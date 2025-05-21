Ізраїльська армія здійснила попереджувальні постріли по дипломатах ЄС та Китаю

У середу ізраїльські солдати помилково зробили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляли Європейський Союз, Великобританію, Китай, Росію та інші країни.

Які інформує Цензор.НЕТ, про пише Bloomberg.

"Дипломати - ніхто з них не постраждав - відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні, яку вона назвала зоною активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.

ЦАХАЛ стверджує, що солдати, які діяли в цьому районі, зробили попереджувальні постріли, щоб віддалити їх.

Міністр закордонних справ Італії викликав ізраїльського посла для роз'яснення того, що сталося.

"Я чула про сьогоднішній інцидент в Дженіні, де сили оборони Ізраїлю зробили попереджувальні, але все ж таки постріли в групу дипломатів, які наближалися до табору біженців в рамках візиту, організованого Палестинською адміністрацією. Ми однозначно закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент, а також притягнути до відповідальності тих, хто несе за це відповідальність", - заявила журналістам голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Читайте: Ізраїль розпочав наступ в кількох районах Гази

ЦАХАЛ заявив, що проведе розслідування інциденту, який стався на тлі зростаючої напруженості між Ізраїлем і рештою світу через продовження війни в Газі.

Палестинська адміністрація, яка керує палестинцями на Західному березі річки Йордан, засудила дії ЦАХАЛу, заявивши, що він "навмисно відкрив вогонь на ураження по акредитованій дипломатичній делегації".

Також адміністрація розповіла, що до складу групи також входили дипломати, які представляли Марокко, Бразилію, Японію, Канаду, Індію, Польщу, Туреччину, Румунію, Мексику, Єгипет і Йорданію.

Дивіться: Ізраїль розпочав нову масштабну операцію в Газі: ЦАХАЛ завдав 150 авіаударів. ВIДЕО