Ізраїль та ХАМАС погодилися на 60-денне перемир’я, - Білий дім

29 травня Ізраїль та ХАМАС погодилися на 60 днів припинити вогонь в Секторі Гази.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підписав проєкт угоди до того, як документ передали угрупованню ХАМАС.

Спеціальний посланник Віткофф та президент США Дональд Трамп вже передали ХАМАС варіант угоди про перемир'я.

"Ми сподіваємося, що в Газі буде досягнуто припинення вогню, щоб повернути всіх заручників додому. Це було пріоритетом адміністрації з першого дня", - наголосила Левітт.

Водночас, додала вона, переговори тривають і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено офіційно після досягнення домовленості.

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