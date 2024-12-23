Оккупант встретил свою смерть в нужнике. ВИДЕО
Оператор дронов из 38-й ОБрМП ликвидировал оккупанта, который сидел в полуразрушенном уличном туалете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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+15 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий23.12.2024 15:54
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+7 Остап Журавель
показать весь комментарий23.12.2024 15:57
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дякую оператору, на одного московитського вбивцю українців поменшало
А ви, ... дивіться-дивіться, як окупант сере перед смертю. А ще поки мете дивитися, озирайтесь, щоб вони, як прийдуть, не застали і вас за цією "святою справою".
https://censor.net/ua/news/3526575/drony-ptahy-madyara-znyschyly-shturmovyyi-vzvod-rosiyan
ПарижДонбасс и умереть
Фактично - вдома, серед друзів і рідних...