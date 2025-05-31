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Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
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В ХАМАСе согласились выпустить 10 заложников и вернуть тела еще 18

хамас

Группировка ХАМАС готова выпустить израильских заложников и двигаться к постоянному прекращению огня.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

31 мая ХАМАС распространили ответное заявление на предложение перемирия с Израилем, поданное спецпосланником президента США по ближневосточным вопросам Стивом Уиткоффом.

Группировка заявила, что согласна выпустить десять израильских заложников и вернуть тела 18 погибших в обмен на то, что Израиль выпустит определенное количество заключенных палестинцев.

"Предложение имеет целью достичь постоянного прекращения огня, обеспечить полный выход (очевидно, сил Израиля. - Ред.) из сектора Газа и обеспечить поступление помощи нашему народу и нашим семьям в Секторе Газа", - говорится в сообщении.

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ХАМАС не отметили, будут ли требовать каких-то изменений к американскому предложению. В то же время информированный о ходе обсуждений источник сообщил Reuters, что ХАМАС хочет некоторых поправок, хотя в целом ответ положительный.

Основные принципиальные разногласия между позициями Израиля и ХАМАС до сих пор заключались в том, что Израиль настаивал на полном разоружении и роспуске группировки и освобождении всех 58 заложников, прежде чем согласится на прекращение войны.

В ХАМАС категорически отвергли требование о разоружении и требовали вывода израильской армии из Сектора Газа и обещания прекратить войну.

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Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласились на 60 дней прекратить огонь в Секторе Газа.

Автор: 

заложник (1493) Израиль (1939) Хамас (192)


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Ганчіркоголові - це глисти людства.
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31.05.2025 21:14 Ответить
Израиль позволит Хамасу взять с полки пирожок
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31.05.2025 21:18 Ответить
А у хамаса есть выбор?
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31.05.2025 21:20 Ответить
Наслідки Катарської корупції в Ізраїлю!!
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31.05.2025 21:32 Ответить
Ещё раз говорю, вместо того чтобы морочить яйца себе и всем несчастным читателям новостей с заложниками и тем более с их трупами, Израилю нужно было убить 10-20-50 или сколько там палестинцев за каждого и забить болт на это дело.
Ещё лучше было бы вместо бомбежек произвести инвентаризацию всех палестинцев и при необходимости просто общей лотореей определять кто именно из них должен будет зажмуриться, и давать премии их же соседям за видео доказательства убийства
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31.05.2025 21:41 Ответить
 
 