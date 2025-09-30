МЗС і ГУР України провели евакуацію з Гази 57 людей, з них - 16 дітей. ФОТОрепортаж

30 вересня 2025 року за дорученням Президента України команда ГУР МО та МЗС України здійснила надскладну операцію з евакуації групи 48 громадян України та 9 палестинців із Сектора Гази, де критично погіршилась безпекова ситуація.

"У результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано 9 палестинців ― членів сімей громадян України", - ідеться в повідомленні.

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.







"Півтора місяця ми з п'ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому Президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя", ― каже пані Людмила.

ГУР висловили вдячність Посольству Україні в Ізраїлі, Посольству України в Йорданії, а також дружній Молдові за сприяння в організації евакуаційної місії.

"Також дякуємо компанії SkyUp ― за вже системну, надійну допомогу в авіаперевезенні та комфорт врятованих людей на шляху додому", - наголосили в ГУР.





Звернення до громадян України у Секторі Гази

Громадянам України у Секторі Гази, які прагнуть скористатися допомогою держави, слід звертатися до Посольства України в Ізраїлі за телефоном: (+972) 54 667 67 82. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.

