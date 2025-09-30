УКР
ГУР ліквідувало підполковника та ще двох росгвардійців у Ставропольському краї. ВIДЕО

27 вересня українська розвідка спільно з рухом визволення Кавказу знищила підполковника Росгвардії та ще двох військових у Ставропольському краї РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

За даними ГУР, поблизу населеного пункту Тамбукан у Ставропольському краї ліквідовано підполковника Росгвардії, який очолював групу спецпідрозділу "Авангард". Разом із ним загинули його помічник та водій.

Повідомляється, що група військових прямувала на полігон, проте не доїхала до місця призначення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів, причетних до ракетних обстрілів України. ФОТО

Автор: 

+7
30.09.2025 11:34 Відповісти
+6
Супер! Кіно, яке викликає захват і позитивні емоції! Дякуємо героям!
30.09.2025 11:36 Відповісти
+5
палковніку ужє нікто нє пішєт.
30.09.2025 11:44 Відповісти
30.09.2025 11:34 Відповісти
- Not all...
30.09.2025 11:55 Відповісти
Супер! Кіно, яке викликає захват і позитивні емоції! Дякуємо героям!
30.09.2025 11:36 Відповісти
Які ж молодці!! Найкращі!!
30.09.2025 11:39 Відповісти
Саме за цим, орки вдерлися до Мирної України, щоб їх закабздонили тут!?!?
Московитам ******, немає місця у Вільній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
30.09.2025 11:43 Відповісти
Уся фішка, що ці орки навіть до України не дісталися - їх прямо дома закабздонили!
Слава СБУ та друзям-партизанам з Північного Кавказу!!!
30.09.2025 12:05 Відповісти
палковніку ужє нікто нє пішєт.
30.09.2025 11:44 Відповісти
Пишуть... епітафію!
30.09.2025 11:48 Відповісти
подох орк максім, та і хер з ним
30.09.2025 11:44 Відповісти
Навіщо це показувати, наражати на небезпеку виконавців???!!!
30.09.2025 11:48 Відповісти
Тому що так працює ІПСО!
Недарма вказано, що "Спільно з рухом визволення Кавказу".
Хай ходять, і оглядаються, і в кожному бачать загрозу - менше буде думок "Пра хахлов"!
30.09.2025 12:01 Відповісти
Красівоє)))
30.09.2025 11:58 Відповісти
Навєрнаєштотаслучілась...
30.09.2025 12:16 Відповісти
Щоб ніде не почувались хозяєвами. Хай земля у них горить під ногами! Оце і є дієве "перевиховання".
30.09.2025 12:19 Відповісти
 
 