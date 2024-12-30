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Новости Война
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Киевская область (3922) расстрел (483) военные преступления (1376) Бучанский район (7) Буча (4) война в Украине (1081)

Приказал расстреливать гражданских: полиция установила убийцу "женщины с красным маникюром" в Буче - Ирины Филькиной

Правоохранители идентифицировали российского командира, который причастен к убийству Ирины Филькиной - "женщины с красным маникюром", фото которой облетело мировые медиа после освобождения от оккупации Бучи Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бучанский городской совет в Фейсбуке.

Установлен убийца бучанки Ирины Филькиной

Связь с 52-летней Ириной исчезла еще в первые дни войны. С тех пор родные ее разыскивали, пока не узнали на фото и видео ее тело. Ирину узнала мастер, которая делала ей маникюр.

Жінка з червоним манікюром у Бучі: встановлено вбивцю Ірини Фількиної

"Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного рф, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче - сотрудницы компании "Эпицентр". Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ", - говорится в сообщении.

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Что известно о военных преступлениях оккупантов в Буче?

По данным следствия, 5 марта 2022 года Тараев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной, что в Буче.

В тот же день около 11:15 Ирина Филькина, которая ехала на велосипеде, была расстреляна российскими военными - в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2.

Всего, по данным следствия, в результате приказа Тареева на улице Яблунской были убиты 13 мирных жителей.

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Отмечается, что фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа.

"Установление личности подозреваемого - это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием", - добавили в горсовете.
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Топ комментарии
+12
А ті хто розстрілював, нє прі дєлах? Здохнути повинні всі кацапи та інорожц,і хто ступив на території України!
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30.12.2024 15:47
+11
військовий злочин терміну давности немає - всіх буде знайдено та покарано
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30.12.2024 15:48
+10
Чому це россійське нацистське бидло досі живоє ? Знищити разом з сімьєю і родичами. Всіх виродків на концерт до кабзона.
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30.12.2024 15:47
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військовий злочин терміну давности немає - всіх буде знайдено та покарано
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30.12.2024 15:48 Ответить
Був би в нас Моссад, то так і зробили. Але в нас жоден вбивця не покараний за 3 роки.
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30.12.2024 16:57 Ответить
Ізраільский моссад сьогодні вчиться спецопераціям у ГУР МО, кицюня.
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30.12.2024 17:41 Ответить
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30.12.2024 18:02 Ответить
Та да. Увесь світ нам заздрить. Моссад вчиться у нас ага.
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03.01.2025 17:51 Ответить
Жоден вбивця не покараний у тих, хто в очі довбається. А хто слідкує за каральними операціями ГУР МО, той в курсі, що вбивцям не допомагає ні статус, ні перебування в найзахищенішому місті рашки далеко від кордону.
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30.12.2024 17:55 Ответить
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30.12.2024 18:11 Ответить
Чого тут тільки не напишуть !
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30.12.2024 20:47 Ответить
1995 року народження ? зараз йому 29 років і вже командир полка ? щось перепутали з датою
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30.12.2024 17:32 Ответить
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30.12.2024 18:08 Ответить
йди звідсі подолячний ботяра
за три роки вбили двох доходяг та генерала

де теракти у маськві
де вбивства топ пропагандонів
де дрг з пзрк біля аеродромів ту95 ту 22м
я можу ще довго писати але тобі тупій дурі це безкорисно
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30.12.2024 18:38 Ответить
А ті хто розстрілював, нє прі дєлах? Здохнути повинні всі кацапи та інорожц,і хто ступив на території України!
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30.12.2024 15:47 Ответить
Чому це россійське нацистське бидло досі живоє ? Знищити разом з сімьєю і родичами. Всіх виродків на концерт до кабзона.
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30.12.2024 15:47 Ответить
Вечность продлится без Верасов,
без шашлыка, яиц(по 17 грн) и понтов .
Без Ермака и Мендельши без.
Без остальных, кто надерево влез…

Купишь с зарплатки ВКПБсссрУЧИШЬ МУ-МУ,
скушаешь все, что хотишь одному.
Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.

Тихой походкой Му-Му подойдет,
Зельце унюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет - гори все огнем
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30.12.2024 16:28 Ответить
Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ", Источник: https://censor.net/ru/n3527734

Ничего не перепутали - командир полка в 27 лет (в 2022 г.)?
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30.12.2024 17:00 Ответить
Скоріш за все пропущено номер роти від 1 до 9
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30.12.2024 17:36 Ответить
Хочу спитати чи всі на фронті з тих , хто тут волає знищити кацапів? Чиїми руками хочете нищити?
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30.12.2024 17:34 Ответить
Руками Буданова.
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30.12.2024 18:10 Ответить
Краще 95 кварталу!
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30.12.2024 20:50 Ответить
А коли буде суд над єрмаком, який примусив генштаб випустити росіян з Бучанського котла навесні 2022?
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31.12.2024 04:13 Ответить
 
 