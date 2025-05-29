Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана, пока тот ведет переговоры с США, - NYT

Пока Соединенные Штаты пытаются заключить соглашение с Ираном по ядерной программе, Израиль говорит о возможности ударов по ядерным объектам страны.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

По их информации, израильские чиновники "отряхнули пыль" со старого сценария - угрожать нанести удар по Ирану даже без помощи США. Израильтяне настаивают, что не блефуют, хотя за последние двадцать лет они уже несколько раз высказывали подобные угрозы, а потом отступали.

Два человека знакомых с ходом переговоров США и Израиля, незадолго до первой официальной зарубежной поездки Трампа на Ближний Восток в мае 2025 года израильские чиновники дали понять Белому дому, что готовятся к нападению на ядерные объекты Ирана. Американская разведка также обнаружила подготовку Израиля к удару.

В материале говорится, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который скептически относится к дипломатическому решению в плане сдерживания ядерной программы Ирана, продолжает настаивать на военных действиях, которые могут сорвать попытки президента Трампа достичь соглашения путем переговоров.

Читайте: Израильская армия произвела предупредительные выстрелы по дипломатам ЕС и Китая

Переговоры США и Ирана

Официальные лица, осведомленные о ситуации рассказали изданию, что в то время, как администрация Трампа пытается договориться с Ираном о ядерной сделке, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры, нанеся удар по основным объектам по обогащению урана в Иране.

"Столкновение мнений о том, как лучше всего обеспечить, чтобы Иран не смог изготовить ядерное оружие, привело по меньшей мере к одному напряженному телефонному разговору между президентом Трампом и премьером Нетаньяху, а также к ряду встреч в последние дни между высокопоставленными чиновниками администрации и израильскими официальными лицами", - отмечается в материале.

25 мая президент Трамп заявлял, что в "ближайшие два дня" могут произойти "хорошие события" в связи с его усилиями по ограничению ядерной программы Ирана.

Другие лица, знакомые с ходом переговоров, рассказали изданию, что в лучшем случае будет принята декларация об общих принципах.

Читайте также: Израиль начал наступление в нескольких районах Газы

"Премьер Нетаньяху утверждает, что уязвимость Ирана не продлится долго и что сейчас самое подходящее время для нападения. Президент Трамп утверждает, что слабость Ирана делает этот момент идеальным для переговоров о прекращении иранской программы по обогащению урана, подкрепленных угрозой военных действий в случае провала переговоров", - пишет NYT.