Израильская армия произвела предупредительные выстрелы по дипломатам ЕС и Китая
В среду израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам, которые представляли Европейский Союз, Великобританию, Китай, Россию и другие страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Дипломаты - никто из них не пострадал - посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан и, по данным Армии обороны Израиля, отклонились от утвержденного маршрута в зоне, которую она назвала зоной активных боевых действий", - говорится в сообщении.
ЦАХАЛ утверждает, что солдаты, действовавшие в этом районе, произвели предупредительные выстрелы, чтобы отдалить их.
Министр иностранных дел Италии вызвал израильского посла для разъяснения случившегося.
"Я слышала о сегодняшнем инциденте в Дженине, где силы обороны Израиля произвели предупредительные, но все же выстрелы в группу дипломатов, которые приближались к лагерю беженцев в рамках визита, организованного Палестинской администрацией. Мы однозначно призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности тех, кто несет за это ответственность", - заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.
ЦАХАЛ заявил, что проведет расследование инцидента, который произошел на фоне растущей напряженности между Израилем и остальным миром из-за продолжения войны в Газе.
Палестинская администрация, которая руководит палестинцами на Западном берегу реки Иордан, осудила действия ЦАХАЛа, заявив, что он "намеренно открыл огонь на поражение по аккредитованной дипломатической делегации".
Также администрация рассказала, что в состав группы также входили дипломаты, которые представляли Марокко, Бразилию, Японию, Канаду, Индию, Польшу, Турцию, Румынию, Мексику, Египет и Иорданию.
"Нехай щастить"
,"Нєх шастать" ?
.
Реєстрація: 21.05.2025 (! ! !)
Полужопин, зря ноги топчешь, или домой, здесь тебе все равно не нальют
Видать тех, кто поумнее уже на фронте выбили, самых помойников уже в пропаганду привлекают.
Щас я нажму на "спам", чтобы тебя, урода, по быстрому удалили, и пойдешь ты свою вину перед товарищем прапорщиком отрабатывать орально и анально
Ам Исраэль, Ам Исраэль
Ам Исраэль хай...
Бажаю і вам, і нам перемоги
🤝
Діями людини управляє свідомість та підсвідомість. Той, хто керується свідомістю, розумом, хто критично ставиться до своїх помилок і шукає їх причини, переважно звинувачує себе. І думає як помилку виправити і більше не допускати.
Той, на кому висить важкий тягар підсвідомості, тобто забуті дитячі спогади, уявлення, чутки, плітки, домисли, той іде набагато легшим шляхом - він шукає винного. А його й шукати не треба. Ось вони, "вороги людства".
Чого в голові людини більше - критичного розуму чи помийного відра із "загальноприйнятих істин, які не вимагають доказів, бо це і так знають".
Це все дуже просто, але чомусь мало хто розуміє і практично ніхто не сприймає
Полужопин, зря ноги топчешь, или домой, здесь тебе все равно не нальют
Немає вже Вані, відлетів нести подальшу службу у свою Небесну Казарму
Терористи, теж мали посвідки з ООН!!
В Сирии неожиданно образовалась проблема. Поскольку Джулани активно налаживает мосты с Западом, то его окружение, на 90 процентов состоящее из совершенно отбитых исламистов самого жуткого пошиба, обиделось и покидает ряды Тахрир аш Шам, массово переходя под знамена ИГИЛа. Который, за счет этого, может неожиданно возродиться, как Феникс.
- Не за то мы кровь проливали, чтобы ты, ****, якшался с крестоносцами. Ты нам халифат обещал, чтобы по всем понятиям и нормам, а сам напялил костюм, выглядишь, каке еретик какой-то, тьфу, слов нет. Так, чего доброго, начнешь с евреями общаться и дружить, а это вообще, как у них там говорят - "зашквар".
А он и общается, кстати, причем уже вполне открыто. И Рубио сказал, что вероятность падения нового сирийского режима существенно увеличилась.
Поэтому Израиль из буферной зоны уходить не собирается, а наоборот - окопы поглубже, бетона побольше и артиллерию пристрелять, чтобы в случае чего не промазать.
Сирийская история не окончена, а возможно, только развивается.
Я думав таких як ти давно вже передушили - і аж ось тут
Але тут він захищає своє право на виживання проти террористичного інтернаціоналу