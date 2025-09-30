УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9195 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 027 24

МЗС і ГУР України провели евакуацію з Гази 57 людей, з них - 16 дітей. ФОТОрепортаж

30 вересня 2025 року за дорученням Президента України команда ГУР МО та МЗС України здійснила надскладну операцію з евакуації групи 48 громадян України та 9 палестинців із Сектора Гази, де критично погіршилась безпекова ситуація.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.

"У результаті місії, проведеної в умовах підвищеного ризику, з Гази врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано 9 палестинців ― членів сімей громадян України", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оприлюднили план Трампа щодо завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом в Секторі Газа. ІНФОГРАФІКА

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.

Евакуація з Гази
Евакуація з Гази
Евакуація з Гази

"Півтора місяця ми з п'ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому Президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя", ― каже пані Людмила.

ГУР висловили  вдячність Посольству Україні в Ізраїлі, Посольству України в Йорданії, а також дружній Молдові за сприяння в організації евакуаційної місії.

Також дивіться: ГУР ліквідувало підполковника та ще двох росгвардійців у Ставропольському краї. ВIДЕО

"Також дякуємо компанії SkyUp ― за вже системну, надійну допомогу в авіаперевезенні та комфорт врятованих людей на шляху додому", - наголосили в ГУР.

Евакуація з Гази
Евакуація з Гази

Звернення до громадян України у Секторі Гази

Громадянам України у Секторі Гази, які прагнуть скористатися допомогою держави, слід звертатися до Посольства України в Ізраїлі за телефоном: (+972) 54 667 67 82. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Газа (34) Палестина (84) евакуація (2428) ГУР (693)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А з прифронтових районів України вони евакуйовують дітей чи то не головне ?
показати весь коментар
30.09.2025 18:14 Відповісти
+6
я так радію, чернільніц привезли.....
показати весь коментар
30.09.2025 18:20 Відповісти
+5
шоу голоборотька виходить на міжнародний рівень!
буданов, вже всю каву ялти всьорбав.
нема чим займатися.
українці, у нас грошей дофігіща, хай везуть біженців зі всього світу!
з африки наприклад.
ми всіх прогодуємо.
тим більше палестина зараз в тренді!
показати весь коментар
30.09.2025 18:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГУР був при Бурбі,тепер більше відділ оп.
показати весь коментар
30.09.2025 18:12 Відповісти
А з прифронтових районів України вони евакуйовують дітей чи то не головне ?
показати весь коментар
30.09.2025 18:14 Відповісти
Евакуйовуютт цілодобово, але це вже підвідомчість поліції а не ГУР
показати весь коментар
30.09.2025 18:17 Відповісти
Які ж молодці!!!
показати весь коментар
30.09.2025 18:17 Відповісти
шоу голоборотька виходить на міжнародний рівень!
буданов, вже всю каву ялти всьорбав.
нема чим займатися.
українці, у нас грошей дофігіща, хай везуть біженців зі всього світу!
з африки наприклад.
ми всіх прогодуємо.
тим більше палестина зараз в тренді!
показати весь коментар
30.09.2025 18:19 Відповісти
я так радію, чернільніц привезли.....
показати весь коментар
30.09.2025 18:20 Відповісти
якщо сало з горілкою не п'ють везіть назад, там рамадан скоро
показати весь коментар
30.09.2025 18:23 Відповісти
Це ті шо за чорнявих заміж повиходили, та таких же чорнявих понароджували відмовившись від християнства в надії стати Роксоланами.
показати весь коментар
30.09.2025 18:27 Відповісти
***. Так недавно только привозили. Ну,допускаю, за это время, 16 детей родилось. Дурное дело....
Но 32 взрослых вспомнило что они украинцы
показати весь коментар
30.09.2025 18:28 Відповісти
Там тільки жінки громадянки України, мабуть. І то, незрозуміло, діти вже чималенькі.
показати весь коментар
30.09.2025 18:49 Відповісти
Сім'ї хамасовців евакуювали.
показати весь коментар
30.09.2025 18:32 Відповісти
це тіпа у нас перевалочний пункт на шляху до Європи?
показати весь коментар
30.09.2025 18:36 Відповісти
Та поживуть ще в Україні,якщо Зегевара їм свою держ.дачу віддасть,як і обіцяв.
показати весь коментар
30.09.2025 18:52 Відповісти
вони і без дачі поживуть. А якщо надовго затримаються, то через пару років у нас з'явиться перший осередок ХАМАСу, і таким чином ми станемо ще ближче до цивілізованої Європи.
показати весь коментар
30.09.2025 18:57 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 18:59 Відповісти
Ну раз Вова ********* сказав, що віддасть дачу, значить віддасть. В нього слово тверде, в чому можна було не раз переконатися. І дай бог, щоб у нього було все таке тверде, як слово . Ну ви знаєте , на що я натякаю.
показати весь коментар
30.09.2025 19:41 Відповісти
Недалеко від мене живуть такі. Жінки точно не українки. Ходять в мішках з рукавами і перемотані. Чула від них російську з сильним акцентом.
показати весь коментар
30.09.2025 18:46 Відповісти
И будет скоро в Украине как в Испании, пол населения муслимы со всеми своими выводками 😝, они размножаются , что крысы и тараканы - в кубе …
В 48 градусную жару обмотаны тряпками с ног до головы , воняют , на работе в обед все стоят кверху жопой молятся, а потом ноги моют в раковинах ! 🤮
Как же это бесит , прям до ненависти …
Тему религии вообще затрагивать опасно, они **@нутые на всю голову фанатики и большие любители палестинцев…
показати весь коментар
30.09.2025 19:18 Відповісти
Чоловіків мобілізують?
показати весь коментар
30.09.2025 18:50 Відповісти
О ! Ці точно на будівництво підуть працювати.
показати весь коментар
30.09.2025 18:50 Відповісти
Генофонд приехал на замену недавно убывшему.
показати весь коментар
30.09.2025 18:50 Відповісти
Цікаво, що заставляє українок віходити заміж за цих чоронжопих голодранців - палестинців? Їх навіть сусідні арабські країни відмовляються до себе пускати. Єгипет взагалі стіною від них відгородився.
показати весь коментар
30.09.2025 18:54 Відповісти
Кого ви притарабанили в Україну, ісламістів? Це якийсь пи*дець.
показати весь коментар
30.09.2025 19:03 Відповісти
 
 