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29.05.2025 22:41 Відповісти
ще раз, коли копіпастиш, перевіряй! які нахер ******* озброєння США передавали Ізраїлю у 1967-му році, коли Ізраїль воював на трохи модернізованих танках Центуріон А-41 1945-го року, літав на французських міражах? та навіть у 1973-му році на озброєнні у Ізраїля лишалась майже та сама техніка! поставляти американці потрохи почали лише на початку 70-х! А чисельна перевага арабів в озброєнні та живій силі в кілька разів то таке?
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29.05.2025 22:50 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/article/nlc5f5j52
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29.05.2025 22:46 Відповісти
 
 