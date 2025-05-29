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Новости Война Израиля против ХАМАС
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Израиль поддержит новый план США о временном прекращении огня с ХАМАС, - Axios

Нетаньяху поддержал мирное соглашение Виткоффа в отношении ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил семьям заложников, что готов поддержать новое предложение Соединенных Штатов о временном прекращении огня в Секторе Газа и обмена с ХАМАСом.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, премьер Израиля подтвердил готовность двигаться вперед с последним предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которое предусматривает перемирие и обмен заложниками.

В то же время по словам источников журналиста, в ХАМАС недовольны предложением Виткоффа и считают, что оно слишком ориентировано на Израиль.

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В частности, речь идет об отсутствии гарантий от США относительно того, что временное прекращение огня перерастет в долгосрочное или постоянное, а также о непонятных условиях в случае затягивания переговоров более 60 дней.

Несмотря на это, окончательного ответа ХАМАС еще не предоставил, хотя уже выразил разочарование содержанием предложения.

"Высокопоставленный чиновник Израиля сообщил мне, что, по прогнозу разведывательных служб Израиля, ХАМАС собирается отвергнуть предложение", - добавил Барак Равид.

Также читайте: Израиль начал наступление в нескольких районах Газы

Автор: 

Израиль (1937) Нетаньяху Биньямин (184) США (27061) Хамас (190) перемирие (1683) прекращения огня (274)


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Вітьков щей буде Ізраїль вчити що робити з терористами кацапських дружбанів.
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29.05.2025 20:50 Ответить
только путя готов по 20лет воевать
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29.05.2025 20:57 Ответить
Ізраїль захопив контроль над Західним берегом, Східним Єрусалимом і сектором Газа під час Шестиденної війни 1967 року.

За міжнародним правом, будівництво єврейських поселень на цих палестинських територіях є незаконним.
Незважаючи на протести світового співтовариства, Ізраїль за останні десятиліття побудував десятки поселень на Західному березі, де проживають близько 500 тисяч євреїв поряд з майже 3 мільйонами палестинців.
Ізраїль оголосив про плани будівництва 22 нових єврейських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан.
Рада безпеки Ізраїлю затвердила це "історичне" рішення, повідомили в четвер, 29 травня, міністр оборони Ісраель Кац та ультраправий міністр фінансів Бецалель Смотрич.
Тим часом ізраїльська армія продовжує військову операцію в секторі Газа.
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29.05.2025 21:02 Ответить
За оцінками ООН, у найближчі місяці від голоду в Газі, де проживає близько 2,1 млн, можуть загинути півмільйона людей.
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29.05.2025 21:08 Ответить
ну і *** з ними...
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29.05.2025 21:17 Ответить
 
 