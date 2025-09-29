РУС
ГУР обнародовало имена 13 российских командиров, причастных к ракетным обстрелам Украины. ФОТО

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало имена российских командиров, которые причастны к планированию и организации ракетных атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

В перечень вошли 13 высокопоставленных офицеров РФ, среди которых - командующие, их заместители и руководители штабов.

Среди них, в частности:

  • генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович - командующий военно-воздушных сил - заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил ВС России;
  • генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадьевич - командующий дальней авиацией военно-воздушных сил Воздушно-космических сил ВС России;
  • полковник Шевель Сергей Викторович - начальник штаба - первый заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил Воздушно-космических сил ВС России;
  • генерал-майор Пчела Олег Владимирович - заместитель командующего дальней авиации военно-воздушных сил Воздушно-космических сил ВС России.
военные преступники
Фото: ГУР МО

Военная разведка опубликовала информацию о местах проживания и регистрации указанных российских военных, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

"Идентификация лиц из числа командного состава воздушно-космических сил ВС РФ, которые отвечали за планирование и организацию пусков крылатых и аэробаллистических ракет против украинских городов, - одно из приоритетных направлений работы ГУР", - сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что полученные материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности.

Кроме этого, украинская разведка сообщила, что всего за период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года зафиксировано:

  • 2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;
  • 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;
  • 171 запуск аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К/И.

Эти удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и родильным домам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. Вследствие ракетного террора РФ погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов.

Ранее сообщалось, что британская газета The Sunday Times опубликовала имена 13 российских офицеров, ответственных за массовые преступления в Буче в начале полномасштабного российского вторжения.

+2
Але для ціх особливе меню катувань☝️
показать весь комментарий
29.09.2025 18:06 Ответить
+2
Самокати, пейджери та інші гаджети у подарунок кожному з фігурантів.
Адреси отримувачів відомі.
показать весь комментарий
29.09.2025 18:13 Ответить
+1
показать весь комментарий
29.09.2025 18:23 Ответить
