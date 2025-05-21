РУС
ЦАХАЛ совершил предупредительные выстрелы по дипломатам
8 441 54

Израильская армия произвела предупредительные выстрелы по дипломатам ЕС и Китая

ЦАХАЛ

В среду израильские солдаты по ошибке произвели предупредительные выстрелы по дипломатам, которые представляли Европейский Союз, Великобританию, Китай, Россию и другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Дипломаты - никто из них не пострадал - посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан и, по данным Армии обороны Израиля, отклонились от утвержденного маршрута в зоне, которую она назвала зоной активных боевых действий", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что солдаты, действовавшие в этом районе, произвели предупредительные выстрелы, чтобы отдалить их.

Министр иностранных дел Италии вызвал израильского посла для разъяснения случившегося.

"Я слышала о сегодняшнем инциденте в Дженине, где силы обороны Израиля произвели предупредительные, но все же выстрелы в группу дипломатов, которые приближались к лагерю беженцев в рамках визита, организованного Палестинской администрацией. Мы однозначно призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности тех, кто несет за это ответственность", - заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Израиль начал наступление в нескольких районах Газы

ЦАХАЛ заявил, что проведет расследование инцидента, который произошел на фоне растущей напряженности между Израилем и остальным миром из-за продолжения войны в Газе.

Палестинская администрация, которая руководит палестинцами на Западном берегу реки Иордан, осудила действия ЦАХАЛа, заявив, что он "намеренно открыл огонь на поражение по аккредитованной дипломатической делегации".

Также администрация рассказала, что в состав группы также входили дипломаты, которые представляли Марокко, Бразилию, Японию, Канаду, Индию, Польшу, Турцию, Румынию, Мексику, Египет и Иорданию.

Израиль начал новую масштабную операцию в Газе: ЦАХАЛ нанес 150 авиаударов. ВИДЕО

Автор: 

Израиль (2089) Палестина (173)
Топ комментарии
+35
треба було китайозу і кацапа завалити, інших попередити
показать весь комментарий
21.05.2025 20:03 Ответить
+23
кацапів могли б підстрелити.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:04 Ответить
+13
Им повезло больше ,чем Портнову.....
показать весь комментарий
21.05.2025 20:07 Ответить
взагалі-то не Мойсей, а Вс-вишній обіцяв Аврааму та його нащадкам! Також обіцяв, що через потомство Авраама будуть благословенні всі племена землі.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:18 Ответить
Звідки йому це знати, якщо він про Землю Обітованнну і про Мойсея прочитав у "Краткий курс сетевого пропагандиста"
показать весь комментарий
21.05.2025 20:24 Ответить
😁
показать весь комментарий
22.05.2025 08:24 Ответить
як на івріті буде

"Нехай щастить"

,"Нєх шастать" ?

.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:19 Ответить
можно трошки інакше сказати, наприклад "Лех тиздаен бе тахат"
показать весь комментарий
21.05.2025 20:31 Ответить
світ потроху сходить з глузду. Але може то і правильно потрібна в стрічка як 3 світова бо люди трішки забули що таке війна .
показать весь комментарий
21.05.2025 20:02 Ответить
Ти так пишеш ьо тобі не приліта хата ціла опалення електрика каналізація вода все є сидиш перед теліком чи компум і пишеш бредятіну або ти не відчував болю або палата6 дурдома за тобою плаче
показать весь комментарий
21.05.2025 20:38 Ответить
+++++
показать весь комментарий
21.05.2025 23:45 Ответить
помилково не попали...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:04 Ответить
Им повезло больше ,чем Портнову.....
показать весь комментарий
21.05.2025 20:07 Ответить
бо там не цахал стріляли
показать весь комментарий
21.05.2025 20:18 Ответить
Та всіх треба було валить. Нормальні люди в той гадюшник до ретористів в гості не поїдуть.
показать весь комментарий
22.05.2025 01:14 Ответить
Сергей Кочергин
Реєстрація: 21.05.2025 (! ! !)

Полужопин, зря ноги топчешь, или домой, здесь тебе все равно не нальют
показать весь комментарий
21.05.2025 20:09 Ответить
Ваня, грубо работаешь.
Видать тех, кто поумнее уже на фронте выбили, самых помойников уже в пропаганду привлекают.
Щас я нажму на "спам", чтобы тебя, урода, по быстрому удалили, и пойдешь ты свою вину перед товарищем прапорщиком отрабатывать орально и анально
показать весь комментарий
21.05.2025 20:15 Ответить
дура нагуляна, не пались так, відразу ж видно що ти провокатор кацапський!
показать весь комментарий
21.05.2025 20:20 Ответить
Ам Исраель Хай! Шалом Ахи, ма нишма?
показать весь комментарий
21.05.2025 20:21 Ответить
Од Авину хай, од Авину хай
Ам Исраэль, Ам Исраэль
Ам Исраэль хай...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:27 Ответить
.mignews תקשרנו איתך גם בתגובות באתר
показать весь комментарий
21.05.2025 20:41 Ответить
Я прочитав, дякую.
Бажаю і вам, і нам перемоги

🤝
показать весь комментарий
21.05.2025 20:45 Ответить
тода раба! ...ани иегуди
показать весь комментарий
21.05.2025 20:55 Ответить
Иванти, что значит - понятно.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:07 Ответить
Якби мені. в молодості, хтось сказав, що я буду "захищать жидів" - я -б йому "в морду плюнув"...Чесно кажучи - "сам собі дивуюся..." До цих пір... Потомок "геноцидника Умані",який "жидів на ножі ставив...", вирощений в атмосфері негативізму до "жидів" - і виступає, в якості їх адвоката!!! Сам собі "ахрєнєваю".... .........................
показать весь комментарий
21.05.2025 22:31 Ответить
"Давні монголи не чули про євреїв і тому у всіх своїх бідах звинувачували злих духів".
Діями людини управляє свідомість та підсвідомість. Той, хто керується свідомістю, розумом, хто критично ставиться до своїх помилок і шукає їх причини, переважно звинувачує себе. І думає як помилку виправити і більше не допускати.
Той, на кому висить важкий тягар підсвідомості, тобто забуті дитячі спогади, уявлення, чутки, плітки, домисли, той іде набагато легшим шляхом - він шукає винного. А його й шукати не треба. Ось вони, "вороги людства".
Чого в голові людини більше - критичного розуму чи помийного відра із "загальноприйнятих істин, які не вимагають доказів, бо це і так знають".
Це все дуже просто, але чомусь мало хто розуміє і практично ніхто не сприймає
показать весь комментарий
22.05.2025 07:53 Ответить
потомок кривавої гебні шолє, та ніхто й не сумнівався.
показать весь комментарий
22.05.2025 22:52 Ответить
ШкодА, що касапський дипломат не постраждав... Інших - було би просто шкОда...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:05 Ответить
Ну, от і Всьо!!!
Немає вже Вані, відлетів нести подальшу службу у свою Небесну Казарму
показать весь комментарий
21.05.2025 20:34 Ответить
та теплий *** йому в дорогу!
показать весь комментарий
21.05.2025 20:44 Ответить
Ізраїльтяни,мабуть, хвилювалися за іноземців, щоб вони не попали до терористів, у заложники, як у 7 жовтня !!??!!
Терористи, теж мали посвідки з ООН!!
показать весь комментарий
21.05.2025 20:07 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Сирии неожиданно образовалась проблема. Поскольку Джулани активно налаживает мосты с Западом, то его окружение, на 90 процентов состоящее из совершенно отбитых исламистов самого жуткого пошиба, обиделось и покидает ряды Тахрир аш Шам, массово переходя под знамена ИГИЛа. Который, за счет этого, может неожиданно возродиться, как Феникс.

- Не за то мы кровь проливали, чтобы ты, ****, якшался с крестоносцами. Ты нам халифат обещал, чтобы по всем понятиям и нормам, а сам напялил костюм, выглядишь, каке еретик какой-то, тьфу, слов нет. Так, чего доброго, начнешь с евреями общаться и дружить, а это вообще, как у них там говорят - "зашквар".

А он и общается, кстати, причем уже вполне открыто. И Рубио сказал, что вероятность падения нового сирийского режима существенно увеличилась.

Поэтому Израиль из буферной зоны уходить не собирается, а наоборот - окопы поглубже, бетона побольше и артиллерию пристрелять, чтобы в случае чего не промазать.

Сирийская история не окончена, а возможно, только развивается.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:09 Ответить
Прожуй і виплюнь цю кацапську хєрню. Їй Богу - здоровіший будеш. А х76уй чеченців із жопи вийми. Ходитиметься мабуть легше.
Я думав таких як ти давно вже передушили - і аж ось тут
показать весь комментарий
22.05.2025 00:00 Ответить
такі самі терористи як і росіяни
показать весь комментарий
21.05.2025 20:11 Ответить
дебіл?
показать весь комментарий
21.05.2025 20:23 Ответить
палестинці вони такі
показать весь комментарий
22.05.2025 22:55 Ответить
І тут Трамп підтримуватиме стільки, скільки зможе. Тому що: #1 - він "кицька" і #2 - ХАМАС не має ядерної зброї.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:18 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 20:22 Ответить
Вірю-вірю-вірю! Стріляли випадково. Ну, просто офіцерів не попередили про дипломатів. Ну, буває...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:29 Ответить
Виражаєм глубокоЄ *************...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:35 Ответить
Цахал это вам не "голлансдкие миротворцы". Не лезьте к террористам если не хотите пострадать.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:12 Ответить
У Ізраїля теж сильно рильце в пушку...
Але тут він захищає своє право на виживання проти террористичного інтернаціоналу
показать весь комментарий
21.05.2025 23:43 Ответить
От гомосєків кацапських - так точно віддалити треба було. Бажано на той світ.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:57 Ответить
 
 