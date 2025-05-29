Израиль и ХАМАС согласились на 60-дневное перемирие, - Белый дом

29 мая Израиль и ХАМАС согласились на 60 дней прекратить огонь в Секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подписал проект соглашения до того, как документ передали группировке ХАМАС.

Специальный посланник Уиткофф и президент США Дональд Трамп уже передали ХАМАС вариант соглашения о перемирии.

"Мы надеемся, что в Газе будет достигнуто прекращение огня, чтобы вернуть всех заложников домой. Это было приоритетом администрации с первого дня", - подчеркнула Левитт.

В то же время, добавила она, переговоры продолжаются и окончательное подтверждение перемирия будет объявлено официально после достижения договоренности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль поддержит новый план США о временном прекращении огня с ХАМАС, - Axios