Оккупант бросает в беспилотник все, что попадает под руку, но, менее чем через минуту, россиянин потерпел фиаско. ВИДЕО
Оператор роты ударных беспилотников авиационных комплексов "Фаворит" ликвидировал российского захватчика дроном-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант перед атакой долго пытался сбить беспилотник всеми подручными средствами.
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+14 ОсвальдКоблпот 7abcdef4
показать весь комментарий23.12.2024 17:13
+8 WRX WRX
показать весь комментарий23.12.2024 17:24
+8 Яр Холодний
показать весь комментарий23.12.2024 17:42
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Та ні хріна такого не буде, якщо такий сценарій років через 20-30, то триндець усім буде