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армия РФ (18042) ликвидация (3138)

Оккупант бросает в беспилотник все, что попадает под руку, но, менее чем через минуту, россиянин потерпел фиаско. ВИДЕО

Оператор роты ударных беспилотников авиационных комплексов "Фаворит" ликвидировал российского захватчика дроном-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант перед атакой долго пытался сбить беспилотник всеми подручными средствами.

Смотрите также: На Курщине северокорейский солдат пытается сбить украинский дрон-камикадзе и через мгновение погибает. ВИДЕО из нагрудной камеры
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Топ комментарии
+14
Добре щура поганяв перед тим як закабздонити. Респект оператору.
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23.12.2024 17:13
+8
Подох уставшим...
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23.12.2024 17:24
+8
У оператора "Був час і натхнення...".
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23.12.2024 17:42
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Лежить тихенько, вже йому не потрібно чужої землі.
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23.12.2024 17:10 Ответить
Зараз як раз і потрібна, тому що як оказивается свої бросают, тому буде з нього удобрення
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23.12.2024 17:41 Ответить
Дуже хороша тактика - зробити касапу перед смерть ДВІЖУХУ щоб вимотати його, підняти тиск крові - а тоді - ВЖЖЖУХ і нехай ловить парік кабздона! 👍
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23.12.2024 20:48 Ответить
Добре щура поганяв перед тим як закабздонити. Респект оператору.
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23.12.2024 17:13 Ответить
здох виснажений - бігав докуя
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23.12.2024 17:24 Ответить
У оператора "Був час і натхнення...".
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23.12.2024 17:42 Ответить
Конкурс "на роздягання" виграв безпілотник - рашист не встиг роздягтися до стану "мальчіка в трусіках"
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23.12.2024 17:22 Ответить
Ось чому москальня не грає в бейсбол.
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23.12.2024 17:22 Ответить
Подох уставшим...
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23.12.2024 17:24 Ответить
Обосраними штаниками не встиг кинути.
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23.12.2024 17:30 Ответить
а ведь этот кацапский орк мог бы просто сдохнуть от белой горячки где-то дома или дальше жить - коптить небо.. а так вот - просто сдох во имя идиотской идеи спасения чмошного имени плешивого *****....
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23.12.2024 17:35 Ответить
що за дурня пише мокаль про москаля
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23.12.2024 17:37 Ответить
Неможливо підкупити український дрон. Це треба доповнити в пам'ятку про самогубство
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23.12.2024 17:38 Ответить
У оператора дрона є почуття гумору.
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23.12.2024 17:43 Ответить
Найкращий захист від дронів - то взяти з собою трохи солі і коли дрон підлетить посолити йому хвіст.А москалю сказали що можна відбитись палкою...
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23.12.2024 17:47 Ответить
Ета фіаско, братан ©
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23.12.2024 17:53 Ответить
Надо было икрой заморской... Баклажанной...
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23.12.2024 18:00 Ответить
а чо фіаско? нормально так він попав ))
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23.12.2024 18:05 Ответить
побігати, покидати важки предмети перед смертю, дуже корисно для здоров'я.
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23.12.2024 18:05 Ответить
А чого не виконав "пріказ х%йла" - "атмахнісь арєшнікам"?, - тому і *****.
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23.12.2024 18:18 Ответить
Класне відео , на мосфільмі такі не знімають . Слава ЗСУ.
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23.12.2024 18:50 Ответить
Навіщо було дратувати дрона. Це дуже небезпечно для життя.)))
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23.12.2024 19:52 Ответить
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23.12.2024 19:53 Ответить
Дивіться на всіх пропагандонських сайтак про те Как рускій багатирь голими рукамі отганяет дрон украв))) останні 10 секунд звичайно ж не покажуть..
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23.12.2024 20:10 Ответить
"И в борьбе с зелёным змеем побеждает змей" (с)
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23.12.2024 20:14 Ответить
Зараз згадуєш Термінатор фільм. Ніби як люди проти машин там намагалися...
Та ні хріна такого не буде, якщо такий сценарій років через 20-30, то триндець усім буде
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24.12.2024 02:44 Ответить
Ніфіга не героїчно здохла потвора, а де розірваний тєльник зі словами "зА пАцАноФ"....
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24.12.2024 11:14 Ответить
 
 