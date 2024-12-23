Бойцы 3-й ОШБр собрали доказательства военных преступлений оккупантов на Луганщине: "Скрутить, связать, пытать! Местных - зачистить!" ВИДЕО
Военные 3-й отдельной штурмовой бригады собрали записи и радиоперехваты, которые являются свидетельствами о военных преступлениях оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
На записи командир по рации отдал приказ расстреливать машины в селе, задерживать, допрашивать, пытать местных жителей. Видеозапись бойцы 3-й ОШБр получили с телефона российского захватчика.
"Кто на машинах, всех расстрелять. Местных я бы лучше завалил. Там человек в рубашке на велосипеде ездит. Надо всех скрутить, связать, пытать", - приказал оккупант.
Полное видео можно посмотреть на ютуб-канале бригады.
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