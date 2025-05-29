Израиль поддержит новый план США о временном прекращении огня с ХАМАС, - Axios

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил семьям заложников, что готов поддержать новое предложение Соединенных Штатов о временном прекращении огня в Секторе Газа и обмена с ХАМАСом.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, премьер Израиля подтвердил готовность двигаться вперед с последним предложением американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которое предусматривает перемирие и обмен заложниками.

В то же время по словам источников журналиста, в ХАМАС недовольны предложением Виткоффа и считают, что оно слишком ориентировано на Израиль.

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В частности, речь идет об отсутствии гарантий от США относительно того, что временное прекращение огня перерастет в долгосрочное или постоянное, а также о непонятных условиях в случае затягивания переговоров более 60 дней.

Несмотря на это, окончательного ответа ХАМАС еще не предоставил, хотя уже выразил разочарование содержанием предложения.

"Высокопоставленный чиновник Израиля сообщил мне, что, по прогнозу разведывательных служб Израиля, ХАМАС собирается отвергнуть предложение", - добавил Барак Равид.

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