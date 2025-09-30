ГУР ліквідувало підполковника та ще двох росгвардійців у Ставропольському краї. ВIДЕО

27 вересня українська розвідка спільно з рухом визволення Кавказу знищила підполковника Росгвардії та ще двох військових у Ставропольському краї РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

За даними ГУР, поблизу населеного пункту Тамбукан у Ставропольському краї ліквідовано підполковника Росгвардії, який очолював групу спецпідрозділу "Авангард". Разом із ним загинули його помічник та водій.

Повідомляється, що група військових прямувала на полігон, проте не доїхала до місця призначення.

