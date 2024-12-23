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армия РФ (18042) туалет (75) 38 отдельная бригада морской пехоты (22)

Оккупант встретил свою смерть в нужнике. ВИДЕО

Оператор дронов из 38-й ОБрМП ликвидировал оккупанта, который сидел в полуразрушенном уличном туалете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Туалет с оккупантом взлетает в воздух после прилета дрона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Де жив, там і помер.
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23.12.2024 15:54
+12
замачілі в сартірє
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23.12.2024 16:01
+7
впалу руку побачив, отже це тіло нікого не вб"є,
дякую оператору, на одного московитського вбивцю українців поменшало
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23.12.2024 15:57
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Де жив, там і помер.
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23.12.2024 15:54 Ответить
Для нього, так здохнув у розкоші
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23.12.2024 16:05 Ответить
Тесно, душно, все в дерьме, разорвало орка FPV
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23.12.2024 17:28 Ответить
Скрєпно - https://www.svoboda.org/a/nastoyaschie-skrepy-andrey-maljgin-o-razrushenii-tsivilizatsii/33242697.html
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23.12.2024 16:41 Ответить
Все по завітах путлєра
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23.12.2024 15:55 Ответить
замачілі в сартірє
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23.12.2024 16:01 Ответить
впалу руку побачив, отже це тіло нікого не вб"є,
дякую оператору, на одного московитського вбивцю українців поменшало
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23.12.2024 15:57 Ответить
Даже напівзруйнований він для нього був як трон ху...ла, життя пройшло не дарма, здох щасливим
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23.12.2024 15:58 Ответить
З облегшенням Іван
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23.12.2024 16:00 Ответить
Можно считать что сдох как у себя дома
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23.12.2024 16:07 Ответить
Шикарно нам "пудрять мізки": відірвані голови, руки-ноги, роздерті животи, передсмертні конвульсії окупанта. А, тим часом ворог уже вдерся і веде вуличні бої в Торецьку, Кураховому, Часовому Ярі, дніпрповські острови, наші бригади в оточенні. Буквосполучення з е л е н с ь к и й уже "міняє риторику" на користь припинення вогню (Україною) і здачею (поки що лише) окупованих територій.
А ви, ... дивіться-дивіться, як окупант сере перед смертю. А ще поки мете дивитися, озирайтесь, щоб вони, як прийдуть, не застали і вас за цією "святою справою".
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23.12.2024 16:16 Ответить
Жив в гамні, помер в гамні! Нічого для кацапа не змінилося!😁
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23.12.2024 16:24 Ответить
Вам мабудь не подобаютьця такі відео? За своїми жалкуєте?
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23.12.2024 16:26 Ответить
Реве та стогне Ярема 57
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23.12.2024 16:33 Ответить
Мені не подобаються стрімкі зміни лінії фронту в західному напрямі, втрати наших територій, міст, сіл, які уже навіть без пояснень здаються нашим т.з. "командуванням" Мені не подобається, що моєму народові потужно-переможно брешуть, і, у той же час ведуть Україну до здачі і погибелі. Мені не подобається, що вас, як отару баранів ведуть наубой, а ви ще й при тому вдячно блеєте і покірно ********* хвостами.
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23.12.2024 16:42 Ответить
З якого окопа "вечаишь".... Ти б не ****...., а краще задонатив Мадяру.
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23.12.2024 16:48 Ответить
Якщо мадяра - орбана, то я б його так "задонатив", що він до смерті ходив би ривками, мичав і срав у памперси.
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23.12.2024 19:01 Ответить
🤦‍♂️

https://censor.net/ua/news/3526575/drony-ptahy-madyara-znyschyly-shturmovyyi-vzvod-rosiyan
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24.12.2024 02:17 Ответить
Президент уже склав план Перемоги. Скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму.
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23.12.2024 16:50 Ответить
Ім"я того президента - в студію!
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23.12.2024 18:57 Ответить
Я лише скажу що то Великий план Потужної перемоги.
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23.12.2024 19:12 Ответить
Я уявляю, як його "весело" будуть витягувати і пакувати в чорний пакет... щоб обміняти на білу ладу!
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23.12.2024 16:43 Ответить
Увидеть Париж Донбасс и умереть
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23.12.2024 16:49 Ответить
"Оце я пукнув !!!" - подумалося кацапу в останню мить сраного життя.
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23.12.2024 16:51 Ответить
Героическая смерть. На стенку избы памятную доску повесят...
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23.12.2024 16:57 Ответить
Здохло у параші, разом з опаришами...
Фактично - вдома, серед друзів і рідних...
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23.12.2024 16:59 Ответить
За кацапською ідеологією у кацапську Вальгаллу відправиться тільки той, хто помер у лайні.
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23.12.2024 17:14 Ответить
па дамашнєму-как в радной говєні...
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23.12.2024 17:14 Ответить
пошёл посрать и сердце стало ...
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23.12.2024 17:23 Ответить
говно в говно провалилось!
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23.12.2024 17:30 Ответить
Скрепне кацапське місце. Пішов посрать, і весь вийшов.
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23.12.2024 17:32 Ответить
Какая красiвая смєрть!
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23.12.2024 17:35 Ответить
Сортир плюс
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23.12.2024 17:35 Ответить
Здох обісраним і одразу отримав кусок землі.
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23.12.2024 17:38 Ответить
ДВИЖУХА !
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23.12.2024 17:39 Ответить
Дерьмо сдохло в дерьме, это очень символично.
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23.12.2024 18:00 Ответить
Проносне прилетіло.
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23.12.2024 19:09 Ответить
Помер порожнім
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24.12.2024 11:21 Ответить
 
 