ЦАХАЛ здійснив попереджувальні постріли по дипломатах
8 441 54

Ізраїльська армія здійснила попереджувальні постріли по дипломатах ЄС та Китаю

ЦАХАЛ

У середу ізраїльські солдати помилково зробили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляли Європейський Союз, Великобританію, Китай, Росію та інші країни.

Які інформує Цензор.НЕТ, про пише Bloomberg.

"Дипломати - ніхто з них не постраждав - відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні, яку вона назвала зоною активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.

ЦАХАЛ стверджує, що солдати, які діяли в цьому районі, зробили попереджувальні постріли, щоб віддалити їх. 

Міністр закордонних справ Італії викликав ізраїльського посла для роз'яснення того, що сталося.

"Я чула про сьогоднішній інцидент в Дженіні, де сили оборони Ізраїлю зробили попереджувальні, але все ж таки постріли в групу дипломатів, які наближалися до табору біженців в рамках візиту, організованого Палестинською адміністрацією. Ми однозначно закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент, а також притягнути до відповідальності тих, хто несе за це відповідальність", - заявила журналістам голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

ЦАХАЛ заявив, що проведе розслідування інциденту, який стався на тлі зростаючої напруженості між Ізраїлем і рештою світу через продовження війни в Газі.

Палестинська адміністрація, яка керує палестинцями на Західному березі річки Йордан, засудила дії ЦАХАЛу, заявивши, що він "навмисно відкрив вогонь на ураження по акредитованій дипломатичній делегації".

Також адміністрація розповіла, що до складу групи також входили дипломати, які представляли Марокко, Бразилію, Японію, Канаду, Індію, Польщу, Туреччину, Румунію, Мексику, Єгипет і Йорданію.

+35
треба було китайозу і кацапа завалити, інших попередити
21.05.2025 20:03
+23
кацапів могли б підстрелити.
21.05.2025 20:04
+13
Им повезло больше ,чем Портнову.....
21.05.2025 20:07
взагалі-то не Мойсей, а Вс-вишній обіцяв Аврааму та його нащадкам! Також обіцяв, що через потомство Авраама будуть благословенні всі племена землі.
21.05.2025 20:18
Звідки йому це знати, якщо він про Землю Обітованнну і про Мойсея прочитав у "Краткий курс сетевого пропагандиста"
21.05.2025 20:24
😁
22.05.2025 08:24
як на івріті буде

"Нехай щастить"

,"Нєх шастать" ?

.
21.05.2025 20:19
можна трошки інакше сказати, наприклад "Лех тиздаен бе тахат"
показати весь коментар
21.05.2025 20:31
світ потроху сходить з глузду. Але може то і правильно потрібна в стрічка як 3 світова бо люди трішки забули що таке війна .
21.05.2025 20:02
Ти так пишеш ьо тобі не приліта хата ціла опалення електрика каналізація вода все є сидиш перед теліком чи компум і пишеш бредятіну або ти не відчував болю або палата6 дурдома за тобою плаче
21.05.2025 20:38
+++++
21.05.2025 23:45
треба було китайозу і кацапа завалити, інших попередити
21.05.2025 20:03
помилково не попали...
21.05.2025 20:04
Им повезло больше ,чем Портнову.....
21.05.2025 20:07
бо там не цахал стріляли
21.05.2025 20:18
Та всіх треба було валить. Нормальні люди в той гадюшник до ретористів в гості не поїдуть.
22.05.2025 01:14
кацапів могли б підстрелити.
21.05.2025 20:04
Сергей Кочергин
Реєстрація: 21.05.2025 (! ! !)

Полужопин, зря ноги топчешь, или домой, здесь тебе все равно не нальют
21.05.2025 20:09
Ваня, грубо работаешь.
Видать тех, кто поумнее уже на фронте выбили, самых помойников уже в пропаганду привлекают.
Щас я нажму на "спам", чтобы тебя, урода, по быстрому удалили, и пойдешь ты свою вину перед товарищем прапорщиком отрабатывать орально и анально
21.05.2025 20:15
дура нагуляна, не пались так, відразу ж видно що ти провокатор кацапський!
21.05.2025 20:20
Ам Исраель Хай! Шалом Ахи, ма нишма?
21.05.2025 20:21
Од Авину хай, од Авину хай
Ам Исраэль, Ам Исраэль
Ам Исраэль хай...
21.05.2025 20:27
.mignews תקשרנו איתך גם בתגובות באתר
21.05.2025 20:41
Я прочитав, дякую.
Бажаю і вам, і нам перемоги

🤝
21.05.2025 20:45
тода раба! ...ани иегуди
21.05.2025 20:55
Иванти, что значит - понятно.
21.05.2025 21:07
Якби мені. в молодості, хтось сказав, що я буду "захищать жидів" - я -б йому "в морду плюнув"...Чесно кажучи - "сам собі дивуюся..." До цих пір... Потомок "геноцидника Умані",який "жидів на ножі ставив...", вирощений в атмосфері негативізму до "жидів" - і виступає, в якості їх адвоката!!! Сам собі "ахрєнєваю"....
21.05.2025 22:31
"Давні монголи не чули про євреїв і тому у всіх своїх бідах звинувачували злих духів".
Діями людини управляє свідомість та підсвідомість. Той, хто керується свідомістю, розумом, хто критично ставиться до своїх помилок і шукає їх причини, переважно звинувачує себе. І думає як помилку виправити і більше не допускати.
Той, на кому висить важкий тягар підсвідомості, тобто забуті дитячі спогади, уявлення, чутки, плітки, домисли, той іде набагато легшим шляхом - він шукає винного. А його й шукати не треба. Ось вони, "вороги людства".
Чого в голові людини більше - критичного розуму чи помийного відра із "загальноприйнятих істин, які не вимагають доказів, бо це і так знають".
Це все дуже просто, але чомусь мало хто розуміє і практично ніхто не сприймає
22.05.2025 07:53
потомок кривавої гебні шолє, та ніхто й не сумнівався.
22.05.2025 22:52
ШкодА, що касапський дипломат не постраждав... Інших - було би просто шкОда...
21.05.2025 20:05
Сергей Кочергин
Реєстрація: 21.05.2025 (! ! !)

Полужопин, зря ноги топчешь, или домой, здесь тебе все равно не нальют
21.05.2025 20:10
Ну, от і Всьо!!!
Немає вже Вані, відлетів нести подальшу службу у свою Небесну Казарму
21.05.2025 20:34
та теплий *** йому в дорогу!
21.05.2025 20:44
Ізраїльтяни,мабуть, хвилювалися за іноземців, щоб вони не попали до терористів, у заложники, як у 7 жовтня !!??!!
Терористи, теж мали посвідки з ООН!!
Терористи, теж мали посвідки з ООН!!
21.05.2025 20:07
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Сирии неожиданно образовалась проблема. Поскольку Джулани активно налаживает мосты с Западом, то его окружение, на 90 процентов состоящее из совершенно отбитых исламистов самого жуткого пошиба, обиделось и покидает ряды Тахрир аш Шам, массово переходя под знамена ИГИЛа. Который, за счет этого, может неожиданно возродиться, как Феникс.

- Не за то мы кровь проливали, чтобы ты, ****, якшался с крестоносцами. Ты нам халифат обещал, чтобы по всем понятиям и нормам, а сам напялил костюм, выглядишь, каке еретик какой-то, тьфу, слов нет. Так, чего доброго, начнешь с евреями общаться и дружить, а это вообще, как у них там говорят - "зашквар".

А он и общается, кстати, причем уже вполне открыто. И Рубио сказал, что вероятность падения нового сирийского режима существенно увеличилась.

Поэтому Израиль из буферной зоны уходить не собирается, а наоборот - окопы поглубже, бетона побольше и артиллерию пристрелять, чтобы в случае чего не промазать.

Сирийская история не окончена, а возможно, только развивается.
21.05.2025 20:09
Прожуй і виплюнь цю кацапську хєрню. Їй Богу - здоровіший будеш. А х76уй чеченців із жопи вийми. Ходитиметься мабуть легше.
Я думав таких як ти давно вже передушили - і аж ось тут
Я думав таких як ти давно вже передушили - і аж ось тут
22.05.2025 00:00
такі самі терористи як і росіяни
21.05.2025 20:11
дебіл?
21.05.2025 20:23
палестинці вони такі
22.05.2025 22:55
І тут Трамп підтримуватиме стільки,
21.05.2025 20:18 Відповісти
21.05.2025 20:22 Відповісти
Вірю-вірю-вірю! Стріляли випадково. Ну, просто офіцерів не попередили про дипломатів. Ну, буває...
21.05.2025 20:29 Відповісти
Виражаєм глубокоЄ *************...
21.05.2025 20:35 Відповісти
Цахал это вам не "голлансдкие миротворцы". Не лезьте к террористам если не хотите пострадать.
21.05.2025 23:12 Відповісти
У Ізраїля теж сильно рильце в пушку...
Але тут він захищає своє право на виживання проти террористичного інтернаціоналу
21.05.2025 23:43 Відповісти
От гомосєків кацапських - так точно віддалити треба було. Бажано на той світ.
21.05.2025 23:57 Відповісти
 
 