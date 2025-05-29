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Новини США пропонують Ірану укласти ядерну угоду Ядерна програма Ірану
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Ізраїль може завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану, поки той веде переговори зі США, - NYT

Біньямін Нетаньяху

Поки Сполучені Штати намагаються укласти угоду з Іраном щодо ядерної програми, Ізраїль говорить про можливість ударів по ядерних об'єктах країни.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Ізраїль готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану

За їхньою інформацією, ізраїльські чиновники "обтрусили пил" зі старого сценарію — погрожувати завдати удару по Ірану навіть без допомоги США. Ізраїльтяни наполягають, що не блефують, хоча за останні двадцять років вони вже кілька разів висловлювали подібні погрози, а потім відступали.

Двоє осіб знайомих з перебігом переговорів США та Ізраїлю, незадовго до першої офіційної закордонної поїздки Трампа на Близький Схід у травні 2025 року ізраїльські чиновники дали зрозуміти Білому дому, що готуються до нападу на ядерні об'єкти Ірану. Американська розвідка також виявила підготовку Ізраїлю до удару.

В матеріалі йдеться, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який скептично ставиться до дипломатичного рішення в плані стримування ядерної програми Ірану, продовжує наполягати на військових діях, що можуть зірвати спроби президента Трампа досягти угоди шляхом переговорів.

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Переговори США та Ірану

Офіційні особи, обізнані про ситуацію розповіли виданню, що в той час, як адміністрація Трампа намагається домовитися з Іраном про ядерну угоду, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погрожує зірвати переговори, завдавши удару по основних об'єктах зі збагачення урану в Ірані.

"Зіткнення думок про те, як найкраще забезпечити, щоб Іран не зміг виготовити ядерну зброю, призвело щонайменше до однієї напруженої телефонної розмови між президентом Трампом і прем'єром Нетаньягу, а також до низки зустрічей останніми днями між високопоставленими чиновниками адміністрації та ізраїльськими офіційними особами", - зазначається в матеріалі.

25 травня президент Трамп заявляв, що в "найближчі два дні" можуть відбутися "хороші події" у зв’язку з його зусиллями щодо обмеження ядерної програми Ірану.

Інші особи, знайомі з перебігом переговорів, розповіли виданню, що в кращому разі буде ухвалено декларацію про загальні принципи.

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"Прем'єр Нетаньяху стверджує, що вразливість Ірану не триватиме довго і що зараз дуже вдалий час для нападу. Президент Трамп стверджує, що слабкість Ірану робить цей момент ідеальним для переговорів про припинення іранської програми зі збагачення урану, підкріплених загрозою військових дій у разі провалу переговорів", - пише NYT.

Автор: 

Ізраїль (1654) США (23310) ядерна безпека (566)


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Топ коментарі
+2
А може і не завдати... але газетенку купуйте... купуйте... бо шеф редактор взяв за горло і вимагає сенсації з пальця.
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29.05.2025 01:13
+1
Якщо трампон кудись рило всуне, то тема гарантовано накриється жопою, тому треба працювати на випередження, поки не все просрано.
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29.05.2025 00:57
+1
Красавцы. Не трясутся що кажуть партнеры (такой себе чисто сексуальный термин). Просто дают по мордасам террористам.
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29.05.2025 01:02
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Якщо трампон кудись рило всуне, то тема гарантовано накриється жопою, тому треба працювати на випередження, поки не все просрано.
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29.05.2025 00:57 Відповісти
В Їзраїльському уряді знатни прихцїли, коли трумпас сунув носа в переговори БЕЗ запрошення і попередження....
А окрім сміху і позорища є і військово політичні наслідки - террористи тягнуть час і зміцнюються!!!!!
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29.05.2025 01:33 Відповісти
Красавцы. Не трясутся що кажуть партнеры (такой себе чисто сексуальный термин). Просто дают по мордасам террористам.
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29.05.2025 01:02 Відповісти
А наші не можуть завдати удару по місцях скупчення під@рів, що готцються сунути на Суми?
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29.05.2025 01:10 Відповісти
Скільки можна готуватися? У Трампа терпіння не залізне! Хто обіцяв Трампу Київ Суми за два дні роки? Папа Римський???
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29.05.2025 01:14 Відповісти
А може і не завдати... але газетенку купуйте... купуйте... бо шеф редактор взяв за горло і вимагає сенсації з пальця.
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29.05.2025 01:13 Відповісти
Це треба ще на-позавчора!!!!
Додді Трумпас лише тягне час в обох війнах ( тут і там на Сході) , щоб дати більше підготовки для террористів
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29.05.2025 01:31 Відповісти
якщо у кількох сотнях метрів від резиленції президента Ірану грохнули керівництво хамасу, то так само можна спробувати грохнути і самих тих аятол. більшість народу в Ірані ненавидить той режим. грохніть тих аятол із командувачами того КВІРу, то через кілька місяців Іран повернеться до нормального стану і сам згорне ту кацапську ядерну програму в обмін на зняття санкцій.
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29.05.2025 01:48 Відповісти
Нажаль вже пізно… після опівночі, я попкорн не їм. Давайте перенесемо це шоу, десь на обідню перерву, наприклад з 13 до 14-ої😁
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29.05.2025 01:49 Відповісти
Ірану, власне, нічого не загрожує, а от українців хочуть вбити. Всіх. То кому ядерна зброя потрібніша?
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29.05.2025 03:21 Відповісти
 
 