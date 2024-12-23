Как трем пехотинцам удалось удержать наши позиции в течение 56 дней, уничтожить врага и выйти оттуда невредимыми. ВИДЕО

Военный Антон Самков совместно с двумя пехотинцами 58-летним Андреем Чапухиным и 56-летним Иваном Стасивом удерживали позицию под Работино на Запорожье в течение 56 дней.

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Вражеские дроны контролировали все тропы к передовым рубежам обороны украинских защитников и заменить бойцов было невозможно. Несмотря на постоянные атаки российских штурмовиков и непрерывные обстрелы, украинские воины не сдались и смогли сохранить свои позиции. Воинам даже удалось ликвидировать группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все трое защитников не получили ни одного ранения и не нуждались в специализированной реабилитации. После короткого отпуска бойцы вернулись к выполнению боевых задач. Подробнее об этом смотрите далее в специальном репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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