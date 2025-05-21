Израильская армия произвела предупредительные выстрелы по дипломатам ЕС и Китая

В среду израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам, которые представляли Европейский Союз, Великобританию, Китай, Россию и другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Дипломаты - никто из них не пострадал - посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан и, по данным Армии обороны Израиля, отклонились от утвержденного маршрута в зоне, которую она назвала зоной активных боевых действий", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что солдаты, действовавшие в этом районе, произвели предупредительные выстрелы, чтобы отдалить их.

Министр иностранных дел Италии вызвал израильского посла для разъяснения случившегося.

"Я слышала о сегодняшнем инциденте в Дженине, где силы обороны Израиля произвели предупредительные, но все же выстрелы в группу дипломатов, которые приближались к лагерю беженцев в рамках визита, организованного Палестинской администрацией. Мы однозначно призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности тех, кто несет за это ответственность", - заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

ЦАХАЛ заявил, что проведет расследование инцидента, который произошел на фоне растущей напряженности между Израилем и остальным миром из-за продолжения войны в Газе.

Палестинская администрация, которая руководит палестинцами на Западном берегу реки Иордан, осудила действия ЦАХАЛа, заявив, что он "намеренно открыл огонь на поражение по аккредитованной дипломатической делегации".

Также администрация рассказала, что в состав группы также входили дипломаты, которые представляли Марокко, Бразилию, Японию, Канаду, Индию, Польшу, Турцию, Румынию, Мексику, Египет и Иорданию.

