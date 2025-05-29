Ізраїль підтримає новий план США про тимчасове припинення вогню з ХАМАС, - Axios
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив родинам заручників, що готовий підтримати нову пропозицію Сполучених Штатів щодо тимчасового припинення вогню в Секторі Гази та обміну з ХАМАСом.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, прем'єр Ізраїлю підтвердив готовність рухатися вперед з останньою пропозицією американського спецпосланника Стіва Віткоффа, яка передбачає перемир’я та обмін заручниками.
Водночас за словами джерел журналіста, у ХАМАС невдоволені пропозицією Віткоффа і вважають, що вона надто орієнтована на Ізраїль.
Зокрема, йдеться про відсутність гарантій від США щодо того, що тимчасове припинення вогню переросте в довгострокове або постійне, а також про незрозумілі умови у випадку затягування переговорів понад 60 днів.
Попри це, остаточної відповіді ХАМАС ще не надав, хоча вже висловив розчарування змістом пропозиції.
"Високопосадовець Ізраїлю повідомив мені, що, за прогнозом розвідувальних служб Ізраїлю, ХАМАС збирається відкинути пропозицію", - додав Барак Равід.
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