ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів, причетних до ракетних обстрілів України. ФОТО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило імена російських командирів, які причетні до планування та організації ракетних атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.

До переліку увійшли 13 високопоставлених офіцерів РФ, серед яких - командувачі, їхні заступники та керівники штабів.

Серед них, зокрема:

генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович - командувач військово-повітряних сил - заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил ЗС Росії;

генерал-майор Кувалдін Сергій Генадійович - командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії;

полковник Шевєль Сергій Вікторович - начальник штабу - перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії;

генерал-майор Пчєла Олег Володимирович - заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії.

Воєнна розвідка опублікувала інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних російських військових, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

"Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил ЗС РФ, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР", - сказано в повідомленні.

У ГУР додали, що здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

Окрім цього, українська розвідка повідомила, що загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет "кинджал" з літаків МіГ-31К/І.

Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору РФ загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів.

Раніше повідомлялося, що британська газета The Sunday Times опублікувала імена 13 російських офіцерів, відповідальних за масові злочини в Бучі на початку повномасштабного російського вторгнення.

