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Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС
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Ізраїль підтримає новий план США про тимчасове припинення вогню з ХАМАС, - Axios

Нетаньягу підтримав мирну угоду Віткоффа щодо ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив родинам заручників, що готовий підтримати нову пропозицію Сполучених Штатів щодо тимчасового припинення вогню в Секторі Гази та обміну з ХАМАСом.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, прем'єр Ізраїлю підтвердив готовність рухатися вперед з останньою пропозицією американського спецпосланника Стіва Віткоффа, яка передбачає перемир’я та обмін заручниками.

Водночас за словами джерел журналіста, у ХАМАС невдоволені пропозицією Віткоффа і вважають, що вона надто орієнтована на Ізраїль.

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Зокрема, йдеться про відсутність гарантій від США щодо того, що тимчасове припинення вогню переросте в довгострокове або постійне, а також про незрозумілі умови у випадку затягування переговорів понад 60 днів.

Попри це, остаточної відповіді ХАМАС ще не надав, хоча вже висловив розчарування змістом пропозиції.

"Високопосадовець Ізраїлю повідомив мені, що, за прогнозом розвідувальних служб Ізраїлю, ХАМАС збирається відкинути пропозицію", - додав Барак Равід.

Також читайте: Ізраїль розпочав наступ в кількох районах Гази

Автор: 

Ізраїль (1655) Нетаньягу Беньямін (172) США (23310) Хамас (194) перемир’я (990) припинення вогню (274)


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Вітьков щей буде Ізраїль вчити що робити з терористами кацапських дружбанів.
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29.05.2025 20:50 Відповісти
только путя готов по 20лет воевать
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29.05.2025 20:57 Відповісти
Ізраїль захопив контроль над Західним берегом, Східним Єрусалимом і сектором Газа під час Шестиденної війни 1967 року.

За міжнародним правом, будівництво єврейських поселень на цих палестинських територіях є незаконним.
Незважаючи на протести світового співтовариства, Ізраїль за останні десятиліття побудував десятки поселень на Західному березі, де проживають близько 500 тисяч євреїв поряд з майже 3 мільйонами палестинців.
Ізраїль оголосив про плани будівництва 22 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан.
Рада безпеки Ізраїлю затвердила це "історичне" рішення, повідомили в четвер, 29 травня, міністр оборони Ісраель Кац та ультраправий міністр фінансів Бецалель Смотрич.
Тим часом ізраїльська армія продовжує військову операцію в секторі Газа.
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29.05.2025 21:02 Відповісти
За оцінками ООН, у найближчі місяці від голоду в Газі, де проживає близько 2,1 млн, можуть загинути півмільйона людей.
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29.05.2025 21:08 Відповісти
ну і *** з ними...
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29.05.2025 21:17 Відповісти
 
 