Ізраїльська армія здійснила попереджувальні постріли по дипломатах ЄС та Китаю
У середу ізраїльські солдати помилково зробили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляли Європейський Союз, Великобританію, Китай, Росію та інші країни.
Які інформує Цензор.НЕТ, про пише Bloomberg.
"Дипломати - ніхто з них не постраждав - відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні, яку вона назвала зоною активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.
ЦАХАЛ стверджує, що солдати, які діяли в цьому районі, зробили попереджувальні постріли, щоб віддалити їх.
Міністр закордонних справ Італії викликав ізраїльського посла для роз'яснення того, що сталося.
"Я чула про сьогоднішній інцидент в Дженіні, де сили оборони Ізраїлю зробили попереджувальні, але все ж таки постріли в групу дипломатів, які наближалися до табору біженців в рамках візиту, організованого Палестинською адміністрацією. Ми однозначно закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент, а також притягнути до відповідальності тих, хто несе за це відповідальність", - заявила журналістам голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.
ЦАХАЛ заявив, що проведе розслідування інциденту, який стався на тлі зростаючої напруженості між Ізраїлем і рештою світу через продовження війни в Газі.
Палестинська адміністрація, яка керує палестинцями на Західному березі річки Йордан, засудила дії ЦАХАЛу, заявивши, що він "навмисно відкрив вогонь на ураження по акредитованій дипломатичній делегації".
Також адміністрація розповіла, що до складу групи також входили дипломати, які представляли Марокко, Бразилію, Японію, Канаду, Індію, Польщу, Туреччину, Румунію, Мексику, Єгипет і Йорданію.
"Нехай щастить"
,"Нєх шастать" ?
.
Видать тех, кто поумнее уже на фронте выбили, самых помойников уже в пропаганду привлекают.
Ам Исраэль, Ам Исраэль
Ам Исраэль хай...
Бажаю і вам, і нам перемоги
🤝
Діями людини управляє свідомість та підсвідомість. Той, хто керується свідомістю, розумом, хто критично ставиться до своїх помилок і шукає їх причини, переважно звинувачує себе. І думає як помилку виправити і більше не допускати.
Той, на кому висить важкий тягар підсвідомості, тобто забуті дитячі спогади, уявлення, чутки, плітки, домисли, той іде набагато легшим шляхом - він шукає винного. А його й шукати не треба. Ось вони, "вороги людства".
Чого в голові людини більше - критичного розуму чи помийного відра із "загальноприйнятих істин, які не вимагають доказів, бо це і так знають".
Це все дуже просто, але чомусь мало хто розуміє і практично ніхто не сприймає
Немає вже Вані, відлетів нести подальшу службу у свою Небесну Казарму
Терористи, теж мали посвідки з ООН!!
В Сирии неожиданно образовалась проблема. Поскольку Джулани активно налаживает мосты с Западом, то его окружение, на 90 процентов состоящее из совершенно отбитых исламистов самого жуткого пошиба, обиделось и покидает ряды Тахрир аш Шам, массово переходя под знамена ИГИЛа. Который, за счет этого, может неожиданно возродиться, как Феникс.
- Не за то мы кровь проливали, чтобы ты, ****, якшался с крестоносцами. Ты нам халифат обещал, чтобы по всем понятиям и нормам, а сам напялил костюм, выглядишь, каке еретик какой-то, тьфу, слов нет. Так, чего доброго, начнешь с евреями общаться и дружить, а это вообще, как у них там говорят - "зашквар".
А он и общается, кстати, причем уже вполне открыто. И Рубио сказал, что вероятность падения нового сирийского режима существенно увеличилась.
Поэтому Израиль из буферной зоны уходить не собирается, а наоборот - окопы поглубже, бетона побольше и артиллерию пристрелять, чтобы в случае чего не промазать.
Сирийская история не окончена, а возможно, только развивается.
Я думав таких як ти давно вже передушили - і аж ось тут
Але тут він захищає своє право на виживання проти террористичного інтернаціоналу