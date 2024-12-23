Пограничники уничтожили блиндажи, НП, позиции врага, а также ликвидировали 12 оккупантов, еще 33 – ранили. ВИДЕО

Артиллерийские подразделения бригады "Гарт" нанесли точные удары по позициям оккупационных войск на Волчанском направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Были уничтожены: блиндажи, окопные линии, наблюдательные пункты, минометные, пулеметные и гранатометные позиции врага, место взлета БпЛА вместе с техническим оборудованием. А также ликвидированы 12 оккупантов, еще 33 - ранены.

Смотрите также: Оккупант встретил свою смерть в нужнике. ВИДЕО