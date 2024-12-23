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армия РФ (18042) Луганщина (6431) военные преступления (1376) 3-я Отдельная штурмовая бригада (348)

Бойцы 3-й ОШБр собрали доказательства военных преступлений оккупантов на Луганщине: "Скрутить, связать, пытать! Местных - зачистить!" ВИДЕО

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады собрали записи и радиоперехваты, которые являются свидетельствами о военных преступлениях оккупантов.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

На записи командир по рации отдал приказ расстреливать машины в селе, задерживать, допрашивать, пытать местных жителей. Видеозапись бойцы 3-й ОШБр получили с телефона российского захватчика.

"Кто на машинах, всех расстрелять. Местных я бы лучше завалил. Там человек в рубашке на велосипеде ездит. Надо всех скрутить, связать, пытать", - приказал оккупант.

Полное видео можно посмотреть на ютуб-канале бригады.

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коза не скотина,кацап не людина.
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23.12.2024 20:26 Ответить
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23.12.2024 20:46 Ответить
"Карать..." ©
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23.12.2024 20:56 Ответить
...карати нещадно!
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24.12.2024 03:58 Ответить
Так звані россіяни - не люди. Вони свинособаки, яких в полон брати не треба.
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23.12.2024 21:24 Ответить
ЧЕГО ВОЕННЫЕ ВРАГ ВРАГА ПДРЫ НАЗЫВАЮТ !?)
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24.12.2024 08:21 Ответить
 
 