Израиль и ХАМАС согласились на 60-дневное перемирие, - Белый дом
29 мая Израиль и ХАМАС согласились на 60 дней прекратить огонь в Секторе Газа.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подписал проект соглашения до того, как документ передали группировке ХАМАС.
Специальный посланник Уиткофф и президент США Дональд Трамп уже передали ХАМАС вариант соглашения о перемирии.
"Мы надеемся, что в Газе будет достигнуто прекращение огня, чтобы вернуть всех заложников домой. Это было приоритетом администрации с первого дня", - подчеркнула Левитт.
В то же время, добавила она, переговоры продолжаются и окончательное подтверждение перемирия будет объявлено официально после достижения договоренности.
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Але всі вони, як араби, так і євреї, вважалися палестинцями.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину. Антисемітизм у Західній Європі та Російській імперії, єврейські погроми, війни та революції, бідність і, звичайно, мрія про єврейську державу підстьобували бажання повернутися на землю обітовану.
За кілька днів до більшовицького повстання в Санкт-Петербурзі, яке визначило долю Європи на десятиліття вперед, у Лондоні сталася ще одна епохальна подія, яка змінила долю Близького Сходу.
Міністр закордонних справ Великої Британії Артур Бальфур повідомив лідера британських сіоністів лорда Ротшильда в листі, що «уряд Його Величності прихильно налаштований на відновлення національного дому для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для забезпечення досягнення цієї мети».
Через три роки Великобританія отримала мандат на управління Палестиною від Ліги Націй. Декларація Бальфура в ній повторюється майже дослівно.
Османська імперія вступила в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини - і програла. Близький Схід був розділений між переможцями - Британією і Францією. Їх колишня союзниця, Росія, 7 листопада 1917 року пішла в прірву революції.
В результаті поділу сфер впливу на постосманському Близькому Сході Сирія і Ліван відійшли до Франції, Палестина і Месопотамія (******** Ірак) до англійців.
Ситуація загострювалася зі зростанням числа репатріантів: євреї масово тікали з Європи, рятуючись від нацизму. До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.
У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську. Єрусалим, включаючи Віфлеєм, отримав право на особливий статус для території, що перебувала під контролем ООН.
Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.
Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.
Вони програли. Ледве освічений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.
В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.
Інша половина була окупована арабськими країнами: Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим - Йорданією, а сектор Газа - Єгиптом.
Наприкінці травня 1967 року арабські країни стягнули війська до кордонів Ізраїлю і навперебій погрожували стерти єврейську державу з лиця землі. Ізраїль завдав превентивного удару - і за 6 днів все було закінчено.
Сектор Газа, Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим знаходяться під ізраїльською окупацією.
Водночас Ізраїль окупував сирійські Голанські висоти та єгипетський Синайський півострів.
З цього моменту конфлікт набув перманентного характеру.
Араби остаточно перетворилися на смертельних ворогів єврейської держави.
І їхні надії на створення палестинської арабської держави відступили в туманне майбутнє.
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«Что это, если не военное преступление?»
На саміті в Єгипті знову буде запропонована ідея Арабської мирної ініціативи, вже висунутій арабськими країнами в 2002 році.
Вона передбачає нормалізацію відносин Ізраїлю з арабським світом в обмін на угоду про створення держави для палестинців і повний вихід Ізраїлю з територій, захоплених у 1967 році.