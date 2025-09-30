РУС
686 13

МИД и ГУР Украины провели эвакуацию из Газы 57 человек, среди них - 16 детей. ФОТОрепортаж

30 сентября 2025 года по поручению Президента Украины команда ГУР МО и МИД Украины осуществила сложнейшую операцию по эвакуации группы 48 граждан Украины и 9 палестинцев из Сектора Газа, где критически ухудшилась ситуация с безопасностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки.

"В результате миссии, проведенной в условиях повышенного риска, из Газы спасены 57 человек, из них 48 граждан Украины - 16 детей, 14 женщин, 18 мужчин. Также из Сектора Газа эвакуированы 9 палестинцев - членов семей граждан Украины", - говорится в сообщении.

Самолет с группой уже приземлился в аэропорту Кишинева, а из столицы Молдовы эвакуированные отправятся в Украину автобусами.

Эвакуация из Газы
Эвакуация из Газы
Эвакуация из Газы

"Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались живы. Когда узнали об эвакуации, сразу решили - поедем домой. Я родом с Полтавщины - там живет моя мама. Наконец-то увидимся. Я благодарю Украину, нашего Президента, ГУР и всех тех, кто присоединился к нашему спасению. Они сохранили наши жизни", - говорит Людмила.

ГУР выразили благодарность Посольству Украины в Израиле, Посольству Украины в Иордании, а также дружественной Молдове за содействие в организации эвакуационной миссии.

"Также благодарим компанию SkyUp - за уже системную, надежную помощь в авиаперевозке и комфорт спасенных людей на пути домой", - отметили в ГУР.

Эвакуация из Газы
Эвакуация из Газы

Обращение к гражданам Украины в Секторе Газа

Гражданам Украины в Секторе Газа, которые стремятся воспользоваться помощью государства, следует обращаться в Посольство Украины в Израиле по телефону: (+972) 54 667 67 82. Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по телефону: +38-044-238-16-57.

Газа (64) Палестина (178) эвакуация (2187) ГУР (611)
Топ комментарии
+5
А з прифронтових районів України вони евакуйовують дітей чи то не головне ?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:14 Ответить
+3
я так радію, чернільніц привезли.....
показать весь комментарий
30.09.2025 18:20 Ответить
+3
якщо сало з горілкою не п'ють везіть назад, там рамадан скоро
показать весь комментарий
30.09.2025 18:23 Ответить
ГУР був при Бурбі,тепер більше відділ оп.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:12 Ответить
А з прифронтових районів України вони евакуйовують дітей чи то не головне ?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:14 Ответить
Евакуйовуютт цілодобово, але це вже підвідомчість поліції а не ГУР
показать весь комментарий
30.09.2025 18:17 Ответить
Які ж молодці!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 18:17 Ответить
шоу голоборотька виходить на міжнародний рівень!
буданов, вже всю каву ялти всьорбав.
нема чим займатися.
українці, у нас грошей дофігіща, хай везуть біженців зі всього світу!
з африки наприклад.
ми всіх прогодуємо.
тим більше палестина зараз в тренді!
показать весь комментарий
30.09.2025 18:19 Ответить
я так радію, чернільніц привезли.....
показать весь комментарий
30.09.2025 18:20 Ответить
якщо сало з горілкою не п'ють везіть назад, там рамадан скоро
показать весь комментарий
30.09.2025 18:23 Ответить
Це ті шо за чорнявих заміж повиходили, та таких же чорнявих понароджували відмовившись від християнства в надії стати Роксоланами.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:27 Ответить
***. Так недавно только привозили. Ну,допускаю, за это время, 16 детей родилось. Дурное дело....
Но 32 взрослых вспомнило что они украинцы
показать весь комментарий
30.09.2025 18:28 Ответить
Сім'ї хамасовців евакуювали.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:32 Ответить
це тіпа у нас перевалочний пункт на шляху до Європи?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:36 Ответить
Недалеко від мене живуть такі. Жінки точно не українки. Ходять в мішках з рукавами і перемотані. Чула від них російську з сильним акцентом.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:46 Ответить
 
 