Приказал расстреливать гражданских: полиция установила убийцу "женщины с красным маникюром" в Буче - Ирины Филькиной

Правоохранители идентифицировали российского командира, который причастен к убийству Ирины Филькиной - "женщины с красным маникюром", фото которой облетело мировые медиа после освобождения от оккупации Бучи Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бучанский городской совет в Фейсбуке.

Установлен убийца бучанки Ирины Филькиной

Связь с 52-летней Ириной исчезла еще в первые дни войны. С тех пор родные ее разыскивали, пока не узнали на фото и видео ее тело. Ирину узнала мастер, которая делала ей маникюр.

"Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного рф, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче - сотрудницы компании "Эпицентр". Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ", - говорится в сообщении.

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Что известно о военных преступлениях оккупантов в Буче?

По данным следствия, 5 марта 2022 года Тараев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной, что в Буче.

В тот же день около 11:15 Ирина Филькина, которая ехала на велосипеде, была расстреляна российскими военными - в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2.

Всего, по данным следствия, в результате приказа Тареева на улице Яблунской были убиты 13 мирных жителей.

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Отмечается, что фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа.

"Установление личности подозреваемого - это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием", - добавили в горсовете.