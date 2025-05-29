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Новости США предлагают Ирану заключить ядерное соглашение Ядерная программа Ирана
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Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана, пока тот ведет переговоры с США, - NYT

Биньямин Нетаньяху

Пока Соединенные Штаты пытаются заключить соглашение с Ираном по ядерной программе, Израиль говорит о возможности ударов по ядерным объектам страны.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

По их информации, израильские чиновники "отряхнули пыль" со старого сценария - угрожать нанести удар по Ирану даже без помощи США. Израильтяне настаивают, что не блефуют, хотя за последние двадцать лет они уже несколько раз высказывали подобные угрозы, а потом отступали.

Два человека знакомых с ходом переговоров США и Израиля, незадолго до первой официальной зарубежной поездки Трампа на Ближний Восток в мае 2025 года израильские чиновники дали понять Белому дому, что готовятся к нападению на ядерные объекты Ирана. Американская разведка также обнаружила подготовку Израиля к удару.

В материале говорится, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который скептически относится к дипломатическому решению в плане сдерживания ядерной программы Ирана, продолжает настаивать на военных действиях, которые могут сорвать попытки президента Трампа достичь соглашения путем переговоров.

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Переговоры США и Ирана

Официальные лица, осведомленные о ситуации рассказали изданию, что в то время, как администрация Трампа пытается договориться с Ираном о ядерной сделке, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры, нанеся удар по основным объектам по обогащению урана в Иране.

"Столкновение мнений о том, как лучше всего обеспечить, чтобы Иран не смог изготовить ядерное оружие, привело по меньшей мере к одному напряженному телефонному разговору между президентом Трампом и премьером Нетаньяху, а также к ряду встреч в последние дни между высокопоставленными чиновниками администрации и израильскими официальными лицами", - отмечается в материале.

25 мая президент Трамп заявлял, что в "ближайшие два дня" могут произойти "хорошие события" в связи с его усилиями по ограничению ядерной программы Ирана.

Другие лица, знакомые с ходом переговоров, рассказали изданию, что в лучшем случае будет принята декларация об общих принципах.

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"Премьер Нетаньяху утверждает, что уязвимость Ирана не продлится долго и что сейчас самое подходящее время для нападения. Президент Трамп утверждает, что слабость Ирана делает этот момент идеальным для переговоров о прекращении иранской программы по обогащению урана, подкрепленных угрозой военных действий в случае провала переговоров", - пишет NYT.

Автор: 

Израиль (1936) США (27061) ядерная безопасность (496)


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Топ комментарии
+3
Якщо трампон кудись рило всуне, то тема гарантовано накриється жопою, тому треба працювати на випередження, поки не все просрано.
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29.05.2025 00:57
+3
А може і не завдати... але газетенку купуйте... купуйте... бо шеф редактор взяв за горло і вимагає сенсації з пальця.
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29.05.2025 01:13
+2
якщо у кількох сотнях метрів від резиленції президента Ірану грохнули керівництво хамасу, то так само можна спробувати грохнути і самих тих аятол. більшість народу в Ірані ненавидить той режим. грохніть тих аятол із командувачами того КВІРу, то через кілька місяців Іран повернеться до нормального стану і сам згорне ту кацапську ядерну програму в обмін на зняття санкцій.
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29.05.2025 01:48
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Правила форума Совет форумчан
Якщо трампон кудись рило всуне, то тема гарантовано накриється жопою, тому треба працювати на випередження, поки не все просрано.
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29.05.2025 00:57 Ответить
В Їзраїльському уряді знатни прихцїли, коли трумпас сунув носа в переговори БЕЗ запрошення і попередження....
А окрім сміху і позорища є і військово політичні наслідки - террористи тягнуть час і зміцнюються!!!!!
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29.05.2025 01:33 Ответить
Нью-ЙоркCNN-Федеральний суд у середу вирішив, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, накладаючи широкомасштабні мита, які підвищили вартість імпорту для всіх, від великих бізнесів до звичайних американців. Але адміністрація негайно подала апеляцію на рішення в середу ввечері, залишивши ситуацію невизначеною для споживачів та компаній і потенційно подовживши боротьбу щодо того, чи залишаться мита Трампа в силі - і, можливо, перетворять глобальну економіку. Три-членна колегія суддів у Суді міжнародної торгівлі США, відносно маловідомому суді в Манхеттені, зупинила глобальні мита Трампа, які він наклав, посилаючись на надзвичайні економічні повноваження, включаючи мита "Дня звільнення", які він оголосив 2 квітня. Це також запобігає Трампу виконувати його мита, накладені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.
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29.05.2025 05:45 Ответить
Трамп запровадив ці тарифи без участі Конгресу, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який надає президенту повноваження діяти у відповідь на незвичайні та надзвичайні загрози. Але закон не містить жодної згадки про тарифи як потенційну дію, яку президент може вжити після введення в дію IEEPA. Адміністрація Трампа не відповідала цим критеріям для надзвичайної ситуації, стверджували позивачі. У позові також стверджується, що IEEPA не надає президенту повноважень вводити тарифи в першу чергу, і навіть якщо це буде витлумачено так, це «було б неконституційним делегуванням повноважень Конгресу встановлювати тарифи», йдеться в заяві. У своєму рішенні суд погодився з тим, що Трамп не мав повноважень вводити ці тарифи навіть після оголошення надзвичайного стану в країні. "IEEPA не санкціонує жодне з тарифних замовлень по всьому світу, у відповідь або щодо торгівлі", - заявила колегія суддів у своєму рішенні в середу.
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29.05.2025 05:46 Ответить
Ця справа є однією з семи судових позовів проти торгової політики нової адміністрації, разом із позовами 13 штатів США та інших груп, що представляють малий бізнес.
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29.05.2025 06:09 Ответить
Красавцы. Не трясутся що кажуть партнеры (такой себе чисто сексуальный термин). Просто дают по мордасам террористам.
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29.05.2025 01:02 Ответить
А наші не можуть завдати удару по місцях скупчення під@рів, що готцються сунути на Суми?
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29.05.2025 01:10 Ответить
Скільки можна готуватися? У Трампа терпіння не залізне! Хто обіцяв Трампу Київ Суми за два дні роки? Папа Римський???
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29.05.2025 01:14 Ответить
А може і не завдати... але газетенку купуйте... купуйте... бо шеф редактор взяв за горло і вимагає сенсації з пальця.
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29.05.2025 01:13 Ответить
Це треба ще на-позавчора!!!!
Додді Трумпас лише тягне час в обох війнах ( тут і там на Сході) , щоб дати більше підготовки для террористів
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29.05.2025 01:31 Ответить
якщо у кількох сотнях метрів від резиленції президента Ірану грохнули керівництво хамасу, то так само можна спробувати грохнути і самих тих аятол. більшість народу в Ірані ненавидить той режим. грохніть тих аятол із командувачами того КВІРу, то через кілька місяців Іран повернеться до нормального стану і сам згорне ту кацапську ядерну програму в обмін на зняття санкцій.
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29.05.2025 01:48 Ответить
Нажаль вже пізно… після опівночі, я попкорн не їм. Давайте перенесемо це шоу, десь на обідню перерву, наприклад з 13 до 14-ої😁
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29.05.2025 01:49 Ответить
Ірану, власне, нічого не загрожує, а от українців хочуть вбити. Всіх. То кому ядерна зброя потрібніша?
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29.05.2025 03:21 Ответить
Так. Тому в обмін на зняття санкцій Іран має передати ядерну зброю Україні.
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29.05.2025 05:20 Ответить
Давно пора,Беня очкует непонятно почему.
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29.05.2025 07:40 Ответить
Та вдарять, звісно. Чому ж не вдарить по тих об'єктах?
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29.05.2025 07:45 Ответить
І як взагалі можна не вдарить?
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29.05.2025 07:48 Ответить
 
 