Массовые убийства украинцев в Буче: The Sunday Times установила имена 13 российских офицеров, ответственных за военные преступления

Британская газета The Sunday Times опубликовала имена 13 российских офицеров, ответственных за массовые преступления в Буче в начале полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Sunday Times.

Издание пишет, что масштабы убийств и пыток гражданских российскими оккупантами в Буче в течение 29 дней оккупации настолько значительны, что город навсегда стал синонимом военных преступлений.

"За те 29 дней в начале 2022 года они совершили такие зверства, что этот украинский город навсегда станет синонимом военных преступлений", - сказано в статье.

В публикации упоминается, что подвал детского летнего лагеря оккупанты превратили в застенок, где женщин и детей систематически насиловали российские солдаты. Оккупанты также перерезали горло, калечили жертв и убивали родителей на глазах у их детей. После отступления России в Буче нашли более 500 тел гражданских украинцев, а еще десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

The Sunday Times называет имена 13 российских командиров, ответственных за военные преступления в Буче.

Их личности установили независимые юристы и следователи, используя открытые источники. Все 13 были подтверждены Службой безопасности Украины. Отмечается, что следователи смогли использовать записи с камер видеонаблюдения, видео с телефонов и социальные сети для расследования военных преступлений.

Восемь из 13 имен подтвердили в Офисе генпрокурора Украины, этим российским военным было объявлено о подозрении для возможного официального преследования в украинских судах и Международном уголовном суде.

Еще пятеро мужчин были идентифицированы с помощью сообщений их подчиненных, сопоставленных с общедоступными российскими военными записями. Сейчас им не объявлено о подозрении.

Отмечается, что более 80 солдат, которые на момент совершения преступлений находились под их командованием, уже официально идентифицированы. Однако преступления совершало значительно больше лиц, но их пока не идентифицировали.

The Sunday Times отмечает, что для предъявления обвинения командиру в международном суде необходимо доказать, что он должен был знать, что его подчиненный совершает преступление и не принял меры, чтобы это предотвратить.

Имена 13 российских командиров

Газета The Sunday Times подтвердила имена этих офицеров, используя переводы официальных сообщений о подозрении, выданных украинскими прокурорами, а также документы, предоставленные Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора, и интервью с ними. Также журналисты проверили информацию, опубликованную самими российскими военными и в российских социальных сетях.

Среди подозреваемых - генерал-полковник Александр Чайко, командующий Восточным военным округом РФ. До полномасштабного вторжения России в Украину он возглавлял российские войска в Сирии и попал под санкции за приказ атаковать больницы и школы в сирийской провинции Идлиб.

Ему инкриминируют преступление агрессии. Однако прокурорам нужно было также доказать, что он знал, что делают его войска, и мог их остановить.

Одним из его подчиненных был Сергей Чубарикин, командир 76-й дивизии РФ. На момент совершения преступлений в Буче ему был 41 год, он командовал 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией, входящей в состав Восточного военного округа. До этого, как и Чайко, он воевал в Сирии, поддерживая существование диктатуры Башара Асада.

Чайко и Чубарикину было объявлено о подозрении в совершении военных преступлений. Им докладывал Артем Городилов, командир 234-го полка. Городилову не объявляли подозрение, но в СБУ считают, что он был соучастником преступления своих подчиненных.

На видео с камер наблюдения, впервые полученном The New York Times и проверенном Офисом Генерального прокурора, Городилова можно увидеть стоя на улице Яблунской, когда солдаты под его командованием казнят мирных жителей средь бела дня, пишет издание.

Одна из гражданских женщин, которая проезжала на велосипеде мимо улицы Яблунской, погибла после того, как танк выпустил по ней снаряд. Это произошло меньше, чем в ста метрах от места, где на тот момент находился Городилов, сказано в статье.

Через несколько дней после завершения оккупации Бучи Городилова повысили в звании до полковника, но сейчас он находится под судом в Москве за мошенничество.

The Sunday Times пишет, что подполковник Азатбек Омурбеков был одним из самых кровавых российских командиров в Буче. Ему дали прозвище "Мясник из Бучи". В США заявили, что он лично совершил грубые нарушения прав человека, включая внесудебные казни. Украина обвиняет Омурбекова в преступлениях против человечности. Ему также сообщено о подозрении.

Известно, что диктатор РФ Владимир Путин присвоил Омурбекову звание героя России.

Среди 13 подозреваемых в военных преступлениях в Буче - есть 28-летний лейтенант 5-й гвардейской танковой бригады Николай Соковиков, он заочно приговорен в Киеве к пожизненному заключению, но маловероятно, что когда-то он действительно попадет в тюремную камеру в Украине, говорится в статье.

Также правозащитники идентифицировали командира Соковикова как полковника Андрея Кондрова, ему не сообщали о подозрении. Его личность также установила СБУ.

В перечне российских командиров, которые причастны к убийствам и пыткам в Буче также генерал-полковник Валерий Солодчук, генерал-полковник Александр Санчик, полковник Денис Суворов, полковник Алексей Толмачев, генерал-майор Владимир Селивестров, генерал-майор Вадим Панков, полковник Сергей Карасев.

