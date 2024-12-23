Как трем пехотинцам удалось удержать наши позиции в течение 56 дней, уничтожить врага и выйти оттуда невредимыми. ВИДЕО
Военный Антон Самков совместно с двумя пехотинцами 58-летним Андреем Чапухиным и 56-летним Иваном Стасивом удерживали позицию под Работино на Запорожье в течение 56 дней.
Вражеские дроны контролировали все тропы к передовым рубежам обороны украинских защитников и заменить бойцов было невозможно. Несмотря на постоянные атаки российских штурмовиков и непрерывные обстрелы, украинские воины не сдались и смогли сохранить свои позиции. Воинам даже удалось ликвидировать группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все трое защитников не получили ни одного ранения и не нуждались в специализированной реабилитации. После короткого отпуска бойцы вернулись к выполнению боевых задач. Подробнее об этом смотрите далее в специальном репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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Неужели и на это не хватает ума?
ще одного близкого знайомого забрали з онкологією на ранній стадії, згорів під фосфором на роботинському напрямку, можу ще навести декілька прикладів! ті хто не можуть воювати там не потрібні, а у вас автоматично всі "сцикуни-ухилянти"! а мені здається що найбільший "сцикун-ухилянт" - це саме ви, бо голосніше за усих тут підняли галас, сидячи дупою на теплому дивані!
А молодые Пикалов и Кошевой кушают омаров и покупают новую одежду.
Старая уже не налазит.
Вместо того, чтобы порадоваться, что наши воины проявили героизм и остались живы, вы
пишите гадкие комментарии, просто диву даёшься!!
- Свої!
- Свої дома сидять!
- Свої дім захищають!
- ....
Prohibit the taking of omens, and do away with superstitious ******.
Then, until death itself comes, no calamity need be feared."
― Sun Tzu, The Art Of War
БОЙОВИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
З цього статуту довідаєшся, де має перебувати генерал чи офіцер під час виконання бойового завдання, а потім можливо перестанеш нести ахінею.
https://ips.ligazakon.net/document/view/t041420?ed=2004_02_03&an=957
Цікаво, а коли офіцер дає хабаря генералу волонтерською машиною то по статуту? Чи коли командири забирають зарплатні картки, чи родичі командирів на зручних посадах і т.д.. Військові усіляке розказують
Ваші тези це суцільна маніпуляція і демагогія. Мені це зовсім не цікаво. Більше час на це витрачати немаю бажання. Прощавайте.
Спостережні пункти командирської глупоти і безвідповідальності
Якщо у вас є 100% факти, а не ваше "якщо", то будь ласка, звертайтеся до відповідних органів.
Цікаво, що їм говорили їх командири цілий місяць?
До речі, командирів вже нагородили та підвищили в званнях? Це ж їх заслуга?!