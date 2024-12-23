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Запорожская область (2837) интервью (224) ВСУ (6274) Пологовский район (7) Работино (2)

Как трем пехотинцам удалось удержать наши позиции в течение 56 дней, уничтожить врага и выйти оттуда невредимыми. ВИДЕО

Военный Антон Самков совместно с двумя пехотинцами 58-летним Андреем Чапухиным и 56-летним Иваном Стасивом удерживали позицию под Работино на Запорожье в течение 56 дней.

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Вражеские дроны контролировали все тропы к передовым рубежам обороны украинских защитников и заменить бойцов было невозможно. Несмотря на постоянные атаки российских штурмовиков и непрерывные обстрелы, украинские воины не сдались и смогли сохранить свои позиции. Воинам даже удалось ликвидировать группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все трое защитников не получили ни одного ранения и не нуждались в специализированной реабилитации. После короткого отпуска бойцы вернулись к выполнению боевых задач. Подробнее об этом смотрите далее в специальном репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+27
Героїзм декількох людей робить освячені Богом дива. Ухилянство і боягузтво сотень тисяч сцикунів призводить до зникнення держав і народів.
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23.12.2024 19:03
+19
В бой идут одни старики.
А молодые Пикалов и Кошевой кушают омаров и покупают новую одежду.
Старая уже не налазит.
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23.12.2024 19:29
+16
Почему они до сих пор не Герои Украины?

Неужели и на это не хватает ума?
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23.12.2024 18:59
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Почему они до сих пор не Герои Украины?

Неужели и на это не хватает ума?
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23.12.2024 18:59 Ответить
героїв роздають "кузьмам"... Alas.
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23.12.2024 19:04 Ответить
Знайшли чим вихвалятися. Що робили троє бійців, кинутих напризволяще, 56 днів на позиції, без підтримки чи ротації???!!!
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23.12.2024 19:13 Ответить
Тому, що героями могли стати молодші та спритніші, але величезна їкількість їх втекла наприклад в Німеччину...
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23.12.2024 19:19 Ответить
Героїзм декількох людей робить освячені Богом дива. Ухилянство і боягузтво сотень тисяч сцикунів призводить до зникнення держав і народів.
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23.12.2024 19:03 Ответить
Влучно ви про держслужбовців ухилянтів, з вами згодно багато людей.
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23.12.2024 20:31 Ответить
Підіть вже працювати на ту нещасну "багату" державну службу !
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23.12.2024 22:49 Ответить
Героїзмом солдат содолі заробляють собі медальки й звання. Але довго таке тривати не може.
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23.12.2024 20:44 Ответить
Розумію, як важко вам героїчно тримати фронт за кордоном, але довго таке тривати не може - здійсніть ротацію в Україну, під Покровськом вам буде легше, хоч і менш героїчніше.
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23.12.2024 21:15 Ответить
то пан Ihor Ihor 3debc293 десь під Покровськом?
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23.12.2024 21:17 Ответить
Необов"яково перебувати під Покровськом, щоб реалізовувати спричинену воєнним станом місію. Кожен - на своєму місці, аби не боягуз і не ухилянт. Ви ж не з цих, пане з важковимовним ніком???
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23.12.2024 21:32 Ответить
25.01.2025 знову на ВЛК, лікусь з лютого 2024-го, трохи "застудився", виникло ускладнення у вигляді кількох гвинтів в руці та пластини в тазу, голова трошки болить іноді, на погоду мабуть... як вважаєте з яких?
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24.12.2024 01:48 Ответить
Якщо ви дійсно фронтовик, який власними очима бачив, що таке героїзм українських воїнів, на собі відчув необхідність захисту України від кацапських нацистів, зневажаєте сцикунів-ухилянтів, які чхати на вас і державу хотіли, то чому на форумі стали не по той бік фронту???? Підігруєте тут антиукраїнським тролям та нікчемним ухилянтам, знайшовши у мені ворога. Це просто ваша розумова нездатність розгледіти різницю між "свій-чужий" чи просто поширення брехливого допису-натяку щодо поранення на фронті??? Ваш допмс викликає сумніви у правдивості викладеної інфи про себе.
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24.12.2024 09:43 Ответить
як ви класифікуєте хто "сцикун-ухилянт", а хто ні? в мене найближчого друга (він не міг воювати і ухилявся як міг) запхали в бусік, на ВЛК миттєво зцілили, а у навчальному центрі від навантаженнь помер від інсульту!
ще одного близкого знайомого забрали з онкологією на ранній стадії, згорів під фосфором на роботинському напрямку, можу ще навести декілька прикладів! ті хто не можуть воювати там не потрібні, а у вас автоматично всі "сцикуни-ухилянти"! а мені здається що найбільший "сцикун-ухилянт" - це саме ви, бо голосніше за усих тут підняли галас, сидячи дупою на теплому дивані!
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24.12.2024 10:11 Ответить
от пане Ihor Ihor 3debc293 тоді не треба посилати будь-кого під умовний "Покровськ" коли самі й близько там не були, мовчки робіть своє...
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24.12.2024 01:52 Ответить
Щоб не посилали, не треба ставити недолугі питання. Дадуть наказ і усі будемо під умовним Покровськом.
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24.12.2024 09:46 Ответить
ще раз! "усі будемо..." - за усіх не розписуйтесь, відповідайте за себе!
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24.12.2024 10:00 Ответить
а де саме не ухиляючись, безстрашно проявляє героїзм пан Ihor Ihor 3debc293?
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23.12.2024 21:15 Ответить
в Counter-strike, він вже на 350 рівні
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24.12.2024 07:07 Ответить
Схоже, що він ботом на "ботофермі" працює.
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24.12.2024 08:15 Ответить
СЛАВА!
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23.12.2024 19:06 Ответить
Пікалова та кашевой впоралисяб удвох, паскудам паскуда пораздовала ордени , чим зніцинила сам орден. Справжнім героям зелепідари дають нагороди тільки під тиском.
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23.12.2024 19:10 Ответить
А якби ще всіх ухилянтів з Європи повернути, всі квартали, прокуратуи, 80% мусорів поставити в стрій, то вже б кремль зачищали...
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23.12.2024 19:30 Ответить
Могутні хлопці, справжні Українці. Таких не зламати, ні за що, ніколи...
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23.12.2024 19:10 Ответить
А чому їх там залишили втрьох, куди дивилось наше по комадування?
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23.12.2024 19:10 Ответить
Дивилися чи прийшов нарешті до війська для поповнення бойових резервів ваш (умовно) чоловік-ухилянт.
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23.12.2024 19:37 Ответить
Одному 56, другому 58 років....
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23.12.2024 19:15 Ответить
В бой идут одни старики.
А молодые Пикалов и Кошевой кушают омаров и покупают новую одежду.
Старая уже не налазит.
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23.12.2024 19:29 Ответить
Ці два кнури - герої орденоносці.
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23.12.2024 22:00 Ответить
Откуда в вас столько злобы и ненависти?

Вместо того, чтобы порадоваться, что наши воины проявили героизм и остались живы, вы

пишите гадкие комментарии, просто диву даёшься!!
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23.12.2024 19:26 Ответить
- Хто там?
- Свої!
- Свої дома сидять!
- Свої дім захищають!
- ....
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23.12.2024 19:41 Ответить
Справжні герої!!!
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23.12.2024 21:20 Ответить
"Throw your soldiers into positions whence there is no escape, and they will prefer death to flight. If they will face death, there is nothing they may not achieve. Officers and men alike will put forth their uttermost strength. Soldiers in desperate straits lose the sense of fear. If there is no place of refuge, they will stand firm. If they are in the heart of a hostile country, they will show a stubborn front. If there is no help for it, they will fight hard. Thus, without waiting to be marshaled, the soldiers will be constantly on the alert, and without waiting to be asked, they will do your will; without restrictions, they will be faithful; without giving orders, they can be trusted.
Prohibit the taking of omens, and do away with superstitious ******.
Then, until death itself comes, no calamity need be feared."
― Sun Tzu, The Art Of War
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24.12.2024 05:12 Ответить
От тільки певен що жодного генерала і офіцера на таких позиціях не було, часи не ті, а кидати у безвихідні ситуації солдат, де варто сподіватися тільки на вдачу то така китайська стратегія.
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24.12.2024 05:24 Ответить
Ти, любитель китайських стратегій, для початку прочитай

БОЙОВИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.

З цього статуту довідаєшся, де має перебувати генерал чи офіцер під час виконання бойового завдання, а потім можливо перестанеш нести ахінею.

https://ips.ligazakon.net/document/view/t041420?ed=2004_02_03&an=957
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24.12.2024 09:00 Ответить
Дякую що просвітили щодо умов які світять добровільно-примусово мобілізованим. А то ще не усі знають що офіцери і генерали не несуть жодної відповідальності. Безугла помилилася, за вбивство рабів було хоч якесь покарання.
Цікаво, а коли офіцер дає хабаря генералу волонтерською машиною то по статуту? Чи коли командири забирають зарплатні картки, чи родичі командирів на зручних посадах і т.д.. Військові усіляке розказують
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24.12.2024 10:57 Ответить
Добродію, не потрібно всіх записувати в злочинці опираючись на чиїсь суб'єктивні розповіді, бо виходить так, якщо хтось дав генералу хабаря - значить всі хабарники, продавець з базару нахамила - всі базарні продавці хабалки і т. д. і т. п.
Ваші тези це суцільна маніпуляція і демагогія. Мені це зовсім не цікаво. Більше час на це витрачати немаю бажання. Прощавайте.
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24.12.2024 11:32 Ответить
Якщо в офіцерах ті самі люди що носили хабарі на військову кафедру, усі, поголовно, до одного, а система навчання у військових НЗ така ж як всюди, то не важко уявити що до чого.
Спостережні пункти командирської глупоти і безвідповідальності
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24.12.2024 17:54 Ответить
Шановний, я вже вам писав, що не маю ні найменшого бажання підігравати в ваших домислах, маніпуляціях та відветій брехні.
Якщо у вас є 100% факти, а не ваше "якщо", то будь ласка, звертайтеся до відповідних органів.
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24.12.2024 18:16 Ответить
Звучить як "Дзвоніть на гарячу лінію МО". Органи, чиновники... напевне Ви самі з ними не часто спілкувалися
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24.12.2024 18:50 Ответить
Хтось потужно Богу молився
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24.12.2024 05:42 Ответить
Точно так! У наших друзів пішов чоловік, прибули на передок, через день вийшли на нуль. Його дружина і ми з дружиною постійно молилися за нього, і за інших наших друзів і односельців молимось. Через декілька днів прийшла звістка що він пропав безвісти, їх накрили дронами. Ми молилися щоб він знайшовся. Стан дружини його не буду описувати. Через три чи чотири дні він подав звістку з санчастини, дякувати Богу що хлопці з 93 знайшли його і винесли. З чотирьох чоловік він лишився один, за інших невідомо(((... Сумно... Але молитва жінки, матері має силу, все в Божих руках. Дуже багато свідчень хлопців які виходячи на передок творять молитву щоб Господь захистив. Щоб там хто не казав чи не вірив!!!!
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24.12.2024 10:28 Ответить
це дуже великий період.....мабуть великі запаси *********** ...продуктів були у наших Захисників.. бо змінити було неможливо...то і доставка була неможлива, якщо не роботизовані возики...Низький уклін Героям!!!
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24.12.2024 06:42 Ответить
З такими самими дідами служив,хоч мені теж 50+.Морально вони більше стійкі ніж молоді.А от фізично ні.Двоє моїх однополчан померли від зупинки серця.
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24.12.2024 10:03 Ответить
Геройські хлопці!
Цікаво, що їм говорили їх командири цілий місяць?
До речі, командирів вже нагородили та підвищили в званнях? Це ж їх заслуга?!
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24.12.2024 10:08 Ответить
 
 