МИД и ГУР Украины провели эвакуацию из Газы 57 человек, среди них - 16 детей. ФОТОрепортаж

30 сентября 2025 года по поручению Президента Украины команда ГУР МО и МИД Украины осуществила сложнейшую операцию по эвакуации группы 48 граждан Украины и 9 палестинцев из Сектора Газа, где критически ухудшилась ситуация с безопасностью.

"В результате миссии, проведенной в условиях повышенного риска, из Газы спасены 57 человек, из них 48 граждан Украины - 16 детей, 14 женщин, 18 мужчин. Также из Сектора Газа эвакуированы 9 палестинцев - членов семей граждан Украины", - говорится в сообщении.

Самолет с группой уже приземлился в аэропорту Кишинева, а из столицы Молдовы эвакуированные отправятся в Украину автобусами.







"Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались живы. Когда узнали об эвакуации, сразу решили - поедем домой. Я родом с Полтавщины - там живет моя мама. Наконец-то увидимся. Я благодарю Украину, нашего Президента, ГУР и всех тех, кто присоединился к нашему спасению. Они сохранили наши жизни", - говорит Людмила.

ГУР выразили благодарность Посольству Украины в Израиле, Посольству Украины в Иордании, а также дружественной Молдове за содействие в организации эвакуационной миссии.

"Также благодарим компанию SkyUp - за уже системную, надежную помощь в авиаперевозке и комфорт спасенных людей на пути домой", - отметили в ГУР.





Обращение к гражданам Украины в Секторе Газа

Гражданам Украины в Секторе Газа, которые стремятся воспользоваться помощью государства, следует обращаться в Посольство Украины в Израиле по телефону: (+972) 54 667 67 82. Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по телефону: +38-044-238-16-57.

