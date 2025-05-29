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Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
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Израиль и ХАМАС согласились на 60-дневное перемирие, - Белый дом

ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие

29 мая Израиль и ХАМАС согласились на 60 дней прекратить огонь в Секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подписал проект соглашения до того, как документ передали группировке ХАМАС.

Специальный посланник Уиткофф и президент США Дональд Трамп уже передали ХАМАС вариант соглашения о перемирии.

"Мы надеемся, что в Газе будет достигнуто прекращение огня, чтобы вернуть всех заложников домой. Это было приоритетом администрации с первого дня", - подчеркнула Левитт.

В то же время, добавила она, переговоры продолжаются и окончательное подтверждение перемирия будет объявлено официально после достижения договоренности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль поддержит новый план США о временном прекращении огня с ХАМАС, - Axios

Автор: 

Израиль (1937) Сектор Газа (179) Хамас (190) перемирие (1683) Ливитт Кэролайн (22)


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Топ комментарии
+3
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29.05.2025 21:11
+1
Пытаться "мириться" с парашным прокси-дерьмом это всё равно, что пытаться "мириться" с самой парашей. Результата как всегда не будет, а запах дерьма опять останется.
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29.05.2025 21:12
+1
BBC

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».

Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
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29.05.2025 21:15
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29.05.2025 21:11 Ответить
Пытаться "мириться" с парашным прокси-дерьмом это всё равно, что пытаться "мириться" с самой парашей. Результата как всегда не будет, а запах дерьма опять останется.
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29.05.2025 21:12 Ответить
До кінця існування Османської імперії в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою). Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.

Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.

На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
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29.05.2025 21:14 Ответить
BBC

За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».

Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.

Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.

В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
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29.05.2025 21:15 Ответить
BBC

Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.

У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
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29.05.2025 21:16 Ответить
BBC

Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.

Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.

Вони програли. Ледве освічений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.

В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.

Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.

Наприкінці травня 1967 року арабські країни стягнули війська до кордонів Ізраїлю і навперебій погрожували стерти єврейську державу з лиця землі. Ізраїль завдав превентивного удару - і за 6 днів все було закінчено.
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29.05.2025 21:17 Ответить
BBC

Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією.
Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів.
З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави.
І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.
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29.05.2025 21:18 Ответить
"Народа Палестины" не было и не будет. Это сброд, причём в Секторе Газа эталонный сброд парашной закваски и спонсорства. Так что "Палестина"- это как "Генацвале".
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29.05.2025 21:18 Ответить
єто исконная земля, нікахда не било никаких украинцев палестинцев
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29.05.2025 21:33 Ответить
дебіле, до чого тут паралелі з українцями? народу "палестинець" як такого не існує і ніколи не існувало, держави "Палестина" ні в якому вигляді в історії теж ніколи не існувало!
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29.05.2025 22:11 Ответить
Андруша, напиши здесь любую фразу на палестинском йазыке.
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29.05.2025 22:15 Ответить
"в кінці 19 століття Палестина вже кілька століть була територією (а не державою)" - ви коли щось копіпастите хоч читайте та думате! Палестина взагалі ніколи не була державою, а лише територією, римляни перейменували окуповану Юдею у провінцію "Сирія Палестинська" 135 р. н.е. після повстання Бар-Кохби. Державами на цій території були Ізраїльське та Юдейське царства (до них лише хананські міста-держави), та трошки Єрусалимське Королівство хрестоносців! весь інший час це була територія у складі інших імперій. тобто реальними палестинцями є саме євреї, а ніяк не араби які приперлись туди і в певний час стали більшістю, але як показала історія тимчасово!
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29.05.2025 21:58 Ответить
Это все повторяется по кругу, уже тошнить начинает от таких мирных инициатив от белого дома!
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29.05.2025 21:25 Ответить
В цьому головна проблема що погодились на якесь там перемир'я, Ізраїль повинен знищити ХАМАС та взяти повністю під контроль Сектор Газа!
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29.05.2025 21:29 Ответить
Геноцид так собі занятіє.
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29.05.2025 21:31 Ответить
Немає ніякого геноциду, Ізраїль знищує терористичне угрупування яке загрожує країні!
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29.05.2025 21:34 Ответить
Да есть. и даже не обязательно мне цитироват Кавказ Центр или Аль Джазиру. Вот вчерась на СNN Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт раскритиковал политическое руководство страны и действия ее военных, заявив CNN, что он больше не может защищать https://www.cnn.com/2025/05/28/middleeast/freed-israeli-hostages-fears-intl Израиль от обвинений в военных преступлениях. Ольмерт, возглавлявший страну с 2006 по 2009 год, указал на 11-недельную блокаду Израилем поставок https://www.cnn.com/2025/05/27/middleeast/gaza-aid-distribution-chaos-ghf-intl-latam гуманитарной помощи в Газу и резкое увеличение числа убитых палестинцев.
«Что это, если не военное преступление?»
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29.05.2025 21:40 Ответить
Це все свого роду провокація, така сама як зі сторони кацапстану. Є багато сил які зацікавлені в підтримці терористів, тому інколи різні персонажі і видають подібну порцію брехні. А в Україні хіба не так само? Чи не повилазили останнім часом у медійне поле різні кремлівські провокатори? Точно така сама ситуація, головне щоб не піддаватись на цей жантаж, провокації і інші речі, а довести війну до кінця.
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29.05.2025 21:43 Ответить
Ехала колонна спасателей палестинских, скорые помощи и гуманитарка. Пропала. Потом их нашли в братской могиле, на флешке на телефоне увидели, что израильтяне остановили колонну и всех безоружных убили. Это было недавно, опять же на CNN, что отнюдь не фашисты придумали. Скорее фашисты сделали. Мне не надо ничего доказывать. Смерть детей, в т.ч. от голода невозможно оправдать ничем.
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29.05.2025 21:49 Ответить
А чому вони туди їхали якщо там йдуть бойові дії? Самі винні що туди поїхали, тому і загинули. Палестинці винні що вибрали терористів до влади, за те і зараз розплачуються. Жили мирно, Ізраїль їх кормив та постав електроенергію, і потрібно було їм нападати на них. Так само і з терористично державою кацапстан, які напали на Україну, і навіть якщо ЗСУ будуть знищувати звичайних кацапів, їхніх дітей і т.п., то це наслідки нападу терористів, а не геноцид.
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29.05.2025 21:58 Ответить
лівак Ольмерт може базікати все що йому заманеться, в Ізраїлі свобода слова, та ще й така що іноді аж занадто! а цитувати Аль-Джазіру треба бути конченим недоумком...
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29.05.2025 22:14 Ответить
Тримайте нейтралітет, як Ізраіль. І пам'ятайте про вулиці імені Шварцбарда Самуїла Ісааковича.
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29.05.2025 21:30 Ответить
Ну тут все зрозуміло. Сша потрібна постійна війна. Тому сша ніколи не дає добити терористів до кінця а трохи оставляє на розвод і дає терористам оговтатись і розмножитись. Щоб знову почалась війна і продавати зброю обидвом сторонам.
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29.05.2025 21:42 Ответить
Ер-Ріяд заявив, що «не припинить свою неустанну роботу по створенню незалежної палестинської держави з столицею в Східному Єрусалимі, і що без цього королівство не встановить дипломатичні відносини з Ізраїлем».

На саміті в Єгипті знову буде запропонована ідея Арабської мирної ініціативи, вже висунутій арабськими країнами в 2002 році.

Вона передбачає нормалізацію відносин Ізраїлю з арабським світом в обмін на угоду про створення держави для палестинців і повний вихід Ізраїлю з територій, захоплених у 1967 році.
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29.05.2025 21:48 Ответить
 
 