ГУР ліквідувало підполковника та ще двох росгвардійців у Ставропольському краї. ВIДЕО
27 вересня українська розвідка спільно з рухом визволення Кавказу знищила підполковника Росгвардії та ще двох військових у Ставропольському краї РФ.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
За даними ГУР, поблизу населеного пункту Тамбукан у Ставропольському краї ліквідовано підполковника Росгвардії, який очолював групу спецпідрозділу "Авангард". Разом із ним загинули його помічник та водій.
Повідомляється, що група військових прямувала на полігон, проте не доїхала до місця призначення.
Топ коментарі
+7 Only
показати весь коментар30.09.2025 11:34 Відповісти Посилання
+6 CrossFirenko
показати весь коментар30.09.2025 11:36 Відповісти Посилання
+5 Bob Fayn
показати весь коментар30.09.2025 11:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Московитам ******, немає місця у Вільній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Слава СБУ та друзям-партизанам з Північного Кавказу!!!
Недарма вказано, що "Спільно з рухом визволення Кавказу".
Хай ходять, і оглядаються, і в кожному бачать загрозу - менше буде думок "Пра хахлов"!