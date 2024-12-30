Приказал расстреливать гражданских: полиция установила убийцу "женщины с красным маникюром" в Буче - Ирины Филькиной
Правоохранители идентифицировали российского командира, который причастен к убийству Ирины Филькиной - "женщины с красным маникюром", фото которой облетело мировые медиа после освобождения от оккупации Бучи Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бучанский городской совет в Фейсбуке.
Установлен убийца бучанки Ирины Филькиной
Связь с 52-летней Ириной исчезла еще в первые дни войны. С тех пор родные ее разыскивали, пока не узнали на фото и видео ее тело. Ирину узнала мастер, которая делала ей маникюр.
"Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного рф, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче - сотрудницы компании "Эпицентр". Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ", - говорится в сообщении.
Что известно о военных преступлениях оккупантов в Буче?
По данным следствия, 5 марта 2022 года Тараев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной, что в Буче.
В тот же день около 11:15 Ирина Филькина, которая ехала на велосипеде, была расстреляна российскими военными - в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2.
Всего, по данным следствия, в результате приказа Тареева на улице Яблунской были убиты 13 мирных жителей.
Отмечается, что фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа.
"Установление личности подозреваемого - это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием", - добавили в горсовете.
Пожалуйста, подождите...
за три роки вбили двох доходяг та генерала
де теракти у маськві
де вбивства топ пропагандонів
де дрг з пзрк біля аеродромів ту95 ту 22м
я можу ще довго писати але тобі тупій дурі це безкорисно
без шашлыка, яиц(по 17 грн) и понтов .
Без Ермака и Мендельши без.
Без остальных, кто надерево влез…
Купишь с зарплатки ВКПБсссрУЧИШЬ МУ-МУ,
скушаешь все, что хотишь одному.
Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.
Тихой походкой Му-Му подойдет,
Зельце унюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет - гори все огнем
Ничего не перепутали - командир полка в 27 лет (в 2022 г.)?