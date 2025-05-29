Ізраїль може завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану, поки той веде переговори зі США, - NYT

Поки Сполучені Штати намагаються укласти угоду з Іраном щодо ядерної програми, Ізраїль говорить про можливість ударів по ядерних об'єктах країни.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Ізраїль готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану

За їхньою інформацією, ізраїльські чиновники "обтрусили пил" зі старого сценарію — погрожувати завдати удару по Ірану навіть без допомоги США. Ізраїльтяни наполягають, що не блефують, хоча за останні двадцять років вони вже кілька разів висловлювали подібні погрози, а потім відступали.

Двоє осіб знайомих з перебігом переговорів США та Ізраїлю, незадовго до першої офіційної закордонної поїздки Трампа на Близький Схід у травні 2025 року ізраїльські чиновники дали зрозуміти Білому дому, що готуються до нападу на ядерні об'єкти Ірану. Американська розвідка також виявила підготовку Ізраїлю до удару.

В матеріалі йдеться, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який скептично ставиться до дипломатичного рішення в плані стримування ядерної програми Ірану, продовжує наполягати на військових діях, що можуть зірвати спроби президента Трампа досягти угоди шляхом переговорів.

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Переговори США та Ірану

Офіційні особи, обізнані про ситуацію розповіли виданню, що в той час, як адміністрація Трампа намагається домовитися з Іраном про ядерну угоду, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погрожує зірвати переговори, завдавши удару по основних об'єктах зі збагачення урану в Ірані.

"Зіткнення думок про те, як найкраще забезпечити, щоб Іран не зміг виготовити ядерну зброю, призвело щонайменше до однієї напруженої телефонної розмови між президентом Трампом і прем'єром Нетаньягу, а також до низки зустрічей останніми днями між високопоставленими чиновниками адміністрації та ізраїльськими офіційними особами", - зазначається в матеріалі.

25 травня президент Трамп заявляв, що в "найближчі два дні" можуть відбутися "хороші події" у зв’язку з його зусиллями щодо обмеження ядерної програми Ірану.

Інші особи, знайомі з перебігом переговорів, розповіли виданню, що в кращому разі буде ухвалено декларацію про загальні принципи.

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"Прем'єр Нетаньяху стверджує, що вразливість Ірану не триватиме довго і що зараз дуже вдалий час для нападу. Президент Трамп стверджує, що слабкість Ірану робить цей момент ідеальним для переговорів про припинення іранської програми зі збагачення урану, підкріплених загрозою військових дій у разі провалу переговорів", - пише NYT.